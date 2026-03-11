白沙屯媽進香報名首日爆量已破17萬人 拱天宮入夜持續加班作業中

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，進香團徒步北港朝天宮往返8天7夜，今天開放現場報名，首日即爆量，目前已突破17萬人，由於現場仍有大量排隊人潮，廟方體諒信眾，入夜後持續加班作業中。

拱天宮「粉紅超跑」香燈腳去年報名人數破紀錄達32萬9118人，廟方今年保守預估30萬人，準備30萬份香燈腳裝備供報名信眾，但今天報名首日即爆量，入夜加班作業截止恐破20萬大關。

廟方志工指出，排隊人龍最多時長達2公里，雖有設置「截止點」告示牌提醒報名人數作業已達極限，可能要再往後推延、明日繼續受理報名，但仍止不住信眾熱情，截止點後方排隊人潮還是不願離去。

拱天宮管委會總幹事陳春發表示，原訂每日報名作業時間至下午6點截止，但人潮實在太多，有可能會加班到晚間9點，原則就是讓排隊信眾都能順利完成報名。