新竹少年刑務所演武場特展 數位重現祭典畫卷

新竹市定古蹟新竹少年刑務所演武場即日起舉辦「新竹神社-時光風景與修復之路」特展，透過數位技術展出「新竹神社祭典畫卷」，將畫中神輿、儀仗隊伍「動」起來，帶民眾走進歷史祭典。

新竹市政府文化局今天於新竹少年刑務所演武場舉辦「新竹神社-時光風景與修復之路」開幕記者會。

新竹市長高虹安致詞表示，新竹神社修復計畫是市府推動文化傳承的重要政策，目前第1期工程針對神樂殿、社務所及繪馬殿等建物進行調查，希望未來修復完成後，能讓歷史場域與城市生活緊密連結。

新竹市文化局提供新聞資料表示，此次展覽以「歷史-建築-修復」為主軸，梳理新竹神社自1918年第1代建立至1940年擴建後的發展歷程，展場規劃「建築構件」互動區，將屋頂與結構內部的複雜工法轉化為圖像資訊，讓民眾能輕鬆理解傳統建築的工藝內涵。

文化局表示，展覽也以多媒體動態方式呈現「新竹神社祭典畫卷」，透過數位轉譯技術，結合動畫與環境音效，重現百年前神輿與儀仗隊穿梭城市的熱鬧場景，讓觀眾彷彿走入仍在行進中的歷史祭典。