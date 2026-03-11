航空城用地515棟建物尚未搬遷 張善政喊話中央協力加速

桃園航空城如火如荼推動中，但第三跑道用地仍有515棟建物未完成搬遷，距年底期限日益緊迫，市長張善政今在市政會議表示，相關配套中央與地方需密切合作，市府除透過電話關懷、跨機關協調協助民眾搬遷，也會建議中央指派專業工程單位協助民航局處理搬遷與工程問題，加速第三跑道建設及周邊設施建置。

副市長王明鉅指出，航空城計畫第三跑道用地仍有515棟建物尚未完成搬遷，距離今年底搬遷期限已相當緊迫，市府團隊將持續追蹤居民安置與重建進度，確保搬遷作業如期完成，避免影響機場擴建工程。

地政局長蔡金鐘說明，市府與民航局已逐筆掌握現況，透過電話關懷及跨機關協調協助民眾搬遷，並提醒於今年6月底前完成搬遷者可領取15%加速搬遷獎勵金，目標於年底前完成搬遷安置。

配地作業方面，目前共計73案配合都市計畫變更檢討，預計2027年第三季完成審議，第四季起辦理配地說明及抽籤分配，並預計於2029年陸續完成土地登記與點交。

工務局長汪在宙表示，目前航空城相關工程多集中於區段徵收範圍內，包括安置街廓、安置住宅、道路橋梁及捷運綠線等公共工程，未來航空城整體開發完成後，預期將吸引大量產業投資與人口進駐，交通需求勢必提升，建議及早評估道路系統擴充規畫，以因應未來發展需求。

都發局長江南志表示，航空城安置作業已進入收尾階段，其中安置住宅及安置街廓使用執照核發為關鍵工作。市府需在短時間內完成約1500張使用執照核發，目前已與相關公會協調加速辦理程序，後續作業可望盡速完成。