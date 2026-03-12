垃圾車後斗彈起 險出人命 曝老車危機

新竹縣竹東鎮上月廿三日發生垃圾車後斗突然彈起，造成倒垃圾老婦倒地而顱內出血意外，也讓垃圾車「高齡危機」浮出檯面。竹東鎮近四成垃圾車車齡超過十五年以上，鎮公所將提案添購三輛清潔車，苗栗縣、新竹市也有屆滿十五年老垃圾車，都將編預算汰換。

一般垃圾清運車輛年限十五年，但多地受限經費難全面汰換，不時可見老垃圾車穿梭街道。竹東鎮今年農曆過年後首日清運，即有一輛超過使用年限的垃圾車執勤清運時，車體與車後斗底部Ｕ型環不明原因突然斷裂，車後斗瞬間彈起，廚餘桶底部震動彈到老婦手部，導致老婦往後仰受傷。

老婦受傷事件引發外界關注垃圾車輛安全，竹東鎮公所指出，涉事車輛均依規定定期維護保養，相關結構檢修委託合格專業廠商辦理。但同時也盤點清潔隊車輛狀況，竹東鎮垃圾車共廿七輛，十一輛車齡超過十五年以上、六輛超過十年，隨著竹東人口與垃圾量成長，清運車輛現況不敷使用。

鎮長郭遠彰說，去年已規畫添購一輛垃圾車，今年也再購置三輛全新垃圾車，一輛約兩百多萬元，其中環保局補助三成、鎮公所自籌七成，一旦審議通過，新車將立即投入使用，預估今年底前可新增四輛清潔車。現階段正逢汰舊換新過度期，感謝竹北市同意支援一輛垃圾車協助竹東鎮清運。

不只竹東鎮推進垃圾車「年輕化」，鄰近的新竹市環保局今年鎖定使用滿十五年、行駛里程逾廿五萬公里的清運車，預計汰換十一輛；苗栗縣環保局指出，縣內各鄉鎮市的垃圾車共一七○輛，其中車齡十年以上七十四輛，十五年以上卅一輛，清潔車原則滿十五年就汰換，出售給拆解零件業者。

桃園市環管處指出，目前桃園市垃圾車平均車齡為八年，皆未達十五年的汰換年限，所有車輛均定期維修保養，確保隊員執勤安全及民眾生命安全；全市轄內共有垃圾車四六三輛，為確保行車安全與收運效能，除每年自行編列預算外，亦積極向中央及相關單位爭取補助，辦理車輛汰換作業。