竹市展演中心荒廢工區轉型停車場決標 將供257格汽機車位

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
工務處指出，藝文高地周邊平日即有大量通勤與休閒人潮，此次工程將同步優化人行與行車動線，避免活動尖峰時段車流壅塞於路側尋找車位，達到交通分流的效果。圖／新竹市政府提供
新竹市藝文高地原展演中心因工程合約終止，導致部分工區閒置荒廢。市府工務處針對荒廢工區規畫系統性整理與活化，投入3136萬將閒置工區部分區域轉型為停車空間，並於昨天順利決標，期望讓市民在參與藝文活動時，享有更優質的活動空間與便利的停車設施。

新竹市長高虹安指出，藝文高地鄰近文創館與東區公道五路，是竹市重要的藝文與科技廊帶，地理位置優越且活動頻繁。過去因展演中心工程合約終止，導致部分工區閒置荒廢，不僅影響視覺景觀，亦未能發揮應有的空間效益。市府盤點問題並投入工程經費約3136萬改善，將閒置工區部分區域轉型為停車空間。

新竹市工務處表示，本案歷經3次開標後順利決標，工程核心目標為活絡藝文高地周邊動線，將原展演中心工區地景重整後，規畫建設標準停車場，共可提供179格汽車停車位、另有78格機車停車位，有效緩解文創館及公道五路周邊長期以來的停車壓力。

此外，停車場亦同步建置完善的燈光照明、現代化排水系統及充電樁等基礎設備，不僅提升夜間使用安全，更呼應淨零排放的永續發展目標，落實空間再造、便利市民的承諾。

工務處指出，藝文高地周邊平日即有大量通勤與休閒人潮，此次工程將同步優化人行與行車動線，避免活動尖峰時段車流壅塞於路側尋找車位，達到交通分流的效果。隨著工程決標，市府將督促得標廠商盡速進場施工，並嚴格管控工程品質與進度，確保這座兼具藝文氣息與實用機能的公共空間能如期如質完成，為東區市民打造一處嶄新的休憩與便利停車地標。

新竹市工務處表示，原展演中心工區地景重整後，規畫建設標準停車場，共可提供179格汽車停車位、另有78格機車停車位，有效緩解文創館及公道五路周邊長期以來的停車壓力。圖／新竹市政府提供
新竹市政府工務處針對荒廢工區規畫系統性整理與活化，投入3136萬將閒置工區部分區域轉型為停車空間，並於昨天順利決標。圖／新竹市政府提供
新竹市藝文高地原展演中心因工程合約終止，導致部分工區閒置荒廢。圖／報系資料照
