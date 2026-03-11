搶報名拱天宮媽祖香燈腳已破15萬人 現場仍有近2公里排隊人龍

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香期程，擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，往返8天7夜，廟方今天開放現場報名，湧現排隊人龍，至下午3點已突破15萬人，現場排隊「截止點」告示牌後方仍有近1公里人龍仍堅持不願離開。

由於「截止點」告示牌已提醒排隊信眾，報名人數作業已達極限，可能要再往後推延、明日繼續受理報名。」對此，拱天宮管委會總幹事陳春發表示，報名作業時間原訂至下午6點截止，但第一天搶報名人潮實在太多，有可能會加班加點，持續作業到晚間8、9點也有可能，原則就是讓「截止點」前的排隊信眾都完成報名。

手持「截止點」告示牌的志工說，上午已經多次更換位置，排隊人龍最多時一度長達2公里，沿著濱海道路一直往南排到通霄精鹽廠後方，午後在告示牌後方仍有近1公里人龍，但他們還是堅持排隊苦候不願離開。

來自屏東的臉書社團「白沙屯媽祖ㄟ香燈腳」發起人吳鈺慧說，她昨天就從頻屏東坐計程車北上，但北中南團員有好幾位這三天也都來換班，最辛苦的是今天上午負責交單繳錢的夥伴，進入香客大樓的報名處又等了3個多小時，直到下午1點多才順利完成報名，結果200多人的團體報名就從14萬多起號，可見今年的報名人數一定有可能比去年多。她說，已透過臉書告知夥伴完成報名，大家也相約4/12見囉！

現場排隊「截止點」告示牌後方仍有近1公里人龍仍堅持不願離開，廟方志工也暖心

以小貨車載運發送餐飲。記者吳傑沐／攝影