白沙屯媽祖進香報名開跑 男為亡弟排隊5天搶頭香

中央社／ 苗栗縣11日電
白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香，為國內宗教盛事，近年來報名隨香的「香燈腳」人數屢創新高。示意圖／記者巫鴻瑋攝影 巫鴻瑋
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香今天開放報名，排隊人龍綿延逾1公里，來自高雄市的蔡姓男子為了過世的弟弟，提前5天到場排隊，如願拿到第1號臂章，哽咽欣慰。

白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香活動報名作業於今天上午8時展開，香客大樓前的排隊人潮已綿延逾1公里，成功報名前幾名的信徒都是遠從南部北上，大家因媽祖而結緣，每年相約一起來到通霄，今年更是5天前就到場排隊。

順利獲得登記第1號臂章的蔡先生語帶哽咽表示，弟弟陪媽祖進香已超過10年以上，每年都走完全程，並以志工角色熱心幫助同行夥伴，但去年不幸離世，因此今年專程來「替他完成這個心願」。

拱天宮志工團長郭宏偉表示，徒步進香報名費與往年一樣是每人新台幣700元，可以領取防曬外套、帽子、臂章和毛巾。今天報名開跑約1個小時，評估人數達作業極限，志工就已在排隊隊伍設置截止點，呼籲民眾改日再來，也不要急於頭一兩天人潮較多時報名。

白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香，為國內宗教盛事，近年來報名隨香的「香燈腳」人數屢創新高，去年逼近33萬人。今年進香期程為4月12日深夜11時55分登轎就緒後啟程；4月16日到雲林北港；4月17日凌晨0時10分進火；4月20日下午4時10分回宮；5月1日開爐。

拱天宮 苗栗縣 北港朝天宮 白沙屯媽祖

