從球場到市政殿堂 前職棒名將林琨瀚上任竹市副市長行程滿
前職棒名將林琨瀚昨正式就任新竹市副市長，今天隨即展開長達十餘小時的密集公務行程。林琨瀚說，市府是一個講求專業分工與效率的整體，他將發揮運動員精益求精的精神，迅速掌握市政脈絡，成為市長高虹安推動城市建設的最強後盾，共同為市民打造一個安心、宜居且充滿活力的運動科技城市。
林琨瀚上任後的第一個公開行程，便陪同高虹安出席「2026新竹市兒童遊藝節」宣傳記者會。他指出，新竹市是全台灣最年輕的城市之一，兒童遊藝節不僅是年度親子盛事，更是城市品牌的重要一環。市府將整合教育局、文化局等局處資源，確保活動在充滿創意的同時，亦能兼顧環境安全與教育功能，讓孩子在寓教於樂中創造珍貴回憶。
午後，林琨瀚的第一個會議，就是代表高虹安主持「2026年第一次新竹市食品安全會報」。會議中，他與衛生局及相關單位密切檢視現行的食品安全管理機制與稽查流程。林琨瀚於會中明確指示，食安是不容妥協的底線，必須透過跨機關的緊密合作，強化源頭控管與後續追蹤，確保新竹市民每一口都能吃得安心。
傍晚時分，林琨瀚轉往衛生局及社會處進行深度業務交流，他逐一走訪各辦公空間，並與一線同仁交流，了解目前社福資源分配與公衛服務的現況。
他表示，衛生與社福體系是守護市民生活品質的最前線，未來他會協助高虹安持續深入基層，整合各項行政資源，提升服務效能。林琨瀚表示，透過首日行程的盤點，已初步掌握市府運作節奏，未來將持續襄助高市長推動各項政策，讓行政效率與城市幸福感並行。
