快訊

北部地區大誤點！台鐵平交道連兩起撞擊事故 列車動態「一片紅」

玩大怒神嘔吐送醫亡…家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園冬季埤塘鳥類普查 鸕鶿數量破3000隻

中央社／ 桃園11日電

桃園市野鳥學會去年12月及今年1月完成2次冬季埤塘鳥類普查，調查記錄到86種、1萬4357隻野鳥，鳥種數較去年增加2種，雖鸕鶿數量破3000隻，但麻雀數量幾乎減半。

社團法人桃園市野鳥學會今天發布新聞稿表示，調查中的羅文鴨、小辮鴴、東方鵟及凍原豆雁，皆為歷年埤塘鳥類調查以來首次發現，但外來入侵種亞洲輝椋鳥，同樣首度現蹤埤塘。野鳥種類越多代表生物多樣性越高，位於大園的桃園大圳2-3-1池記錄到32種野鳥，成為本季鳥種最豐富埤塘。

桃園市野鳥學會理事長范卓昭表示，今年動員37名義工走訪桃園共203口埤塘，並將資料上傳至由美國康乃爾大學建置的eBird全球鳥類資料庫，調查顯示，12月為冬候鳥陸續抵達的時期，1月則是雁鴨科族群數量最穩定月份，2月中下旬便會陸續北返。

范卓昭說，今年1月鸕鶿數量幾乎翻倍成長突破3000隻，相較之下，北台灣主要度冬地如新山水庫及新店溪一帶數量卻有減少現象，是否出現度冬地轉移仍有待觀察。埤塘指標鳥類雁鴨科中的鳳頭潛鴨數量也突破1000隻，較去年增加。

范卓昭指出，去年數量最多的麻雀數量幾乎減半，推測與環湖步道及邊坡護岸施作等環境變化，導致埤塘周邊植被減少有關。觀察也發現，少數度冬候鳥開始利用光電板作為避風場所，躲避強勁東北季風，呈現出新的共存利用趨勢。

桃園市野鳥學會表示，鳥類是最容易觀察的環境生態指標，每次調查數據都是解讀環境變化的重要線索。歷年調查多集中於桃園大圳沿線埤塘，目前正與市府規劃將調查範圍擴及埤圳國家級重要濕地，石門大圳系統的埤塘鳥類調查，透過持續監測為桃園埤圳網絡進行生態總體檢。

新山水庫

延伸閱讀

不是火雞！猛禽大冠鷲「空降」山上水道博物館

大水薙鳥現新北候車亭 疑迷航脫水動保處照護野放

回響／友善圍網防鳥害 苗縣將補助

生態傷害 苗栗稀有角鴞遭「網殺」

相關新聞

玩大怒神嘔吐送醫亡...家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

歐女至六福村玩「大怒神」出現頭痛、手麻、嘔吐症狀，2天後死亡，歐母對六福開發公司提告求償1千萬，高院認定六福開發公司提供的遊樂設施符合安全標準，維持一審認定判決免賠，可上訴。六福村今表示，感謝法院公正審理。

搶報名拱天宮媽祖香燈腳已破15萬人 現場仍有近2公里排隊人龍

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香期程，擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，往返8天7夜，廟方今天開放現場報名，湧現排隊人龍，至下午3點已突破15萬人，現場排隊「截止點」告示牌後方仍有近1公里人龍仍堅持不願離開。

白沙屯媽進香報名首日爆量已破17萬人 拱天宮入夜持續加班作業中

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，進香團徒步北港朝天宮往返8天7夜，今天開放現場報名，首日即爆量，目前已突破17萬人，由於現場仍有大量排隊人潮，廟方體諒信眾，入夜後持續加班作業中。

解除出境限制！高虹安復職後首度出訪 將率團赴日取經

新竹市長高虹安因助理費案原被檢方限制出境出海，隨著二審判決結果逆轉解除，近2年未出國的高虹安，下周一（16日）將率領市府一級主管前往日本參訪，展開復職後的首場國際城市交流。

轎車闖通霄秋茂園台鐵平交道遭列車撞擊 駕駛未受傷卻溜了

台鐵西部幹線位在苗栗縣通霄鎮的秋茂園平交道，今晚7時多發生一起轎車違規闖越平交道，遭到貨運列車撞擊事故，肇禍轎車側翻被卡在列車與平交道鋼樑門柱之間，事發後肇事駕駛未受傷竟逃離現場，目前暫時單線雙向行車，案由鐵路警察調查偵辦中。

新竹生育率10年下滑30% 王婉諭：「晶片育兒」神話成過去式

內政部公布2月戶口統計，新生兒僅6523人，創單月新低並較去年同期大減37%。時代力量黨主席王婉諭表示，原以為新竹縣憑藉科技產業與高所得可支撐生育率，但十年間生育率竟下滑30%，跌幅高於全國平均，感嘆「晶片育兒神話已成過去」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。