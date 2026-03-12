快訊

8隻幼齡布偶貓開放認養 新竹動保所3月18日舉辦公開抽籤

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
計有8隻貓咪開放予新竹縣民優先認養，願有緣人給予溫暖的小窩。圖／縣府提供
計有8隻貓咪開放予新竹縣民優先認養，願有緣人給予溫暖的小窩。圖／縣府提供

新竹縣動物保護防疫所去年查獲不當飼養非法繁殖、販賣品種貓業者，依動物保護法沒入全部貓隻，其中29隻貓咪已於首波認養活動找到新主人，剩餘的幼齡貓隻健康狀況穩定並完成絕育。考量各界認養意願熱烈，動保所將於3月18日辦理「布想長大-偶想回家」認養活動，計有8隻貓咪開放予新竹縣民優先認養，願有緣人給予溫暖的小窩。

新竹縣動保所長何志豐表示，布偶貓比起一般混種貓較為嬌貴，需要經濟基礎並悉心照料，呼籲想要認養貓咪的民眾避免衝動飼養，應審慎評估自身條件並在認養前積極瞭解品種貓的照護事項、飼主應盡義務與責任。

活動將於新竹縣動保所正門前舉辦，以公平公開抽籤、合併飼主資料審核及飼養知識測驗的周全方式選出合適且負責任的認養人。有意願參與的認養人應在3月18日上午8點整至8點45分期間至動保所現場完成報到登記參與抽籤，須本人到場登記，不接受他人代理，隨後現場於9點舉辦公開抽籤決定認養人，並由新竹縣政風處人員到場公證。

動保所說明，有關本次活動認養資格限制，為避免貓咪們於認養後遭受不當對待或淪為商品交易，因此認養人將限制年滿18歲的新竹縣民(戶籍/居住)，以利動保所進行後續追蹤查核，每人限領養一隻，必須以個人名義領養。

抽籤日當天須攜帶適合的外出籠，親自到場並出示戶籍或證明居住文件如房屋產權登記、租屋契約、戶口名簿等，以及身分證正本據以領籤，名下犬貓需完成登記、絕育、一年內施打狂犬病疫苗證明或記錄，且不得為農業部領養黑名單及動保所灰名單。

另外，飼主資格審核通過後須再經飼養知識考核測驗答題並獲得80分以上分數，希望以層層關卡檢驗以確保認養人具備有適當飼養知識，保障貓咪未來的幸福生活。本次認養活動貓隻相關資訊將同步於於動保所官網 (https://apc.hsinchu.gov.tw/)及新竹縣動物保護教育園區FB粉絲專頁公告。

動保所提醒，本次活動也提供認養者享有新竹縣動物保護園區認養犬貓優惠合作方案，認養人攜帶認養的貓咪並持相對應「認養犬貓證明卡」至新竹縣內各特約優惠合作店家(合作的新竹縣特定寵物業或動物診療機構)，亦可享受包括掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿等各項商品優惠。

本次活動也提供認養者享有新竹縣動物保護園區認養犬貓優惠合作方案，認養人攜帶認養的貓咪並持相對應「認養犬貓證明卡」至新竹縣內各特約優惠合作店家。圖／縣府提供
本次活動也提供認養者享有新竹縣動物保護園區認養犬貓優惠合作方案，認養人攜帶認養的貓咪並持相對應「認養犬貓證明卡」至新竹縣內各特約優惠合作店家。圖／縣府提供

考量各界認養意願熱烈，動保所將於3月18日辦理「布想長大-偶想回家」認養活動。圖／縣府提供
考量各界認養意願熱烈，動保所將於3月18日辦理「布想長大-偶想回家」認養活動。圖／縣府提供

貓咪 農業部 狂犬病疫苗

相關新聞

苗栗通霄白沙屯媽香燈腳 首日逾17萬人報名

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香，擇定四月十二日深夜登轎起駕，往返八天七夜。廟方昨開放香燈腳報名，湧現排隊人龍，廟方祭出「截止點」告示牌管制，截至晚上七時破十七萬人報名，報名日期截至四月九日，預料將破去年卅二萬人報名紀錄。

垃圾車後斗彈起 險出人命 曝老車危機

新竹縣竹東鎮上月廿三日發生垃圾車後斗突然彈起，造成倒垃圾老婦倒地而顱內出血意外，也讓垃圾車「高齡危機」浮出檯面。竹東鎮近四成垃圾車車齡超過十五年以上，鎮公所將提案添購三輛清潔車，苗栗縣、新竹市也有屆滿十五年老垃圾車，都將編預算汰換。

車齡老化衍生空汙、作業風險 收垃圾最怕夾藏瓶罐爆炸

清運車輛高齡化，不僅影響運作效能，也衍生空汙、作業風險。有清潔隊員觀察，部分垃圾車停放在戶外，長期風吹日曬雨淋，加速設備耗損，更擔心民眾垃圾分類不落實，壓縮時若有玻璃瓶、瓦斯罐夾藏在一般垃圾中，可能會爆炸危及現場人員。

8隻幼齡布偶貓開放認養 新竹動保所3月18日舉辦公開抽籤

新竹縣動物保護防疫所去年查獲不當飼養非法繁殖、販賣品種貓業者，依動物保護法沒入全部貓隻，其中29隻貓咪已於首波認養活動找到新主人，剩餘的幼齡貓隻健康狀況穩定並完成絕育。考量各界認養意願熱烈，動保所將於3月18日辦理「布想長大-偶想回家」認養活動，計有8隻貓咪開放予新竹縣民優先認養，願有緣人給予溫暖的小窩。

影／竹縣垃圾車傷人意外引熱議 苗栗清潔隊員：最怕的狀況有2種

新竹縣竹東鎮2月23日發生清潔車傷人意外，一名阿婆在丟垃圾時，因垃圾車後斗彈起，廚餘桶底部震動並彈到阿婆的手部，老人家疑因重心不穩，後腦重擊地面造成顱內出血，事件引發地方熱議。苗栗縣環保局統計目前全縣各鄉鎮市共有170輛清潔車，其中車齡10年以上有74輛，15年以上有31輛，部分鄉鎮市原則上滿15年就會爭取經費汰舊。

玩大怒神嘔吐送醫亡...家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

歐女至六福村玩「大怒神」出現頭痛、手麻、嘔吐症狀，2天後死亡，歐母對六福開發公司提告求償1千萬，高院認定六福開發公司提供的遊樂設施符合安全標準，維持一審認定判決免賠，可上訴。六福村今表示，感謝法院公正審理。

