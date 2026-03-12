快訊

桃園在地產業博覽會 張善政：協助青年探索職涯方向

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園在地產業博覽會開幕，市長張善政、台積電慈善基金會董事長張淑芬都到場。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園在地產業博覽會開幕，市長張善政、台積電慈善基金會董事長張淑芬都到場。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長張善政今日上午前往中央大學，出席在地產業博覽會開幕，並表示，今年是桃園第二年舉辦企業博覽會，與高中職博覽會共同辦理，透過整合產業與教育資源，讓學生在選擇大專院校與科系前，能先了解產業運作與發展趨勢，進一步思考自身興趣與能力，提前為升學與未來職涯發展做準備。

張善政指出，去年第一屆企業博覽會獲台積電慈善基金會董事長張淑芬大力支持，今年博覽會有36家桃園具代表的優質企業參展，不僅讓學生有機會近距離了解產業運作，也展現產學合作能量，協助青年掌握產業發展趨勢，找到適合自身發展的方向，持續培育桃園未來產業人才。

張淑芬上午也到場，她說明台積電慈善基金會長期致力推動技術培力，期盼透過活動協助學生探索多元職涯可能，找到適合自己的未來方向，並祝福活動圓滿順利、同學收穫豐碩。

教育局指出，博覽會與台積電慈善基金會攜手合作，共同打造青年職涯探索平台，邀集桃園在地優質企業參展，涵蓋半導體、AI科技、綠能工程、精密製造、生技醫療及現代服務產業等多元領域，完整呈現桃園產業發展版圖。活動透過企業展攤、產業趨勢分享、名人講座及徵才媒合等形式，讓學生近距離了解產業現況與未來趨勢，進而規畫適合的職涯方向。

活動設有台積電慈善基金會與104人力銀行共同規畫的「職業引路專區」，透過生涯興趣測驗及一對一專家諮詢，協助學生探索職涯方向；現場另設有市府教育局、勞動局及青年局專區，提供職涯諮詢、就業資訊及勞動安全宣導，強化青年職涯支持系統。此外，為推動技職教育向下扎根，活動特別邀請國三技藝班學生參與，連同高中職學生預計逾6000人到場。

今日包括市府教育局長劉仲成、青年局副局長涂淳惠、經發局主任秘書簡偉崙、就業職訓服務處處長陳秋媚、桃園市家長會長協會理事長温碧雲都出席。

職涯發展 教育局 產學合作 桃園 張善政

