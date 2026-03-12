竹北仁義停車場、小廣場完工 停車格增至76格打造榕樹大道

新竹縣竹北市公所繼優化仁義市場後，第二階段仁義停車場與小廣場也改善完工，將過去老舊、陰暗的休憩空間，透過空間動線重新梳理、植栽優化與夜間照明提升，不僅增加停車位，也打造舒適宜人的「榕樹大道」，為老市場注入嶄新的城市風貌。

竹北市公所表示，市長鄭朝方上任以來，持續推動城市暗區改善，從地下道、傳統市場周邊環境、學校通學步道到路燈系統，逐步翻轉城市角落，目前正在工程中的暗角有縣福園、縣府前市西公園、中正重劃區自行車道、興隆路人行空間照明等。

竹北市公所指出，其中仁義市場持續優化，繼第一階段打造媲美百貨公司VIP室的「大小客廳」引發社群熱議後，第二階段「仁義停車場與仁義小廣場」改善工程也完工。

鄭朝方表示，為解決市民採買停車不便的痛點，市公所投入833萬元，針對仁義市場臨三民路的停車場整體改善。在維持原本單向出入動線的前提下，透過重新規畫場內交通動線，有效提升空間使用效率。

本次改善工程將汽車停車格由原有68格重新盤整，增加至76格，並維持2格無障礙停車位；機車停車區也重新整頓，停車動線更加有序。許多前來採買的市民表示，不僅找車位的時間明顯縮短，整體環境質感與便利性也「非常有感」。

鄭朝方提到，此次改善也同步優化停車場內原本老舊窳陋的休憩空間，過去該區因水泥花圃雜亂且空間狹窄，花圃內雜草叢生、座椅毀損，加上照明不足，環境陰暗，使用率長期偏低。市公所拆除陳舊的水泥邊框、拉平鋪面，並於廣場內設置弧形公園椅與無障礙緩坡，營造友善且具現代感的公共空間。

鄭朝方表示，仁義市場停車場與廣場的完工，是竹北城區活化的重要一步。未來更將串聯「福德廣場暨地下停車場」以及施工中的「豆子埔公園暨地下停車場」，形成三民商圈的「三點一線」生活網絡，逐步打造更完善的都會公共空間。

新竹縣竹北市公所繼優化仁義市場後，第二階段仁義停車場與小廣場也改善完工，將過去老舊、陰暗的休憩空間，透過空間動線重新梳理、植栽優化與夜間照明提升，不僅增加停車位，也打造舒適宜人的「榕樹大道」。圖／竹北市公所提供

竹北市公所投入833萬元，針對仁義市場臨三民路的停車場整體改善。在維持原本單向出入動線的前提下，透過重新規畫場內交通動線，有效提升空間使用效率。圖／竹北市公所提供