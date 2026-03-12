快訊

新竹湖口爭取教育部3150萬補助 將於火車站前新建圖書分館

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
未來分館基地位於湖口火車站前，交通相當方便。圖／縣府提供
未來分館基地位於湖口火車站前，交通相當方便。圖／縣府提供

新竹縣積極協助鄉鎮公所推動鄉鎮圖書館改造升級計畫，今年再獲佳績，湖口鄉立圖書館申請全國競爭型補助審查，成功爭取教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」第2階段補助金額3150萬元新建分館，為圖書館建設及服務再推進一哩路。

新竹縣長楊文科表示，湖口鄉立圖書館多年來為新竹縣公共圖書館模範館舍，自2019年現有館舍落成起，逐漸面臨藏書空間不足、設備老舊及使用分區拓展受限，面臨AI浪潮，現有館舍難以滿足在地居民及學生對閱讀與學習空間的高度需求。

此次能在競爭激烈的全國性競爭型計畫徵選中脫穎而出，顯示中央對新竹縣公共圖書館改造政策及決心的肯定。縣府將全力輔導計畫執行，力求在工程進度、設計品質、創新服務與使用功能上做到最好，提供鄉親嶄新、溫馨且融合智慧科技的樂讀空間。

文化局長朱淑敏表示，湖口火車站前將新建圖書館分館，導入智慧化設備與創新服務空間，提升跨世代閱讀與服務品質，並結合在地文化、科技展示與樂齡友善設計，打造具指標性的鄉鎮圖書館，發展「智慧化、永續化、多元化」的未來閱讀空間。

朱淑敏指出，縣府近年已協助寶山、新埔、關西、竹東、竹北及北埔等鄉鎮市，向客委會爭取「文化發電機計畫」經費逾2.5億元，推動客家閱讀活動與場域建構；另縣府圖書館獲教育部補助1800萬元，未來總館落成後，舊館將轉型為兒少圖書館，並獲經濟部產發署補助450萬元規畫費，目前正辦理設計作業。

另外，芎林鄉及竹東鎮先前已獲得教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」競爭型補助計畫第1階段補助1億275萬元，進行芎林鄉新建圖書館、竹東鎮館舍C棟空間改造，計畫已於去年緊鑼密鼓啟動。

湖口鄉現有館舍與集會所共構使用空間已飽和，日前申請全國競爭型補助審查，成功爭取教育部補助新建分館。圖／縣府提供
湖口鄉現有館舍與集會所共構使用空間已飽和，日前申請全國競爭型補助審查，成功爭取教育部補助新建分館。圖／縣府提供

客委會 楊文科 圖書館

相關新聞

苗栗通霄白沙屯媽香燈腳 首日逾17萬人報名

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香，擇定四月十二日深夜登轎起駕，往返八天七夜。廟方昨開放香燈腳報名，湧現排隊人龍，廟方祭出「截止點」告示牌管制，截至晚上七時破十七萬人報名，報名日期截至四月九日，預料將破去年卅二萬人報名紀錄。

垃圾車後斗彈起 險出人命 曝老車危機

新竹縣竹東鎮上月廿三日發生垃圾車後斗突然彈起，造成倒垃圾老婦倒地而顱內出血意外，也讓垃圾車「高齡危機」浮出檯面。竹東鎮近四成垃圾車車齡超過十五年以上，鎮公所將提案添購三輛清潔車，苗栗縣、新竹市也有屆滿十五年老垃圾車，都將編預算汰換。

車齡老化衍生空汙、作業風險 收垃圾最怕夾藏瓶罐爆炸

清運車輛高齡化，不僅影響運作效能，也衍生空汙、作業風險。有清潔隊員觀察，部分垃圾車停放在戶外，長期風吹日曬雨淋，加速設備耗損，更擔心民眾垃圾分類不落實，壓縮時若有玻璃瓶、瓦斯罐夾藏在一般垃圾中，可能會爆炸危及現場人員。

新竹縣積極協助鄉鎮公所推動鄉鎮圖書館改造升級計畫，今年再獲佳績，湖口鄉立圖書館申請全國競爭型補助審查，成功爭取教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」第2階段補助金額3150萬元新建分館，為圖書館建設及服務再推進一哩路。

影／竹縣垃圾車傷人意外引熱議 苗栗清潔隊員：最怕的狀況有2種

新竹縣竹東鎮2月23日發生清潔車傷人意外，一名阿婆在丟垃圾時，因垃圾車後斗彈起，廚餘桶底部震動並彈到阿婆的手部，老人家疑因重心不穩，後腦重擊地面造成顱內出血，事件引發地方熱議。苗栗縣環保局統計目前全縣各鄉鎮市共有170輛清潔車，其中車齡10年以上有74輛，15年以上有31輛，部分鄉鎮市原則上滿15年就會爭取經費汰舊。

玩大怒神嘔吐送醫亡...家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

歐女至六福村玩「大怒神」出現頭痛、手麻、嘔吐症狀，2天後死亡，歐母對六福開發公司提告求償1千萬，高院認定六福開發公司提供的遊樂設施符合安全標準，維持一審認定判決免賠，可上訴。六福村今表示，感謝法院公正審理。

