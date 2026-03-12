聽新聞
白沙屯媽香燈腳 首日逾17萬人報名

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香，擇定四月十二日深夜登轎起駕，往返八天七夜。廟方昨開放香燈腳報名，湧現排隊人龍，廟方祭出「截止點」告示牌管制，截至晚上七時破十七萬人報名，報名日期截至四月九日，預料將破去年卅二萬人報名紀錄。

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步至北港朝天宮進香活動被視為台灣年度宗教盛事，昨天開放報名首日，現場再現排隊盛況，很多人前一晚就來到白沙屯「占位」。來自台中潭子的蔡姓男子幸運搶到頭香，拿到編號第一號的臂章，他說是為了因事離世的弟弟完成心願。

一整天現場排隊報名人潮不斷，隊伍一度綿延兩公里，廟方雖派出四組人加速作業時間，但仍難抵有人一出手就是代理報名兩、三千多人，光是逾百萬元的報名費的點鈔時間就需耗費多時。廟方為此亮出「截止點」告示牌，將視排隊報名狀況移動截止點，現場還有志工發送餐飲給報名者。

屏東的臉書社團「白沙屯媽祖ㄟ香燈腳」發起人吳鈺慧說，北中南團員這三天到白沙屯換班，自己前一天就從屏東坐計程車北上，最辛苦的是負責交單繳錢的夥伴，排隊時間長。他們兩百多人的團體報名就從十四萬多起號，可見今年的報名人數有可能比去年多。

拱天宮管委會總幹事陳春發說，報名進香公費七百元，可領取衣服、臂章、帽子，廟方今年準備卅萬份進香套件，有報名才會把名字書寫入疏文中稟報聖母護佑吉祥；現場報名作業自昨天起至四月月九日（每天八時到十八時），信眾可視自己時間安排到場排隊，也提醒信眾不要占用道路。

