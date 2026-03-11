陳見賢推「樂齡安居」政見 敬老卡、假牙補助全面升級

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
隨著台灣邁入高齡社會，新竹縣人口結構也正快速轉變，根據統計，目前新竹縣65歲以上人口已達90815人，占全縣總人口15.21%，長照與高齡照護需求持續增加。圖／陳見賢競辦提供
隨著台灣邁入高齡社會，新竹縣人口結構也正快速轉變，根據統計，目前新竹縣65歲以上人口已達90815人，占全縣總人口15.21%，長照與高齡照護需求持續增加。新竹縣長參選人、副縣長陳見賢今日推出「樂齡安居」政見，全面提升假牙補助、敬老愛心卡點數，並且擴大至農會使用。

陳見賢表示，面對高齡化趨勢，必須提前布局，讓長輩能夠安心在地老化、樂齡生活，因此提出「樂齡安居」政見，從科技照護、醫療補助到生活支持全面升級。

陳見賢指出，未來將推動多項具體措施，打造更完善的長照政見。包含推動智慧科技輔具補助，提供長輩租賃或購置智慧輔具，像是跌倒偵測設備、穿戴式健康監測裝置等，以科技守護長者安全。對於全口假牙補助也規劃提高至7萬元，協助長者改善口腔健康，提升飲食與生活品質。

另外，許多鄉親也反映，對於敬老愛心卡的使用方式期望更彈性。對此，陳見賢表示，敬老愛心卡額度評估提升至每月800點外，規畫進一步擴大使用彈性，例如每月可有300點可以至農會消費及長照接送專車等服務，讓長者在日常生活、就醫與交通上都更加便利，減輕家庭照顧負擔。

陳見賢表示，長輩安心，家庭才能放心。未來透過智慧科技導入與福利政策升級，打造新竹縣成為更友善長者的樂齡城市，讓每一位長輩都能安居生活。

新竹縣長參選人、副縣長陳見賢今日推出「樂齡安居」政見，全面提升假牙補助、敬老愛心卡點數，並且擴大至農會使用。圖／陳見賢競辦提供
