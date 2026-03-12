影／千萬有找！苗栗縣推動產官學合作推安心就業 購屋便宜是優勢

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣勞青處、勞動部桃竹苗分署等產官學單位今天在縣府舉辦「安心就業・技能加值」115年度徵才職訓記者會，縣府強調將整合職訓與就業服務資源，透過多元培訓課程與就業媒合機制，協助求職縣民強化專業技能並順利銜接職場。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府勞青處、勞動部桃竹苗分署等產官學單位今天在縣府舉辦「安心就業・技能加值」115年度徵才職訓記者會，縣府強調將整合職訓與就業服務資源，透過多元培訓課程與就業媒合機制，協助求職縣民強化專業技能並順利銜接職場，聯合大學強調美光將在銅科設廠，對求職民眾、聯大學生都是今年非常重要的機會，尤其苗栗購屋「千萬有找 」，這是與都會區相較的一大優勢，值得學生留下來安定就業及生活。

縣府指出，今年將與勞動力發展署桃竹苗分署規畫辦理16班職前訓練課程，內容涵蓋多元專業領域，並結合產業需求與實務導向教學，協助待業或轉職民眾培養專業技能，提升職場競爭力。此外，因應高齡化社會照護需求持續提升，縣府也規畫開辦8班照顧服務員訓練班，培育更多具備專業能力的照護服務人才。

桃竹苗分署強調，目前企業面臨缺工的情況，青年回鄉就業可就近照顧家中老小，且美光在銅科設廠，需要許多人才，今年苗栗就業中心將辦理13場現場就業徵才活動，邀集在地企業及多元產業廠商共同參與，提供民眾與企業面對面交流的機會，協助求職者快速掌握職缺資訊，提高媒合成功率。

縣府也將與在地三所大專院校合作辦理校園徵才，透過企業進入校園的方式，讓即將畢業的學生能直接接觸企業，了解產業發展趨勢與職缺需求，畢業後即可無縫接軌就業。

桃竹苗分署長賴家仁表示，去年因關稅問題衝擊產業，原本政府還擔心一些企業會因而關廠，但事實證明縣內產業都平穩地挺了過來，且還有AI、機器人產業蓬勃發展，包括竹南、銅鑼兩大科學園區目前都需才孔亟，提供許多就業機會。

聯大學務長林本炫指出，美光在銅科設廠，不論對科技業求職者、聯大學生都是很重要的機會，聯大一向注重理論和實務，也因此安排許多相關訓練課程且爭取產官學合作，苗栗北有竹南科學園區、南有銅鑼科學園區，就業機會不輸都會區，因此很希望學生留下來成家立業 ，且在苗栗購屋「千萬有找」更是都會區沒有的一大優勢。

縣府秘書長陳斌山表示，苗栗縣已是高齡化社區，照護服務需求大，縣府今年特別規畫開辦8班照顧服務員訓練班，培育更多具備專業能力的照護服務人才，透過系統化的專業訓練與實務課程，不僅提供民眾穩定的就業機會，也能補足長照產業人力需求，讓更多家庭獲得更完善的照護服務。

社團法人中華多元技能培訓協會在會場展示運用3D印表機、雷射、照片彩色列印等設備開發的多種產品，提供創業機會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣勞青處、勞動部桃竹苗分署等產官學單位今天在縣府舉辦「安心就業・技能加值」115年度徵才職訓記者會，會場展示先前職業培訓的成果。記者胡蓬生／攝影
社團法人中華多元技能培訓協會在會場展示運用3D印表機、雷射、照片彩色列印等設備開發的多種產品，提供創業機會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府、勞動部桃竹苗分署等產官學單位今天在縣府舉辦「安心就業・技能加值」115年度徵才職訓記者會，公布今年就業培訓課程、現場徵才、校園徵才的場次規畫。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府、勞動部桃竹苗分署等產官學單位今天在縣府舉辦「安心就業・技能加值」115年度徵才職訓記者會，公布今年就業培訓課程、現場徵才、校園徵才的場次規畫。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府、勞動部桃竹苗分署等產官學單位今天在縣府舉辦「安心就業・技能加值」115年度徵才職訓記者會，公布今年就業培訓課程、現場徵才、校園徵才的場次規畫。圖／苗栗縣政府提供
