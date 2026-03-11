快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

航空城用地515棟建物尚未搬遷 張善政喊話中央協力加速

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園航空城第三跑道用地仍有515棟建物未完成搬遷，市長張善政表示，相關配套中央與地方需密切合作，加速第三跑道建設及周邊設施建置。圖／桃園市都發局提供
桃園航空城第三跑道用地仍有515棟建物未完成搬遷，市長張善政表示，相關配套中央與地方需密切合作，加速第三跑道建設及周邊設施建置。圖／桃園市都發局提供

桃園航空城如火如荼推動中，但第三跑道用地仍有515棟建物未完成搬遷，距年底期限日益緊迫，市長張善政今在市政會議表示，相關配套中央與地方需密切合作，市府除透過電話關懷、跨機關協調協助民眾搬遷，也會建議中央指派專業工程單位協助民航局處理搬遷與工程問題，加速第三跑道建設及周邊設施建置。

副市長王明鉅指出，航空城計畫第三跑道用地仍有515棟建物尚未完成搬遷，距離今年底搬遷期限已相當緊迫，市府團隊將持續追蹤居民安置與重建進度，確保搬遷作業如期完成，避免影響機場擴建工程。

地政局長蔡金鐘說明，市府與民航局已逐筆掌握現況，透過電話關懷及跨機關協調協助民眾搬遷，並提醒於今年6月底前完成搬遷者可領取15%加速搬遷獎勵金，目標於年底前完成搬遷安置。

配地作業方面，目前共計73案配合都市計畫變更檢討，預計2027年第三季完成審議，第四季起辦理配地說明及抽籤分配，並預計於2029年陸續完成土地登記與點交。

工務局長汪在宙表示，目前航空城相關工程多集中於區段徵收範圍內，包括安置街廓、安置住宅、道路橋梁及捷運綠線等公共工程，未來航空城整體開發完成後，預期將吸引大量產業投資與人口進駐，交通需求勢必提升，建議及早評估道路系統擴充規畫，以因應未來發展需求。

都發局長江南志表示，航空城安置作業已進入收尾階段，其中安置住宅及安置街廓使用執照核發為關鍵工作。市府需在短時間內完成約1500張使用執照核發，目前已與相關公會協調加速辦理程序，後續作業可望盡速完成。

區段徵收 都市計畫 王明鉅 航空城 張善政 民航局

延伸閱讀

國內線票價調漲「啟動檢討」 民航局評估調整機制

愛山林大力進軍公辦都更 中山長春案今簽約、總投資額58億元

社子島拆遷安置居民陳情 北市：不會一口價

桃市6層樓以上住宅需公安申報 3月底前未完成最重罰30萬元

相關新聞

搶報名拱天宮媽祖香燈腳已破15萬人 現場仍有近2公里排隊人龍

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香期程，擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，往返8天7夜，廟方今天開放現場報名，湧現排隊人龍，至下午3點已突破15萬人，現場排隊「截止點」告示牌後方仍有近1公里人龍仍堅持不願離開。

航空城用地515棟建物尚未搬遷 張善政喊話中央協力加速

桃園航空城如火如荼推動中，但第三跑道用地仍有515棟建物未完成搬遷，距年底期限日益緊迫，市長張善政今在市政會議表示，相關配套中央與地方需密切合作，市府除透過電話關懷、跨機關協調協助民眾搬遷，也會建議中央指派專業工程單位協助民航局處理搬遷與工程問題，加速第三跑道建設及周邊設施建置。

通膨、房價漲長輩領不到社福補助 竹市時力議員提放寬排富門檻

新竹市議會今召開臨時會審議提案。時代力量新竹市議員林彥甫指出，近年全球通膨明顯，現行社福津貼排富門檻已與實際經濟情況逐漸脫節，建議市府放寬安老津貼等排富條款。市府回應，將進一步評估與研議。

新竹新瓦屋「童樂繪」本周六、日登場 寫生比賽總獎金高達3萬元

屬於孩子們的節日即將到來，新竹縣政府文化局將於本周六、日於新瓦屋客家文化保存區舉辦「新瓦屋童樂繪」派對，現場有寫生比賽、小樹市集、寶寶趣味競賽及食農體驗DIY等精彩活動。

陳見賢推「樂齡安居」政見 敬老卡、假牙補助全面升級

隨著台灣邁入高齡社會，新竹縣人口結構也正快速轉變，根據統計，目前新竹縣65歲以上人口已達90815人，占全縣總人口15.21%，長照與高齡照護需求持續增加。新竹縣長參選人、副縣長陳見賢今日推出「樂齡安居」政見，全面提升假牙補助、敬老愛心卡點數，並且擴大至農會使用。

桃園巨蛋斥資3.4億整修 第3季嶄新「開箱」迎全民運

俗稱桃園巨蛋的桃園市立綜合體育館啟用30多年，因設施老舊屢遭球員和球迷批評。市府去年起投入3.4億元全面整修，體育局今表示，整修計畫已進入衝刺階段，預計今年第3季以嶄新姿態「開箱」，迎接10月登場的全民運動會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。