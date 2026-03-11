玩大怒神嘔吐送醫亡...家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

歐女至六福村玩「大怒神」出現頭痛、手麻、嘔吐症狀，2天後死亡，歐母對六福開發公司提告求償1千萬，高院認定六福開發公司提供的遊樂設施符合安全標準，維持一審認定判決免賠，可上訴。六福村今表示，感謝法院公正審理。

歐女母親提告主張，女兒與2022年2月26日乘坐「大怒神」後，隨即有頭疼、手麻及欲嘔吐的症狀，須人攙扶才可行走，園方護理人員僅建議女兒多休息，而未立即送醫治療。

歐女母親說，女兒後來待在醫護室休息超過1個多小時後狀況惡化，但園方遲至下午3時才叫救護車送醫院急救，女兒於2天後過世。

歐女母親控訴，遊樂設施運行期間所產生的G力或剪力，會造成人體腦出血，六福村經營遊樂設施，卻未翔實揭示及評估遊樂設施安全性，也未配置適當專業合格的醫護人員，或於第一時間將歐女送醫急救，須賠償她1千萬元。

一審認定，六福開發公司提供的遊樂設施服務，符合原廠及主管機關所訂安全標準，另在園區內設置救護站、救護車等設備，也僱用具有護理師資格並接受緊急救護技能訓練之人於園區內進行急救之輪班作業，另於遊樂設施周圍明顯處設置警告標示，足以認定遊樂設施符合當時科技或專業水準，判決免賠。

歐女母親不服上訴二審，台灣高等法院審理，維持一審見解，駁回上訴案，仍判六福開發公司免賠，本案還可上訴。

對此六福村主題遊樂園今表示，感謝法院公正審理，並尊重司法判決結果。