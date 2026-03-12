節約用水！新竹地區今起水情轉黃燈 實施離峰減壓供水

經濟部水利署今天舉行上半年第5次供水情勢檢討會議，盤點各地水情後，決定自今天起，新竹地區水情燈號由綠燈轉換為黃燈，並開始實施離峰期間每日夜間23時至隔日清晨5時減壓供水措施。

去年11月迄今新竹地區降雨偏少，各月實際總降雨量不足30毫米，約為歷年平均值的2至3成，頭前溪川流水量持續下降，隆恩堰公共用水取水量偏低，近期雖有降雨，但尚無法紓解水情，新竹縣寶山水庫有效蓄水量已降為24%，寶二水庫則為33%，水利署考量大新竹地區每日需水量約69.5萬噸，調整水情燈號為黃燈，並採取減壓供水。

新竹縣長楊文科表示，因應水情燈號綠燈轉黃燈，新竹縣政府及所屬機關將配合停供轄管的噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並請縣內各機關學校大飯店、百貨公司及遊樂園區等單位宣導節約用水，與民眾一起落實節水措施，並持續督導與協助所轄工業區廠商完成旱災整備措施，共體時艱加強自主節水，並提升工業用水效率，共同努力渡過今年枯水期的考驗。

新竹縣政府工務處長戴志君表示，竹北及竹東水資源回收中心每日各提供約1500噸回收水給民眾作環境清潔、花木澆灌等非與人接觸方面使用，有需求民眾或水車，先於水資中心大門警衛室登記後，將由該中心人員協助引導至取水口取水。

竹北水資源回收中心：位於新竹縣竹北市白地里水防道路5段151號(電話03-5566308)、竹東水資源回收中心：位於新竹縣竹東鎮水資路299號(電話03-5827959)