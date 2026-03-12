車齡老化衍生空汙、作業風險 收垃圾最怕夾藏瓶罐爆炸

清運車輛高齡化，不僅影響運作效能，也衍生空汙、作業風險。有清潔隊員觀察，部分垃圾車停放在戶外，長期風吹日曬雨淋，加速設備耗損，更擔心民眾垃圾分類不落實，壓縮時若有玻璃瓶、瓦斯罐夾藏在一般垃圾中，可能會爆炸危及現場人員。

新竹縣竹東鎮人口逐年增加，去年成全台第一大鎮，垃圾清運量隨之攀升，但清潔車輛老化問題也逐漸浮現。

竹東鎮公所清潔隊長吳佳珍說，垃圾車壓縮設備在長年高強度作業下，系統老化情況明顯，維修頻率高，且老舊車輛零件取得困難，且老車油耗較高，也不符合近年環保低排放的趨勢。

不僅垃圾車老化，竹東鎮原有兩輛垃圾轉運車，一輛故障報廢，一輛壓縮功能損壞，由於垃圾轉運車負責將垃圾運送至焚化爐處理，會影響處理效能。一輛垃圾轉運車購置費用至少需五百萬元，經費壓力不小，公所也正向民間單位洽詢是否有企業或團體能協助捐贈設備，以紓解設備不足困境。

相較之下，新型垃圾車在性能與安全方面都有顯著提升。吳佳珍說，新車配備倒車影像系統、強力壓縮設備及多項安全輔助裝置，壓縮效率更佳，排放汙染也較低，今年起雖新購三台垃圾車，未來仍需逐年編列經費汰換老舊車輛，才能兼顧環境保護與清運效率。

苗栗一名清潔隊員也說，平常清運垃圾時，最擔心的就是民眾垃圾分類不落實，將玻璃瓶、瓦斯罐當一般垃圾丟出，壓縮時玻璃會噴濺、氣瓶氣罐會爆炸，危及隊員或民眾，因此壓縮時都會要求民眾保持距離，至於車斗傾倒時都在垃圾場的轉運平台，一般民眾傾倒垃圾時不會接觸到。