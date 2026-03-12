快訊

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

聽新聞
0:00 / 0:00

影／竹縣垃圾車傷人意外引熱議 苗栗清潔隊員：最怕的狀況有2種

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗市公所現有2輛小型壓縮式清潔車行駛巷弄的清運工作。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所現有2輛小型壓縮式清潔車行駛巷弄的清運工作。記者胡蓬生／攝影

新竹縣竹東鎮2月23日發生清潔車傷人意外，一名阿婆在丟垃圾時，因垃圾車後斗彈起，廚餘桶底部震動並彈到阿婆的手部，老人家疑因重心不穩，後腦重擊地面造成顱內出血，事件引發地方熱議。苗栗縣環保局統計目前全縣各鄉鎮市共有170輛清潔車，其中車齡10年以上有74輛，15年以上有31輛，部分鄉鎮市原則上滿15年就會爭取經費汰舊。

苗栗市公所清潔隊表示，市區共有14條清運路線，共使用14輛壓縮式清潔車（垃圾車）清運垃圾，其中2條路線因巷道狹窄，由2輛小型壓縮式清潔車執行清運任務，目前清潔車加7輛資源回收車共有21輛，其他還包括清溝車、焚化廠轉運車、怪手等機具，全隊約有40輛不同型式車輛，清潔車原則上滿15年就汰換，出售給拆解零件的業者。

市公所清潔隊員平常清運垃圾時，最擔心的就是民眾垃圾分類不落實，將玻璃瓶、瓦斯罐當一般垃圾丟出，壓縮時玻璃會碎裂噴濺、氣瓶氣罐會爆炸甚至引燃垃圾，危及隊員或周邊民眾，因此清潔車壓縮時都會要求民眾保持距離。至於車斗傾倒的地點都在垃圾場內的轉運平台，等待運往竹南焚化廠，一般民眾傾倒垃圾是不會接觸到清潔車抬起車斗這種情況。

縣內環保人員也觀察到一個特殊現象，鄉鎮市垃圾車汰換數量最多的時候都是大選年，鄉鎮市或環保局向中央爭取汰舊清潔車，獲准補助的機率也特別高。

苗栗市清潔車在狹窄的南苗市場執行清運工作。記者胡蓬生／攝影
苗栗市清潔車在狹窄的南苗市場執行清運工作。記者胡蓬生／攝影

苗栗市清潔車在狹窄的南苗市場執行清運工作。記者胡蓬生／攝影
苗栗市清潔車在狹窄的南苗市場執行清運工作。記者胡蓬生／攝影

有環保人員半開玩笑表示，汰換清潔車在大選年特別多，圖為2019年在縣府廣場配撥全縣各鄉鎮市清潔車的受車典禮。記者胡蓬生／攝影
有環保人員半開玩笑表示，汰換清潔車在大選年特別多，圖為2019年在縣府廣場配撥全縣各鄉鎮市清潔車的受車典禮。記者胡蓬生／攝影

環保人員半開玩笑表示汰換清潔車在大選年特別多，圖為2019年在縣府廣場配撥全縣各鄉鎮市清潔車的受車典禮。記者胡蓬生／攝影
環保人員半開玩笑表示汰換清潔車在大選年特別多，圖為2019年在縣府廣場配撥全縣各鄉鎮市清潔車的受車典禮。記者胡蓬生／攝影

環保人員半開玩笑表示汰換清潔車在大選年特別明顯，圖為2019年在縣府廣場配撥全縣各鄉鎮市清潔車的受車典禮。記者胡蓬生／攝影
環保人員半開玩笑表示汰換清潔車在大選年特別明顯，圖為2019年在縣府廣場配撥全縣各鄉鎮市清潔車的受車典禮。記者胡蓬生／攝影

苗栗市公所清潔隊的清溝車在市區強力沖水疏通水溝。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所清潔隊的清溝車在市區強力沖水疏通水溝。記者胡蓬生／攝影

環保人員半開玩笑表示汰換清潔車在大選年特別多，圖為2019年在縣府廣場配撥全縣各鄉鎮市清潔車的受車典禮。記者胡蓬生／攝影
環保人員半開玩笑表示汰換清潔車在大選年特別多，圖為2019年在縣府廣場配撥全縣各鄉鎮市清潔車的受車典禮。記者胡蓬生／攝影

垃圾分類 垃圾車 苗栗

延伸閱讀

垃圾車後斗彈起 險出人命 曝老車危機

車齡老化衍生空汙、作業風險 收垃圾最怕夾藏瓶罐爆炸

竹東丟垃圾意外引關注 鎮公所擬購3台新垃圾車汰舊換新

影／彰化溪州活動中心旁成垃圾堆置場引民怨 清潔隊緊急清空

相關新聞

垃圾車後斗彈起 險出人命 曝老車危機

新竹縣竹東鎮上月廿三日發生垃圾車後斗突然彈起，造成倒垃圾老婦倒地而顱內出血意外，也讓垃圾車「高齡危機」浮出檯面。竹東鎮近四成垃圾車車齡超過十五年以上，鎮公所將提案添購三輛清潔車，苗栗縣、新竹市也有屆滿十五年老垃圾車，都將編預算汰換。

車齡老化衍生空汙、作業風險 收垃圾最怕夾藏瓶罐爆炸

清運車輛高齡化，不僅影響運作效能，也衍生空汙、作業風險。有清潔隊員觀察，部分垃圾車停放在戶外，長期風吹日曬雨淋，加速設備耗損，更擔心民眾垃圾分類不落實，壓縮時若有玻璃瓶、瓦斯罐夾藏在一般垃圾中，可能會爆炸危及現場人員。

影／竹縣垃圾車傷人意外引熱議 苗栗清潔隊員：最怕的狀況有2種

新竹縣竹東鎮2月23日發生清潔車傷人意外，一名阿婆在丟垃圾時，因垃圾車後斗彈起，廚餘桶底部震動並彈到阿婆的手部，老人家疑因重心不穩，後腦重擊地面造成顱內出血，事件引發地方熱議。苗栗縣環保局統計目前全縣各鄉鎮市共有170輛清潔車，其中車齡10年以上有74輛，15年以上有31輛，部分鄉鎮市原則上滿15年就會爭取經費汰舊。

苗栗通霄白沙屯媽香燈腳 首日逾17萬人報名

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香，擇定四月十二日深夜登轎起駕，往返八天七夜。廟方昨開放香燈腳報名，湧現排隊人龍，廟方祭出「截止點」告示牌管制，截至晚上七時破十七萬人報名，報名日期截至四月九日，預料將破去年卅二萬人報名紀錄。

玩大怒神嘔吐送醫亡...家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

歐女至六福村玩「大怒神」出現頭痛、手麻、嘔吐症狀，2天後死亡，歐母對六福開發公司提告求償1千萬，高院認定六福開發公司提供的遊樂設施符合安全標準，維持一審認定判決免賠，可上訴。六福村今表示，感謝法院公正審理。

轎車闖通霄秋茂園台鐵平交道遭列車撞擊 駕駛未受傷卻溜了

台鐵西部幹線位在苗栗縣通霄鎮的秋茂園平交道，今晚7時多發生一起轎車違規闖越平交道，遭到貨運列車撞擊事故，肇禍轎車側翻被卡在列車與平交道鋼樑門柱之間，事發後肇事駕駛未受傷竟逃離現場，目前暫時單線雙向行車，案由鐵路警察調查偵辦中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。