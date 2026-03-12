快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北仁義停車場、小廣場完工 停車格增至76格打造榕樹大道

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
此次改善也同步優化停車場內原本老舊窳陋的休憩空間，過去該區因水泥花圃雜亂且空間狹窄，花圃內雜草叢生、座椅毀損，加上照明不足，環境陰暗，使用率長期偏低。圖／竹北市公所提供
此次改善也同步優化停車場內原本老舊窳陋的休憩空間，過去該區因水泥花圃雜亂且空間狹窄，花圃內雜草叢生、座椅毀損，加上照明不足，環境陰暗，使用率長期偏低。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所繼優化仁義市場後，第二階段仁義停車場與小廣場也改善完工，將過去老舊、陰暗的休憩空間，透過空間動線重新梳理、植栽優化與夜間照明提升，不僅增加停車位，也打造舒適宜人的「榕樹大道」，為老市場注入嶄新的城市風貌。

竹北市公所表示，市長鄭朝方上任以來，持續推動城市暗區改善，從地下道、傳統市場周邊環境、學校通學步道到路燈系統，逐步翻轉城市角落，目前正在工程中的暗角有縣福園、縣府前市西公園、中正重劃區自行車道、興隆路人行空間照明等。

竹北市公所指出，其中仁義市場持續優化，繼第一階段打造媲美百貨公司VIP室的「大小客廳」引發社群熱議後，第二階段「仁義停車場與仁義小廣場」改善工程也完工。

鄭朝方表示，為解決市民採買停車不便的痛點，市公所投入833萬元，針對仁義市場臨三民路的停車場整體改善。在維持原本單向出入動線的前提下，透過重新規畫場內交通動線，有效提升空間使用效率。

本次改善工程將汽車停車格由原有68格重新盤整，增加至76格，並維持2格無障礙停車位；機車停車區也重新整頓，停車動線更加有序。許多前來採買的市民表示，不僅找車位的時間明顯縮短，整體環境質感與便利性也「非常有感」。

鄭朝方提到，此次改善也同步優化停車場內原本老舊窳陋的休憩空間，過去該區因水泥花圃雜亂且空間狹窄，花圃內雜草叢生、座椅毀損，加上照明不足，環境陰暗，使用率長期偏低。市公所拆除陳舊的水泥邊框、拉平鋪面，並於廣場內設置弧形公園椅與無障礙緩坡，營造友善且具現代感的公共空間。

鄭朝方表示，仁義市場停車場與廣場的完工，是竹北城區活化的重要一步。未來更將串聯「福德廣場暨地下停車場」以及施工中的「豆子埔公園暨地下停車場」，形成三民商圈的「三點一線」生活網絡，逐步打造更完善的都會公共空間。

新竹縣竹北市公所繼優化仁義市場後，第二階段仁義停車場與小廣場也改善完工，將過去老舊、陰暗的休憩空間，透過空間動線重新梳理、植栽優化與夜間照明提升，不僅增加停車位，也打造舒適宜人的「榕樹大道」。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所繼優化仁義市場後，第二階段仁義停車場與小廣場也改善完工，將過去老舊、陰暗的休憩空間，透過空間動線重新梳理、植栽優化與夜間照明提升，不僅增加停車位，也打造舒適宜人的「榕樹大道」。圖／竹北市公所提供

竹北市公所投入833萬元，針對仁義市場臨三民路的停車場整體改善。在維持原本單向出入動線的前提下，透過重新規畫場內交通動線，有效提升空間使用效率。圖／竹北市公所提供
竹北市公所投入833萬元，針對仁義市場臨三民路的停車場整體改善。在維持原本單向出入動線的前提下，透過重新規畫場內交通動線，有效提升空間使用效率。圖／竹北市公所提供

本次改善工程將汽車停車格由原有68格重新盤整，增加至76格，並維持2格無障礙停車位；機車停車區也重新整頓，停車動線更加有序。圖／竹北市公所提供
本次改善工程將汽車停車格由原有68格重新盤整，增加至76格，並維持2格無障礙停車位；機車停車區也重新整頓，停車動線更加有序。圖／竹北市公所提供

鄭朝方 停車場 竹北

延伸閱讀

宏匯雙塔、聯發科總部加持 竹北高鐵特區房價站上8字頭

桃園巨蛋斥資3.4億整修 第3季嶄新「開箱」迎全民運

標示不明號誌容易塞...台南火車站前新U型動線 駕駛直呼「看嘸」

竹北汙水建設再升級 31億擴建處理量、接管戶數加碼2.1萬戶

相關新聞

苗栗通霄白沙屯媽香燈腳 首日逾17萬人報名

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香，擇定四月十二日深夜登轎起駕，往返八天七夜。廟方昨開放香燈腳報名，湧現排隊人龍，廟方祭出「截止點」告示牌管制，截至晚上七時破十七萬人報名，報名日期截至四月九日，預料將破去年卅二萬人報名紀錄。

垃圾車後斗彈起 險出人命 曝老車危機

新竹縣竹東鎮上月廿三日發生垃圾車後斗突然彈起，造成倒垃圾老婦倒地而顱內出血意外，也讓垃圾車「高齡危機」浮出檯面。竹東鎮近四成垃圾車車齡超過十五年以上，鎮公所將提案添購三輛清潔車，苗栗縣、新竹市也有屆滿十五年老垃圾車，都將編預算汰換。

車齡老化衍生空汙、作業風險 收垃圾最怕夾藏瓶罐爆炸

清運車輛高齡化，不僅影響運作效能，也衍生空汙、作業風險。有清潔隊員觀察，部分垃圾車停放在戶外，長期風吹日曬雨淋，加速設備耗損，更擔心民眾垃圾分類不落實，壓縮時若有玻璃瓶、瓦斯罐夾藏在一般垃圾中，可能會爆炸危及現場人員。

影／千萬有找！苗栗縣推動產官學合作推安心就業 購屋便宜是優勢

苗栗縣政府勞青處、勞動部桃竹苗分署等產官學單位今天在縣府舉辦「安心就業・技能加值」115年度徵才職訓記者會，縣府強調將整合職訓與就業服務資源，透過多元培訓課程與就業媒合機制，協助求職縣民強化專業技能並順利銜接職場，聯合大學強調美光將在銅科設廠，對求職民眾、聯大學生都是今年非常重要的機會，尤其苗栗購屋「千萬有找 」，這是與都會區相較的一大優勢，值得學生留下來安定就業及生活。

桃園在地產業博覽會 張善政：協助青年探索職涯方向

桃園市長張善政今日上午前往中央大學，出席在地產業博覽會開幕，並表示，今年是桃園第二年舉辦企業博覽會，與高中職博覽會共同辦理，透過整合產業與教育資源，讓學生在選擇大專院校與科系前，能先了解產業運作與發展趨勢，進一步思考自身興趣與能力，提前為升學與未來職涯發展做準備。

竹北仁義停車場、小廣場完工 停車格增至76格打造榕樹大道

新竹縣竹北市公所繼優化仁義市場後，第二階段仁義停車場與小廣場也改善完工，將過去老舊、陰暗的休憩空間，透過空間動線重新梳理、植栽優化與夜間照明提升，不僅增加停車位，也打造舒適宜人的「榕樹大道」，為老市場注入嶄新的城市風貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。