喊8席全上 下屆選舉民進黨內登記苗栗縣議會黨團聯合登記

下屆縣議員選舉民進黨內登記，苗栗縣議會民進黨團今天聯合登記，喊出8名黨公職人員部當選口號，其中，縣議員陳春暖有意轉戰卓蘭鎮長，13日會敲定，動向備受政壇矚目。

縣議會民進黨團總召翁杰今天率同縣黨部主委陳詩弦，縣議員徐筱菁、許櫻萍、羅貴星、邱毓興、陳光軒，到縣黨部完成登記，立委沈發惠、民進黨苗栗縣長參選人陳品安，及陳春暖等人陪同，高喊「幸福苗栗、萬事品安」、「團結議會、8席全上」。

翁杰表示，聯合登記不僅是程序上的開始，更是民進黨在苗栗集結力量、吹響改革號角，苗栗需要改變，也需要一支真正為人民發聲、敢監督、會建設的議會團隊，民進黨議會黨團將以最團結的姿態迎戰選舉，全力爭取更多席次。

他強調，民進黨團已經做好準備，將以「團結議會、8席全上」為目標，全力衝刺選戰，讓苗栗縣議會出現更強大的進步力量，推動財政紀律、公共建設與民生改革，為苗栗爭取更好的未來。

縣議會目前民進黨團有8席議員，其中，陳春暖有意轉戰卓蘭鎮長，她受訪證實「是有這個想法」，但還沒有完全確定，13日黨內登記結束，將會有所決定。