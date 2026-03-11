解除出境限制！高虹安復職後首度出訪 將率團赴日取經

新竹市長高虹安因助理費案原被檢方限制出境出海，隨著二審判決結果逆轉解除，近2年未出國的高虹安，下周一（16日）將率領市府一級主管前往日本參訪，展開復職後的首場國際城市交流。

高虹安自去年12月官司二審獲改判並順利復職回歸市府後，積極推動各項市政建設，並將提升新竹市國際能見度列為重要施政目標。為配合新竹市議會國外經建考察行程，市府團隊特別規畫至日本參訪，期望透過府會同行，在考察過程中凝聚共識，將日本在地的成功經驗帶回新竹市，進一步優化各項公共政策與民生建設。

高虹安過去在市長任內即高度重視城市外交，曾多次推動跨國交流，包含親赴美國與日本姐妹市互訪，以及帶領義消團隊前往越南並與當地台商交流。但因一審官司判決後被停職，因涉案情節重大有逃亡疑慮，被檢方限制出境出海，也讓高虹安1年5個月期間無法出國或出海。

隨著出境限制解除，高虹安現已投入市政運作與推動城市發展。據了解，此次出訪將與新竹市議會議長許修睿等議員會合，府會攜手前往東京及東北地區，針對城市治理、產業發展與觀光文化進行深度交流，展現拚市政與推動國際化的決心。

市府回應，為配合新竹市議會國外經建考察行程，市長將率市府團隊一同出訪日本，主要前往東京及東北地區進行城市交流與參訪，並與當地相關單位就城市治理、產業發展及觀光文化等議題進行交流。