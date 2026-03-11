快訊

解除出境限制！高虹安復職後首度出訪 將率團赴日取經

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導
新竹市長高虹安因助理費案原被檢方限制出境出海，隨著二審判決結果逆轉解除，近2年未出國的高虹安，下周一（16日）將率領市府一級主管前往日本參訪，展開復職後的首場國際城市交流。

高虹安自去年12月官司二審獲改判並順利復職回歸市府後，積極推動各項市政建設，並將提升新竹市國際能見度列為重要施政目標。為配合新竹市議會國外經建考察行程，市府團隊特別規畫至日本參訪，期望透過府會同行，在考察過程中凝聚共識，將日本在地的成功經驗帶回新竹市，進一步優化各項公共政策與民生建設。

高虹安過去在市長任內即高度重視城市外交，曾多次推動跨國交流，包含親赴美國與日本姐妹市互訪，以及帶領義消團隊前往越南並與當地台商交流。但因一審官司判決後被停職，因涉案情節重大有逃亡疑慮，被檢方限制出境出海，也讓高虹安1年5個月期間無法出國或出海。

隨著出境限制解除，高虹安現已投入市政運作與推動城市發展。據了解，此次出訪將與新竹市議會議長許修睿等議員會合，府會攜手前往東京及東北地區，針對城市治理、產業發展與觀光文化進行深度交流，展現拚市政與推動國際化的決心。

市府回應，為配合新竹市議會國外經建考察行程，市長將率市府團隊一同出訪日本，主要前往東京及東北地區進行城市交流與參訪，並與當地相關單位就城市治理、產業發展及觀光文化等議題進行交流。

公共政策 日本 高虹安

相關新聞

搶報名拱天宮媽祖香燈腳已破15萬人 現場仍有近2公里排隊人龍

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香期程，擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，往返8天7夜，廟方今天開放現場報名，湧現排隊人龍，至下午3點已突破15萬人，現場排隊「截止點」告示牌後方仍有近1公里人龍仍堅持不願離開。

解除出境限制！高虹安復職後首度出訪 將率團赴日取經

新竹市長高虹安因助理費案原被檢方限制出境出海，隨著二審判決結果逆轉解除，近2年未出國的高虹安，下周一（16日）將率領市府一級主管前往日本參訪，展開復職後的首場國際城市交流。

新竹生育率10年下滑30% 王婉諭：「晶片育兒」神話成過去式

內政部公布2月戶口統計，新生兒僅6523人，創單月新低並較去年同期大減37%。時代力量黨主席王婉諭表示，原以為新竹縣憑藉科技產業與高所得可支撐生育率，但十年間生育率竟下滑30%，跌幅高於全國平均，感嘆「晶片育兒神話已成過去」。

桃市舉辦多元水資源應用國際研討會　產官學政聚焦放流水農灌永續願景

桃園市政府於3月10日至11日，假臺大醫院國際會議中心301會議室舉辦「2026年氣候變遷下多元水資源應用策略與農業永續韌性國際研討會」，以桃園市放流水用於農灌的經驗，進行國際交流，並邀集日韓學者及產

航空城用地515棟建物尚未搬遷 張善政喊話中央協力加速

桃園航空城如火如荼推動中，但第三跑道用地仍有515棟建物未完成搬遷，距年底期限日益緊迫，市長張善政今在市政會議表示，相關配套中央與地方需密切合作，市府除透過電話關懷、跨機關協調協助民眾搬遷，也會建議中央指派專業工程單位協助民航局處理搬遷與工程問題，加速第三跑道建設及周邊設施建置。

通膨、房價漲長輩領不到社福補助 竹市時力議員提放寬排富門檻

新竹市議會今召開臨時會審議提案。時代力量新竹市議員林彥甫指出，近年全球通膨明顯，現行社福津貼排富門檻已與實際經濟情況逐漸脫節，建議市府放寬安老津貼等排富條款。市府回應，將進一步評估與研議。

