聽新聞
0:00 / 0:00

垃圾車後斗彈起 險出人命 曝老車危機

聯合報／ 記者郭政芬胡蓬生黃羿馨朱冠諭／連線報導
竹東鎮垃圾車老舊，今年將購置三輛清潔車輛，並於下周代表會臨時會提案。記者郭政芬／攝影
竹東鎮垃圾車老舊，今年將購置三輛清潔車輛，並於下周代表會臨時會提案。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹東鎮上月廿三日發生垃圾車後斗突然彈起，造成倒垃圾老婦倒地而顱內出血意外，也讓垃圾車「高齡危機」浮出檯面。竹東鎮近四成垃圾車車齡超過十五年以上，鎮公所將提案添購三輛清潔車，苗栗縣、新竹市也有屆滿十五年老垃圾車，都將編預算汰換。

一般垃圾清運車輛年限十五年，但多地受限經費難全面汰換，不時可見老垃圾車穿梭街道。竹東鎮今年農曆過年後首日清運，即有一輛超過使用年限的垃圾車執勤清運時，車體與車後斗底部Ｕ型環不明原因突然斷裂，車後斗瞬間彈起，廚餘桶底部震動彈到老婦手部，導致老婦往後仰受傷。

老婦受傷事件引發外界關注垃圾車輛安全，竹東鎮公所指出，涉事車輛均依規定定期維護保養，相關結構檢修委託合格專業廠商辦理。但同時也盤點清潔隊車輛狀況，竹東鎮垃圾車共廿七輛，十一輛車齡超過十五年以上、六輛超過十年，隨著竹東人口與垃圾量成長，清運車輛現況不敷使用。

鎮長郭遠彰說，去年已規畫添購一輛垃圾車，今年也再購置三輛全新垃圾車，一輛約兩百多萬元，其中環保局補助三成、鎮公所自籌七成，一旦審議通過，新車將立即投入使用，預估今年底前可新增四輛清潔車。現階段正逢汰舊換新過度期，感謝竹北市同意支援一輛垃圾車協助竹東鎮清運。

不只竹東鎮推進垃圾車「年輕化」，鄰近的新竹市環保局今年鎖定使用滿十五年、行駛里程逾廿五萬公里的清運車，預計汰換十一輛；苗栗縣環保局指出，縣內各鄉鎮市的垃圾車共一七○輛，其中車齡十年以上七十四輛，十五年以上卅一輛，清潔車原則滿十五年就汰換，出售給拆解零件業者。

桃園市環管處指出，目前桃園市垃圾車平均車齡為八年，皆未達十五年的汰換年限，所有車輛均定期維修保養，確保隊員執勤安全及民眾生命安全；全市轄內共有垃圾車四六三輛，為確保行車安全與收運效能，除每年自行編列預算外，亦積極向中央及相關單位爭取補助，辦理車輛汰換作業。

老婦 垃圾車

延伸閱讀

竹東丟垃圾意外引關注 鎮公所擬購3台新垃圾車汰舊換新

北市公車自撞路樹釀多人傷 首都客運允負全責

國旅漏洞！觀光遊園車缺乏全國一致性管理 全靠業者自律

杉林溪接駁車串接景點 業者稱時速僅20公里

相關新聞

玩大怒神嘔吐送醫亡...家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

歐女至六福村玩「大怒神」出現頭痛、手麻、嘔吐症狀，2天後死亡，歐母對六福開發公司提告求償1千萬，高院認定六福開發公司提供的遊樂設施符合安全標準，維持一審認定判決免賠，可上訴。六福村今表示，感謝法院公正審理。

白沙屯媽進香報名首日爆量已破17萬人 拱天宮入夜持續加班作業中

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，進香團徒步北港朝天宮往返8天7夜，今天開放現場報名，首日即爆量，目前已突破17萬人，由於現場仍有大量排隊人潮，廟方體諒信眾，入夜後持續加班作業中。

解除出境限制！高虹安復職後首度出訪 將率團赴日取經

新竹市長高虹安因助理費案原被檢方限制出境出海，隨著二審判決結果逆轉解除，近2年未出國的高虹安，下周一（16日）將率領市府一級主管前往日本參訪，展開復職後的首場國際城市交流。

垃圾車後斗彈起 險出人命 曝老車危機

新竹縣竹東鎮上月廿三日發生垃圾車後斗突然彈起，造成倒垃圾老婦倒地而顱內出血意外，也讓垃圾車「高齡危機」浮出檯面。竹東鎮近四成垃圾車車齡超過十五年以上，鎮公所將提案添購三輛清潔車，苗栗縣、新竹市也有屆滿十五年老垃圾車，都將編預算汰換。

車齡老化衍生空汙、作業風險 收垃圾最怕夾藏瓶罐爆炸

清運車輛高齡化，不僅影響運作效能，也衍生空汙、作業風險。有清潔隊員觀察，部分垃圾車停放在戶外，長期風吹日曬雨淋，加速設備耗損，更擔心民眾垃圾分類不落實，壓縮時若有玻璃瓶、瓦斯罐夾藏在一般垃圾中，可能會爆炸危及現場人員。

白沙屯媽香燈腳 首日逾17萬人報名

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香，擇定四月十二日深夜登轎起駕，往返八天七夜。廟方昨開放香燈腳報名，湧現排隊人龍，廟方祭出「截止點」告示牌管制，截至晚上七時破十七萬人報名，報名日期截至四月九日，預料將破去年卅二萬人報名紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。