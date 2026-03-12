影／竹縣垃圾車傷人意外引熱議 苗栗清潔隊員：最怕的狀況有2種

新竹縣竹東鎮2月23日發生清潔車傷人意外，一名阿婆在丟垃圾時，因垃圾車後斗彈起，廚餘桶底部震動並彈到阿婆的手部，老人家疑因重心不穩，後腦重擊地面造成顱內出血，事件引發地方熱議。苗栗縣環保局統計目前全縣各鄉鎮市共有170輛清潔車，其中車齡10年以上有74輛，15年以上有31輛，部分鄉鎮市原則上滿15年就會爭取經費汰舊。

苗栗市公所清潔隊表示，市區共有14條清運路線，共使用14輛壓縮式清潔車（垃圾車）清運垃圾，其中2條路線因巷道狹窄，由2輛小型壓縮式清潔車執行清運任務，目前清潔車加7輛資源回收車共有21輛，其他還包括清溝車、焚化廠轉運車、怪手等機具，全隊約有40輛不同型式車輛，清潔車原則上滿15年就汰換，出售給拆解零件的業者。

市公所清潔隊員平常清運垃圾時，最擔心的就是民眾垃圾分類不落實，將玻璃瓶、瓦斯罐當一般垃圾丟出，壓縮時玻璃會碎裂噴濺、氣瓶氣罐會爆炸甚至引燃垃圾，危及隊員或周邊民眾，因此清潔車壓縮時都會要求民眾保持距離。至於車斗傾倒的地點都在垃圾場內的轉運平台，等待運往竹南焚化廠，一般民眾傾倒垃圾是不會接觸到清潔車抬起車斗這種情況。

縣內環保人員也觀察到一個特殊現象，鄉鎮市垃圾車汰換數量最多的時候都是大選年，鄉鎮市或環保局向中央爭取汰舊清潔車，獲准補助的機率也特別高。

苗栗市清潔車在狹窄的南苗市場執行清運工作。記者胡蓬生／攝影

有環保人員半開玩笑表示，汰換清潔車在大選年特別多，圖為2019年在縣府廣場配撥全縣各鄉鎮市清潔車的受車典禮。記者胡蓬生／攝影

苗栗市公所清潔隊的清溝車在市區強力沖水疏通水溝。記者胡蓬生／攝影