8隻幼齡布偶貓開放認養 新竹動保所3月18日舉辦公開抽籤

新竹縣動物保護防疫所去年查獲不當飼養非法繁殖、販賣品種貓業者，依動物保護法沒入全部貓隻，其中29隻貓咪已於首波認養活動找到新主人，剩餘的幼齡貓隻健康狀況穩定並完成絕育。考量各界認養意願熱烈，動保所將於3月18日辦理「布想長大-偶想回家」認養活動，計有8隻貓咪開放予新竹縣民優先認養，願有緣人給予溫暖的小窩。

新竹縣動保所長何志豐表示，布偶貓比起一般混種貓較為嬌貴，需要經濟基礎並悉心照料，呼籲想要認養貓咪的民眾避免衝動飼養，應審慎評估自身條件並在認養前積極瞭解品種貓的照護事項、飼主應盡義務與責任。

活動將於新竹縣動保所正門前舉辦，以公平公開抽籤、合併飼主資料審核及飼養知識測驗的周全方式選出合適且負責任的認養人。有意願參與的認養人應在3月18日上午8點整至8點45分期間至動保所現場完成報到登記參與抽籤，須本人到場登記，不接受他人代理，隨後現場於9點舉辦公開抽籤決定認養人，並由新竹縣政風處人員到場公證。

動保所說明，有關本次活動認養資格限制，為避免貓咪們於認養後遭受不當對待或淪為商品交易，因此認養人將限制年滿18歲的新竹縣民(戶籍/居住)，以利動保所進行後續追蹤查核，每人限領養一隻，必須以個人名義領養。

抽籤日當天須攜帶適合的外出籠，親自到場並出示戶籍或證明居住文件如房屋產權登記、租屋契約、戶口名簿等，以及身分證正本據以領籤，名下犬貓需完成登記、絕育、一年內施打狂犬病疫苗證明或記錄，且不得為農業部領養黑名單及動保所灰名單。

另外，飼主資格審核通過後須再經飼養知識考核測驗答題並獲得80分以上分數，希望以層層關卡檢驗以確保認養人具備有適當飼養知識，保障貓咪未來的幸福生活。本次認養活動貓隻相關資訊將同步於於動保所官網 (https://apc.hsinchu.gov.tw/)及新竹縣動物保護教育園區FB粉絲專頁公告。

動保所提醒，本次活動也提供認養者享有新竹縣動物保護園區認養犬貓優惠合作方案，認養人攜帶認養的貓咪並持相對應「認養犬貓證明卡」至新竹縣內各特約優惠合作店家(合作的新竹縣特定寵物業或動物診療機構)，亦可享受包括掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿等各項商品優惠。

