白沙屯拱天宮媽祖進香開放報名 首日上午已逾6萬人
台灣年度宗教盛事的苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步至北港朝天宮進香活動，去年報名人數爆量逾32萬人，今年擇定8天7夜進香期程再度引發各界關注，廟方今天開放報名，首日一早排隊人潮長達1.5公里，正式作業不到1個小時，廟方就亮出「截止點」告示牌，將視排隊報名狀況移動截止點，目前已有超過6萬人完成報名作業。
今年拱天宮媽祖擇定進香的登轎及出發日期為農曆2月26日子時（國曆4月12日晚上11點55分），到北港為農曆2月29日（國曆4月16日）、進火為農曆3月初1子時（國曆4月17日凌晨零點10分）、回宮為農曆3月初4申時（國曆4月20日下午4點時10分）。
擇定今日起的開放報名，昨晚就吸引許多虔誠信眾前來漏夜頂著寒風低溫現場佔位排隊，上午8點開始報名作業，廟方雖有4組人以加速作業時間，但仍難抵有人一出手就是代理報名3000、2000多人，光是逾百萬元的報名費的點鈔時間就需耗費多時，因此很快就在排隊人龍當中設置「截止點」。
拱天宮管委會總幹事陳春發表示，「截止點」告示牌主要就是提醒排隊信眾，報名人數作業已達極限，設置截止點之後將視現場排隊報名作業狀況，逐漸移動截止點。他說，上午已完成逾6萬人報名，下午會繼續受理，但不保證今天排隊人潮都能順利完成報名，可能要再往後推延、明日繼續受理報名，請各位香燈腳理解體諒。
陳春發強調，今年準備30萬份進香套件（衣服、臂章、帽子）以及100輛遊覽車，現場報名作業自今日起至4月9日為止（每日08:00-18:00），有很充分時間，信眾可視自己時間安排，不需急著趕來現場排隊，也提醒信眾依序排隊，不要占用道路影響交通。
