新竹湖口爭取教育部3150萬補助 將於火車站前新建圖書分館

新竹縣積極協助鄉鎮公所推動鄉鎮圖書館改造升級計畫，今年再獲佳績，湖口鄉立圖書館申請全國競爭型補助審查，成功爭取教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」第2階段補助金額3150萬元新建分館，為圖書館建設及服務再推進一哩路。

新竹縣長楊文科表示，湖口鄉立圖書館多年來為新竹縣公共圖書館模範館舍，自2019年現有館舍落成起，逐漸面臨藏書空間不足、設備老舊及使用分區拓展受限，面臨AI浪潮，現有館舍難以滿足在地居民及學生對閱讀與學習空間的高度需求。

此次能在競爭激烈的全國性競爭型計畫徵選中脫穎而出，顯示中央對新竹縣公共圖書館改造政策及決心的肯定。縣府將全力輔導計畫執行，力求在工程進度、設計品質、創新服務與使用功能上做到最好，提供鄉親嶄新、溫馨且融合智慧科技的樂讀空間。

文化局長朱淑敏表示，湖口火車站前將新建圖書館分館，導入智慧化設備與創新服務空間，提升跨世代閱讀與服務品質，並結合在地文化、科技展示與樂齡友善設計，打造具指標性的鄉鎮圖書館，發展「智慧化、永續化、多元化」的未來閱讀空間。

朱淑敏指出，縣府近年已協助寶山、新埔、關西、竹東、竹北及北埔等鄉鎮市，向客委會爭取「文化發電機計畫」經費逾2.5億元，推動客家閱讀活動與場域建構；另縣府圖書館獲教育部補助1800萬元，未來總館落成後，舊館將轉型為兒少圖書館，並獲經濟部產發署補助450萬元規畫費，目前正辦理設計作業。

另外，芎林鄉及竹東鎮先前已獲得教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」競爭型補助計畫第1階段補助1億275萬元，進行芎林鄉新建圖書館、竹東鎮館舍C棟空間改造，計畫已於去年緊鑼密鼓啟動。