竹東丟垃圾意外引關注 鎮公所擬購3台新垃圾車汰舊換新

新竹縣竹東鎮上個月23日清潔車發生意外，一名阿嬤在丟垃圾時，因垃圾車後斗彈起，廚餘桶底部震動並彈到阿嬤的手部，疑似受到驚嚇且重心不穩，後腦重擊地面造成顱內出血，事件引發地方熱議。竹東鎮長郭遠彰指出，鎮上27台垃圾車，其中11台車齡超過15年、6台10年，預計將購置3台清潔車輛，將於下周代表會臨時會提案。

郭遠彰指出，已編列預算準備購置3台全新垃圾車，其中環保局補助3成、鎮公所自籌7成，一旦審議通過，新車將立即投入使用，提升清運效率。而為了度過汰舊換新的過渡期，感謝竹北市同意支援一台垃圾車協助竹東清運。將持續推進垃圾車「年輕化」計畫，盼能逐年汰換老舊車輛。

竹東鎮公所近期盤點清潔隊車輛狀況，清潔隊長吳佳珍說明，垃圾車共27台，11台超過15年以上，6台車零超過10年，一台垃圾車約2百多萬，這次自籌款約7百萬。

竹東鎮人口逐年增加，去年成全台第一大鎮，垃圾清運量隨之攀升，但清潔車輛老化問題也逐漸浮現。吳佳珍指出，垃圾車壓縮設備本身有使用極限，長年高強度作業下，系統老化情況明顯，維修頻率高，且老舊車輛零件取得困難。此外，老車油耗較高、排放量也相對增加，不符合近年環保低排放的趨勢。再加上部分車輛多停放在戶外，長期風吹日曬雨淋，也加速設備耗損。

相較之下，新型垃圾車在性能與安全方面都有顯著提升。新車配備倒車影像系統、強力壓縮設備及多項安全輔助裝置，壓縮效率更佳，排放汙染也較低。

不過，除了垃圾車老化，垃圾轉運車問題也日益嚴峻。吳佳珍指出，原有2輛垃圾轉運車，其中一輛已故障無法使用，正辦理報廢程序；另一輛使用年限已達14年，車況老舊，壓縮功能甚至已損壞，而原廠車體製造商已倒閉，無法取得維修支援，目前僅能勉強維持運作。

由於垃圾轉運車主要負責將垃圾運送至焚化爐處理，一旦設備無法正常運作，將直接影響垃圾轉運效率。一輛垃圾轉運車購置費用至少5百萬元，經費壓力不小，急需民間單位協助捐贈設備，以紓解設備不足困境。

