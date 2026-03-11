桃園冬季埤塘鳥類普查 鸕鶿數量破3000隻

桃園市野鳥學會去年12月及今年1月完成2次冬季埤塘鳥類普查，調查記錄到86種、1萬4357隻野鳥，鳥種數較去年增加2種，雖鸕鶿數量破3000隻，但麻雀數量幾乎減半。

社團法人桃園市野鳥學會今天發布新聞稿表示，調查中的羅文鴨、小辮鴴、東方鵟及凍原豆雁，皆為歷年埤塘鳥類調查以來首次發現，但外來入侵種亞洲輝椋鳥，同樣首度現蹤埤塘。野鳥種類越多代表生物多樣性越高，位於大園的桃園大圳2-3-1池記錄到32種野鳥，成為本季鳥種最豐富埤塘。

桃園市野鳥學會理事長范卓昭表示，今年動員37名義工走訪桃園共203口埤塘，並將資料上傳至由美國康乃爾大學建置的eBird全球鳥類資料庫，調查顯示，12月為冬候鳥陸續抵達的時期，1月則是雁鴨科族群數量最穩定月份，2月中下旬便會陸續北返。

范卓昭說，今年1月鸕鶿數量幾乎翻倍成長突破3000隻，相較之下，北台灣主要度冬地如新山水庫及新店溪一帶數量卻有減少現象，是否出現度冬地轉移仍有待觀察。埤塘指標鳥類雁鴨科中的鳳頭潛鴨數量也突破1000隻，較去年增加。

范卓昭指出，去年數量最多的麻雀數量幾乎減半，推測與環湖步道及邊坡護岸施作等環境變化，導致埤塘周邊植被減少有關。觀察也發現，少數度冬候鳥開始利用光電板作為避風場所，躲避強勁東北季風，呈現出新的共存利用趨勢。

桃園市野鳥學會表示，鳥類是最容易觀察的環境生態指標，每次調查數據都是解讀環境變化的重要線索。歷年調查多集中於桃園大圳沿線埤塘，目前正與市府規劃將調查範圍擴及埤圳國家級重要濕地，石門大圳系統的埤塘鳥類調查，透過持續監測為桃園埤圳網絡進行生態總體檢。