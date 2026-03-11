快訊

北部地區大誤點！台鐵平交道連兩起撞擊事故 列車動態「一片紅」

玩大怒神嘔吐送醫亡…家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

獨／曾去過張國榮房間 辛曉琪回憶兩人相處細節「完全不擺架子」

聽新聞
0:00 / 0:00

玩大怒神嘔吐送醫亡...家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹六福村主題樂園。圖／六福村提供
新竹六福村主題樂園。圖／六福村提供

歐女至六福村玩「大怒神」出現頭痛、手麻、嘔吐症狀，2天後死亡，歐母對六福開發公司提告求償1千萬，高院認定六福開發公司提供的遊樂設施符合安全標準，維持一審認定判決免賠，可上訴。六福村今表示，感謝法院公正審理。

歐女母親提告主張，女兒與2022年2月26日乘坐「大怒神」後，隨即有頭疼、手麻及欲嘔吐的症狀，須人攙扶才可行走，園方護理人員僅建議女兒多休息，而未立即送醫治療。

歐女母親說，女兒後來待在醫護室休息超過1個多小時後狀況惡化，但園方遲至下午3時才叫救護車送醫院急救，女兒於2天後過世。

歐女母親控訴，遊樂設施運行期間所產生的G力或剪力，會造成人體腦出血，六福村經營遊樂設施，卻未翔實揭示及評估遊樂設施安全性，也未配置適當專業合格的醫護人員，或於第一時間將歐女送醫急救，須賠償她1千萬元。

一審認定，六福開發公司提供的遊樂設施服務，符合原廠及主管機關所訂安全標準，另在園區內設置救護站、救護車等設備，也僱用具有護理師資格並接受緊急救護技能訓練之人於園區內進行急救之輪班作業，另於遊樂設施周圍明顯處設置警告標示，足以認定遊樂設施符合當時科技或專業水準，判決免賠。

歐女母親不服上訴二審，台灣高等法院審理，維持一審見解，駁回上訴案，仍判六福開發公司免賠，本案還可上訴。

對此六福村主題遊樂園今表示，感謝法院公正審理，並尊重司法判決結果。

六福村 母親 醫護人員

延伸閱讀

桃園美福倉儲大火燒21天 爭鮮貨品全燬二審判賠2億多元

杉林溪墜谷慘案見管理灰色地帶 觀光署：攜手地方完善法規機制

身障男遭苛扣薪資凌虐5個月致死 桃園八德4男女共同施暴重判5至13年

國旅漏洞！觀光遊園車缺乏全國一致性管理 全靠業者自律

相關新聞

玩大怒神嘔吐送醫亡...家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

歐女至六福村玩「大怒神」出現頭痛、手麻、嘔吐症狀，2天後死亡，歐母對六福開發公司提告求償1千萬，高院認定六福開發公司提供的遊樂設施符合安全標準，維持一審認定判決免賠，可上訴。六福村今表示，感謝法院公正審理。

搶報名拱天宮媽祖香燈腳已破15萬人 現場仍有近2公里排隊人龍

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香期程，擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，往返8天7夜，廟方今天開放現場報名，湧現排隊人龍，至下午3點已突破15萬人，現場排隊「截止點」告示牌後方仍有近1公里人龍仍堅持不願離開。

白沙屯媽進香報名首日爆量已破17萬人 拱天宮入夜持續加班作業中

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，進香團徒步北港朝天宮往返8天7夜，今天開放現場報名，首日即爆量，目前已突破17萬人，由於現場仍有大量排隊人潮，廟方體諒信眾，入夜後持續加班作業中。

解除出境限制！高虹安復職後首度出訪 將率團赴日取經

新竹市長高虹安因助理費案原被檢方限制出境出海，隨著二審判決結果逆轉解除，近2年未出國的高虹安，下周一（16日）將率領市府一級主管前往日本參訪，展開復職後的首場國際城市交流。

轎車闖通霄秋茂園台鐵平交道遭列車撞擊 駕駛未受傷卻溜了

台鐵西部幹線位在苗栗縣通霄鎮的秋茂園平交道，今晚7時多發生一起轎車違規闖越平交道，遭到貨運列車撞擊事故，肇禍轎車側翻被卡在列車與平交道鋼樑門柱之間，事發後肇事駕駛未受傷竟逃離現場，目前暫時單線雙向行車，案由鐵路警察調查偵辦中。

新竹生育率10年下滑30% 王婉諭：「晶片育兒」神話成過去式

內政部公布2月戶口統計，新生兒僅6523人，創單月新低並較去年同期大減37%。時代力量黨主席王婉諭表示，原以為新竹縣憑藉科技產業與高所得可支撐生育率，但十年間生育率竟下滑30%，跌幅高於全國平均，感嘆「晶片育兒神話已成過去」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。