通膨、房價漲長輩領不到社福補助 竹市時力議員提放寬排富門檻

新竹市議會今召開臨時會審議提案。時代力量新竹市議員林彥甫指出，近年全球通膨明顯，現行社福津貼排富門檻已與實際經濟情況逐漸脫節，建議市府放寬安老津貼等排富條款。市府回應，將進一步評估與研議。

林彥甫表示，近年全球通膨激增，若維持過去訂定的排富門檻，部分民眾的資產可能因通膨自然增加，但實際生活條件並未改善，卻因此被排除在社福制度之外，與福利政策原本照顧弱勢的精神有所落差。

林彥甫指出，行政院院會已於1月通過國民年金法修正草案，針對開辦18年的制度進行大幅調整，其中也包括排富門檻的修正，包括將個人年所得門檻由50萬元調整為60萬元、不動產價值門檻由500萬元調整至1025萬元，並排除單一自住房屋的不動產價值計算。

「雖然中央修正案尚未三讀，但地方應同步研議」，林彥甫表示，新竹市多項社福如安老津貼，目前的排富條款已不符現況。他認為，不動產價值隨房價波動劇烈，許多長輩僅有一間老屋自住，卻因公告現值調升而失去領取津貼資格，實屬制度漏洞。

林彥甫今也於議會提案，建請市府比照中央修法方向，檢討新竹市各項社福措施的排富條款，例如安老津貼等，適度放寬個人年所得門檻並調升不動產價值限額，讓制度更符合現實經濟環境。該提案也順利通過大會，將交由市府依相關規定辦理。

對此，新竹市政府社會處表示，有關安老津貼排富規定，是否參照中央的國民年金法修正案，放寬個人年所得門檻、調升不動產價值限額，將評估研議。