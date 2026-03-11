快訊

北市人事洗牌！李泰興接副市長 詹為元：看中「這點」有關

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

與名偵探柯南合作 2026竹市兒童遊藝節倒數3大主題場域一次看　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
2026新竹市兒童遊藝節即將在4月3日至6日於新竹公園展開，今年活動以「偵探樂園」為主題，活動規畫三大主題場域。記者王駿杰／攝影
2026新竹市兒童遊藝節即將在4月3日至6日於新竹公園展開，今年活動以「偵探樂園」為主題，活動規畫三大主題場域。記者王駿杰／攝影

2026新竹市兒童遊藝節即將在4月3日至6日於新竹公園展開，今年活動以「偵探樂園」為主題，啟動充滿謎題與冒險的偵探旅程。新竹市府今舉辦宣傳記者會，現場由市長高虹安以偵探造型驚喜登場，親揭2026兒童遊藝節任務正式啟動，今年活動三大主題場域「放大鏡廣場」、「解謎實驗室」與「情境偵探社」，透過任務設計與首度亮相的拍照互動裝置，讓親子在闖關與體驗中展開一場結合藝術冒險旅程。

市長高虹安說，今年兒童遊藝節與名偵探柯南攜手合作，並以「偵探樂園」象徵兒童的探索精神，讓孩子在探索與解謎中培養觀察力、邏輯思維與創造力。兒藝節包含大型藝術演出、科技互動劇場、大型氣墊遊具等，讓新竹的兒童節假期充滿冒險及任務行動的樂趣。

文化局長王翔郁指出，今年兒童藝術演出更是歷年規模之最，規畫三舞台、一劇場，總計超過64場精彩演出，集結超過20組國內外專業表演團隊，從當代表演藝術、親子劇場、音樂互動到高難度馬戲特技，呈現多元藝術樣貌。更有多達10種藝術體驗課程活動，囊括科技體驗、視覺藝術及科學手作等，讓不同年齡層孩童皆能在兒藝節找到屬於自己的遊藝樂趣。

此外，每年新竹市兒童遊藝節最受歡迎的大型氣墊遊具，今年以「迷航冒險島」海洋冒險為主題讓兒童盡情探索、玩樂，學齡前遊具區則全面升級，規畫體適能及探索區，讓孩童盡情放電、遊戲。民眾亦可攜家帶眷參加全區闖關遊戲，完成任務挑戰可獲得限量扭蛋，有機會拿到限量的IP聯名紀念品。

文化局說明，今年，風livehouse更規畫人機共舞的科技劇場「黃翊與庫卡」親子特別版，與全世界巡演超過20個國家的專業舞團「黃翊工作室」合作，為今年新竹市兒童遊藝節打造親子特別版，並設置親子共創展，首度來到新竹市兒童遊藝節，邀請孩童一起來與機器人探索知識、生命與愛的故事，千萬不要錯過。

文化局提到，新竹市兒童遊藝節主題市集活動，則匯集文創手作、特色餐飲、親子互動體驗攤位，讓大小朋友在觀賞演出與闖關任務之餘，也能品味美食、參與手作創作。這次活動更與在地旅宿業者合作，推出限時的住宿專案優惠與抽獎活動，凡於活動期間（4月5日前）入住合作旅宿，即可獲得抽獎券，多項好禮如住宿券、餐券及活動聯名限量宣導品。

2026新竹市兒童遊藝節即將在4月3日至6日於新竹公園展開，今年活動以「偵探樂園」為主題，活動規畫三大主題場域。記者王駿杰／攝影
2026新竹市兒童遊藝節即將在4月3日至6日於新竹公園展開，今年活動以「偵探樂園」為主題，活動規畫三大主題場域。記者王駿杰／攝影

文化局 高虹安

延伸閱讀

「寶可樂園：關都」開箱！10大必玩、必買、必吃全攻略

相關新聞

與名偵探柯南合作 2026竹市兒童遊藝節倒數3大主題場域一次看　

2026新竹市兒童遊藝節即將在4月3日至6日於新竹公園展開，今年活動以「偵探樂園」為主題，啟動充滿謎題與冒險的偵探旅程。新竹市府今舉辦宣傳記者會，現場由市長高虹安以偵探造型驚喜登場，親揭2026兒童遊藝節任務正式啟動，今年活動三大主題場域「放大鏡廣場」、「解謎實驗室」與「情境偵探社」，透過任務設計與首度亮相的拍照互動裝置，讓親子在闖關與體驗中展開一場結合藝術冒險旅程。

經典賽掀熱潮 張善政：桃園2028年前再添6座棒壘球場

世界棒球經典賽再掀全民熱潮，桃園市長張善政今在市政會議上表示，桃園身為棒球之都，擁有全台最完整的三級棒球培訓體系，市府預計在2028年底前，陸續在大溪、平鎮、蘆竹、龜山及觀音等地完工6座新的棒壘球場，同時持續興建國民運動中心與各類運動場館，讓運動成為市民的日常生活。

受脅植物進駐「三貓田」成功 林保署新竹分署擴大導入啟動田園保種

林業及自然保育署新竹分署、林業試驗所去年在苗栗縣「三貓田」田梗邊坡，試辦栽植新竹油菊等3種受脅植物，成功適應成長，今年盤點出30種導入農田生態，啟動田園保種的行動目標。

唯一獲獎政府單位 竹市消防局獲第八屆ASSET永續典範獎

新竹市消防局近日參加社團法人台灣社會企業永續發展協會主辦的「2026第八屆ASSET永續典範獎」，以「攜手熱血志工 共創社會共好 守護科技永續」為主題，順利奪下「社會創新獎（社會共好組）」，這也是此次唯一獲獎的政府單位，由經濟部政務次長何晉滄頒發獎座，消防局秘書彭忠禮代表市府團隊出席受獎。

範圍難辨…開墾自家山坡 恐觸水保法

山坡地開發受罰屢見不鮮，桃園市去年裁罰八十二件、苗栗縣開罰一百五十件更多，每件依違反水保法處六萬到卅萬元不等。苗栗有民眾埋怨只是在自家土地簡單整地，未料卻違法挨罰，水保技師建議，整地前先問過當地公所與水利處，避免觸法。

苗栗擬建平台 簡化水土保持申報流程

苗栗縣去年簡易水土保持申報書案件高達五八八件，縣府進一步簡化，研議架設網路平台，最快今年七月上路便民，另也持續嚴查重罰違反水保法案件，守護苗栗好山、好水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。