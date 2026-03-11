快訊

北部地區大誤點！台鐵平交道連兩起撞擊事故 列車動態「一片紅」

玩大怒神嘔吐送醫亡…家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

白沙屯媽進香報名首日爆量已破17萬人 拱天宮入夜持續加班作業中

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
白沙屯拱天宮媽祖擇定下月12日起駕的進香活動，今天開放香燈腳現場報名，至目前已突破17萬人，由於現場仍有大量排隊人潮，廟方入夜後持續加班作業中。記者吳傑沐／攝影
白沙屯拱天宮媽祖擇定下月12日起駕的進香活動，今天開放香燈腳現場報名，至目前已突破17萬人，由於現場仍有大量排隊人潮，廟方入夜後持續加班作業中。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，進香團徒步北港朝天宮往返8天7夜，今天開放現場報名，首日即爆量，目前已突破17萬人，由於現場仍有大量排隊人潮，廟方體諒信眾，入夜後持續加班作業中。

拱天宮「粉紅超跑」香燈腳去年報名人數破紀錄達32萬9118人，廟方今年保守預估30萬人，準備30萬份香燈腳裝備供報名信眾，但今天報名首日即爆量，入夜加班作業截止恐破20萬大關。

廟方志工指出，排隊人龍最多時長達2公里，雖有設置「截止點」告示牌提醒報名人數作業已達極限，可能要再往後推延、明日繼續受理報名，但仍止不住信眾熱情，截止點後方排隊人潮還是不願離去。

拱天宮管委會總幹事陳春發表示，原訂每日報名作業時間至下午6點截止，但人潮實在太多，有可能會加班到晚間9點，原則就是讓排隊信眾都能順利完成報名。

白沙屯 粉紅超跑 加班

延伸閱讀

網傳台中萬春宮徵短劇臨演 廟方澄清警籲勿受騙

白沙屯媽、大甲媽再度「雙媽會」？ 4月18日在彰化定分曉

追白沙屯「粉紅超跑」替離世弟完成心願 台中蔡男拿到編號第1臂章

白沙屯媽祖進香報名開跑 男為亡弟排隊5天搶頭香

相關新聞

玩大怒神嘔吐送醫亡...家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

歐女至六福村玩「大怒神」出現頭痛、手麻、嘔吐症狀，2天後死亡，歐母對六福開發公司提告求償1千萬，高院認定六福開發公司提供的遊樂設施符合安全標準，維持一審認定判決免賠，可上訴。六福村今表示，感謝法院公正審理。

搶報名拱天宮媽祖香燈腳已破15萬人 現場仍有近2公里排隊人龍

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香期程，擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，往返8天7夜，廟方今天開放現場報名，湧現排隊人龍，至下午3點已突破15萬人，現場排隊「截止點」告示牌後方仍有近1公里人龍仍堅持不願離開。

白沙屯媽進香報名首日爆量已破17萬人 拱天宮入夜持續加班作業中

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，進香團徒步北港朝天宮往返8天7夜，今天開放現場報名，首日即爆量，目前已突破17萬人，由於現場仍有大量排隊人潮，廟方體諒信眾，入夜後持續加班作業中。

解除出境限制！高虹安復職後首度出訪 將率團赴日取經

新竹市長高虹安因助理費案原被檢方限制出境出海，隨著二審判決結果逆轉解除，近2年未出國的高虹安，下周一（16日）將率領市府一級主管前往日本參訪，展開復職後的首場國際城市交流。

轎車闖通霄秋茂園台鐵平交道遭列車撞擊 駕駛未受傷卻溜了

台鐵西部幹線位在苗栗縣通霄鎮的秋茂園平交道，今晚7時多發生一起轎車違規闖越平交道，遭到貨運列車撞擊事故，肇禍轎車側翻被卡在列車與平交道鋼樑門柱之間，事發後肇事駕駛未受傷竟逃離現場，目前暫時單線雙向行車，案由鐵路警察調查偵辦中。

新竹生育率10年下滑30% 王婉諭：「晶片育兒」神話成過去式

內政部公布2月戶口統計，新生兒僅6523人，創單月新低並較去年同期大減37%。時代力量黨主席王婉諭表示，原以為新竹縣憑藉科技產業與高所得可支撐生育率，但十年間生育率竟下滑30%，跌幅高於全國平均，感嘆「晶片育兒神話已成過去」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。