快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

苗栗警局公布30名幹部人事案 甫破大湖草莓盤商詐騙案偵查隊長升官

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣警局檢討，今天發布30名幹部人事調案。記者范榮達／攝影
苗栗縣警局檢討，今天發布30名幹部人事調案。記者范榮達／攝影

苗栗縣警局檢討，今天發布30名幹部人事調整案，其中，大湖分局偵查隊長胡敦棣甫偵破大湖草莓盤商詐騙案，升任刑警大隊副大隊長，縣警局強調尊重員警意願，並適才適任，3月13日到任新職。

葉姓蔬果盤商（50歲）今年1月、2月間，高於市場行場大量收購大湖草莓，低價賣出套現後落跑，大湖分局掌握20多名農友受害，損失逾500萬元，循線3月1日在桃園市跟監拘捕葉到案，檢察官依詐欺、背信罪嫌，聲請法官羈押獲准，縣警局今天公布，胡敦棣升官刑大副大隊長。

這波人事案，還包括公共關係科支援後勤科秘書黃見達，調任後勤科秘書；婦幼警察隊副隊長曾意芳，調任公關科局員；少年警察隊副隊長楊玟君，調任婦幼隊副隊長；通霄分局偵查隊隊長曾冠喜，升任少年隊副隊長；頭份分局第一組組長劉熙民，升任保安科局員。

國道公路警察局督察員吳志豪，調任秘書科秘書；頭份分局偵查隊隊長魯竟成，調任頭份分局第一組組長；.刑大第三隊隊長薛宇宏，調任頭份分局偵查隊長；苗栗分局偵查隊長林文元，調任刑大偵三隊長；督察科風紀股股長賈立任，調任苗栗分局偵查隊長；督察科督察員涂家豪，調任督察科風紀股股長。

頭份分局警務員兼副隊長黃漢龍，調任刑大警務員，代理通霄分局偵查隊長；刑大警務員廖國榮，調任頭份分局警務員兼副隊長；大湖分局警務員兼副隊長張易勝，調任大湖分局偵查隊隊長；刑大警務員劉峰安，調任大湖分局警務員兼副隊長。

頭份分局頭份派出所警務員兼所長陳冠廷，調任刑大警務員；頭份分局斗坪派出所警務員兼所長古雲泉，調任頭份派出所警務員兼所長；民防管制中心警務員劉啟威，調任頭份分局斗坪派出所警務員兼所長；頭份分局第二組警務員李孟勳，調任尖山派出所警務員兼所長；頭份分局第二組組長林誠堯，調任苗栗分局第二組組長；督察科督察員楊守仁，調任頭份分局第二組組長；勤務指揮中心警務員余兆城，調任大湖分局第三組組長。

苗栗分局北苗派出所警務員兼所長田統全，調任勤務指揮中心警務員；苗栗分局文山派出所警務員兼所長古鏡汶，調任北苗派出所警務員兼所長；苗栗分局北苗派出所巡官兼副所長黃紹恩，調任文山派出所巡官兼所長；苗栗分局北苗派出所巡佐李政文，調任北苗派出所巡佐兼副所長；督察科督察員姜名旂，調任竹南分局勤務指揮中心主任；苗栗分局警備隊巡官吳佳鋼，調任刑大偵查員；竹南分局偵查隊偵查員王珀雄，調任刑大偵查員。

延伸閱讀

韓籍婦人遊台南孔廟掉落護照與火車票 警地毯式致電各飯店找到她

提供便利服務搬到市中心 大甲警分局交通分隊今天搬家

鑑定罹病腐朽 路樹斷裂傷人 判賠40萬

捲走市價500萬草莓 落跑盤商被逮

相關新聞

白沙屯媽祖進香報名開跑 男為亡弟排隊5天搶頭香

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香今天開放報名，排隊人龍綿延逾1公里，來自高雄市的蔡姓男子為了過世的弟弟，提前5天到場...

桃園巨蛋斥資3.4億整修 第3季嶄新「開箱」迎全民運

俗稱桃園巨蛋的桃園市立綜合體育館啟用30多年，因設施老舊屢遭球員和球迷批評。市府去年起投入3.4億元全面整修，體育局今表示，整修計畫已進入衝刺階段，預計今年第3季以嶄新姿態「開箱」，迎接10月登場的全民運動會。

桃園龍潭山區風勢強路樹倒阻斷交通 警民強力排除

桃園市龍潭山區粗坑路因強風折斷路樹，橫倒路中阻斷交通還壓垮線纜， 導致部分住戶停電，警方獲報趕赴現場，與熱心民眾先移開橫擋在路中的斷木，恢復車輛通行，同時連絡相關單位搶修。

竹市展演中心荒廢工區轉型停車場決標 將供257格汽機車位

新竹市藝文高地原展演中心因工程合約終止，導致部分工區閒置荒廢。市府工務處針對荒廢工區規畫系統性整理與活化，投入3136萬將閒置工區部分區域轉型為停車空間，並於昨天順利決標，期望讓市民在參與藝文活動時，享有更優質的活動空間與便利的停車設施。

白沙屯拱天宮媽祖進香開放報名 首日上午已逾6萬人

台灣年度宗教盛事的苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步至北港朝天宮進香活動，去年報名人數爆量逾32萬人，今年擇定8天7夜進香期程再度引發各界關注，廟方今天開放報名，首日一早排隊人潮長達1.5公里，正式作業不到1個小時，廟方就亮出「截止點」告示牌，將視排隊報名狀況移動截止點，目前已有超過6萬人完成報名作業。

與名偵探柯南合作 2026竹市兒童遊藝節倒數3大主題場域一次看　

2026新竹市兒童遊藝節即將在4月3日至6日於新竹公園展開，今年活動以「偵探樂園」為主題，啟動充滿謎題與冒險的偵探旅程。新竹市府今舉辦宣傳記者會，現場由市長高虹安以偵探造型驚喜登場，親揭2026兒童遊藝節任務正式啟動，今年活動三大主題場域「放大鏡廣場」、「解謎實驗室」與「情境偵探社」，透過任務設計與首度亮相的拍照互動裝置，讓親子在闖關與體驗中展開一場結合藝術冒險旅程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。