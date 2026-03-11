新竹新瓦屋「童樂繪」本周六、日登場 寫生比賽總獎金高達3萬元

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
現場有寫生比賽、小樹市集、寶寶趣味競賽及食農體驗DIY等精彩活動。圖／縣府提供
現場有寫生比賽、小樹市集、寶寶趣味競賽及食農體驗DIY等精彩活動。圖／縣府提供

屬於孩子們的節日即將到來，新竹縣政府文化局將於本周六、日於新瓦屋客家文化保存區舉辦「新瓦屋童樂繪」派對，現場有寫生比賽、小樹市集、寶寶趣味競賽及食農體驗DIY等精彩活動。

 

新竹縣政府文化局長朱淑敏表示，這次「新瓦屋童樂繪」活動特別以「生活記憶」發想，期盼串連繪畫、遊戲、手作、市集與表演等，將這座承載百年生活痕跡的客庄聚落，轉化為親子家庭親身參與、自由創作的歡樂舞台！

 

3月14日「新瓦屋寫生比賽」總獎金高達3萬元(包含禮品價值)，線上開放300個名額秒殺額滿，現場也有開放報名，名額有限，建議提早到場，歡迎幼兒園至國小學童以自己的視角觀察、想像，描繪眼中、心中的新瓦屋風景，入選前3名除有專業美術用品外，還能獲贈新瓦屋獨家商品券。

 

3月15日「寶寶趣味競賽」舉辦爬爬樂與搬搬樂各兩梯次，也相當受歡迎，開放少量現場報名，歡迎共同見證7個月至2歲寶寶人生中第一場挑戰，打造寶貝與爸媽珍貴的成長回憶，獲勝者可帶回各式專屬寶貝的精美好禮。

 

周六、日兩天也邀請風靡全臺、注重環保、永續、動物友善的親子派對「小樹市集」首次於新瓦屋客家文化保存區登場，將聚集近200組二手攤位及輕食胖卡等，希望大家在交換與分享中學習珍惜與循環。

 

此外，活動結合新瓦屋進駐特色店家-日日風味所「春日農趣體驗」帶來金盞花與花漾艾草包DIY，13好市集「美味得來速」特製限量節氣便當，快來選購享受幸福午餐時光；藝起玩美術「手作清倉拍賣」推出親子共創選品與藝術紓壓手作，走過路過千萬別錯過。而「素人夢想家」提供各路音樂好手登上魔幻舞台，在午後以多元表演與觀眾近距離展現自我。

 

縣府文化局表示，更多活動詳情及報名資訊，歡迎至縣府文化局粉絲專頁查詢

新竹縣政府文化局將於本周六、日於新瓦屋客家文化保存區舉辦「新瓦屋童樂繪」派對。圖／縣府提供
新竹縣政府文化局將於本周六、日於新瓦屋客家文化保存區舉辦「新瓦屋童樂繪」派對。圖／縣府提供

