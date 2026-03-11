快訊

八德三元宮祈龜活動21日登場 彩繪龜暖身競爭激烈

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市八德三元宮「陶喜龜彩繪比賽」集結2百多件作品，每一件都相當有特色。記者陳俊智／攝影
桃園市八德三元宮「陶喜龜彩繪比賽」集結2百多件作品，每一件都相當有特色。記者陳俊智／攝影

桃園市八德三元宮舉辦2026八德祈龜文化薪傳推廣系列活動，其中「陶喜龜彩繪比賽」作品色彩繽紛，畫工細膩，創意更別出心裁，不少香客停下腳步欣賞，而活動也將在21日迎來高潮，當天不只會選出特優作品，重大2千多斤的祈龜活動更是一大看頭。

八德三元宮祈龜文化已有百年歷史，平安龜用甜米糕形塑而成，不僅象徵烏龜的長壽，也寓意步步高升。平安龜年年增長，現已重達2千多斤，而現場另有親子手作小型平安龜，數量多達千隻，也代表繁衍傳承、多子多孫；值得一提的是，今年新增陶喜龜彩繪比賽，讓活動更具可看性。

八德三元宮主委呂林小鳳指出，活動現場陳列各校學生創作的陶喜龜作品，一隻隻色彩繽紛的彩繪陶龜整齊排列，學生以豐富顏料與創意構圖為龜殼注入新生命，融入八德三元宮廟宇元素、自然紋理、幾何圖騰及花卉祝福符號，甚至加入卡通與立體裝飾設計，展現童趣與想像力，為象徵祈福與長壽的祈龜文化增添藝術活力。

呂林小鳳表示，這次評選依參賽學生的創意表現、彩繪技巧及文化意涵等面向進行綜合評分，分別給予金獎、銀獎及銅獎。另外，活動也準備民眾參與的「團體獎」，由民眾投票決定哪所學校作品整體表現最具創意與魅力，而活動將在21日邀請桃園市長張善政擔任總評審，從所有得獎的彩繪作品遴選出一名「特優獎」。歡迎民眾到廟裡欣賞作品與投票，一同感受八德在地文化與藝術創作的魅力。

桃園市八德三元宮「陶喜龜彩繪比賽」集結2百多件作品，每一件都相當有特色。記者陳俊智／攝影
桃園市八德三元宮「陶喜龜彩繪比賽」集結2百多件作品，每一件都相當有特色。記者陳俊智／攝影

桃園市八德三元宮「陶喜龜彩繪比賽」集結2百多件作品，每一件都相當有特色。記者陳俊智／攝影
桃園市八德三元宮「陶喜龜彩繪比賽」集結2百多件作品，每一件都相當有特色。記者陳俊智／攝影

桃園市八德三元宮「陶喜龜彩繪比賽」集結2百多件作品，每一件都相當有特色。記者陳俊智／攝影
桃園市八德三元宮「陶喜龜彩繪比賽」集結2百多件作品，每一件都相當有特色。記者陳俊智／攝影

桃園市八德三元宮「陶喜龜彩繪比賽」集結2百多件作品，每一件都相當有特色。記者陳俊智／攝影
桃園市八德三元宮「陶喜龜彩繪比賽」集結2百多件作品，每一件都相當有特色。記者陳俊智／攝影

