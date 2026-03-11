快訊

桃園巨蛋斥資3.4億整修 第3季嶄新「開箱」迎全民運

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃市府投入3.4億元全面優化桃園巨蛋，預計今年第三季重新開放。本報資料照片
俗稱桃園巨蛋的桃園市立綜合體育館啟用30多年，因設施老舊屢遭球員和球迷批評。市府去年起投入3.4億元全面整修，體育局今表示，整修計畫已進入衝刺階段，預計今年第3季以嶄新姿態「開箱」，迎接10月登場的全民運動會。

桃園巨蛋1993年啟用，以獨特的薄膜鋼索懸吊屋頂成為桃園重要地標，主場直徑82公尺、場內面積5280平方公尺，觀眾席約1萬5000席，包含固定座椅8000席及活動座椅7000席，落成以來曾舉辦瓊斯盃等國內大小運動賽事，但近年因設施老舊屢遭批評。

體育局指出，2022年以前桃園巨蛋平均使用率不到5成，體育活動不足90天，也未辦理演唱會。近年引入雙職籃聯賽及演唱活動後，使用率逐年攀升，2023年達60%、體育活動121天；2024年升至77%、體育活動205天。

去年在僅可用8.5個月的情況下，使用率仍衝上81%，但隨使用率提高，場館老化問題也更加凸顯，球迷反映室內通風不佳、廁所缺乏隱私與舒適度，球員則期盼更乾淨的休息室，戶外排隊環境老舊、人行空間與夜間照明不足等問題也亟待改善。

市府去年起投入3.4億元整修，其中運動部補助6695萬元。全案分為地坪整修、電氣及空調改善、室內空間整修、戶外景觀改善等4大工項，其中，地坪整修4766萬元、空調改善6812萬元、室內空間整修4159萬元、戶外景觀改善工程1億3583萬元。

體育局表示，地坪整修工程已於3月19日完工，空調改善預計3月底完工，主客隊球員休息室與採訪室等室內空間整修預計4月底完工，規模最大的戶外景觀改善工程則預計9月底完工，未來戶外空間將延續成功路人本綠廊，打造能導引人流的城市廣場及具圍塑場所功能的中央廣場，並增設3對3籃球場及建築外部照明。

體育局表示，桃園巨蛋後續將可舉辦1萬2000人的室內活動，戶外廣場可舉辦表演藝術活動與生活市集，成為北區城市活動重要節點，10月全民運開幕典禮將在此登場；因應未來捷運橘線、青線、長庚線3線匯集，市府也將規畫整體開發計畫。

桃園

