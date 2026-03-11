與名偵探柯南合作 2026竹市兒童遊藝節倒數3大主題場域一次看　

2026新竹市兒童遊藝節即將在4月3日至6日於新竹公園展開，今年活動以「偵探樂園」為主題，啟動充滿謎題與冒險的偵探旅程。新竹市府今舉辦宣傳記者會，現場由市長高虹安以偵探造型驚喜登場，親揭2026兒童遊藝節任務正式啟動，今年活動三大主題場域「放大鏡廣場」、「解謎實驗室」與「情境偵探社」，透過任務設計與首度亮相的拍照互動裝置，讓親子在闖關與體驗中展開一場結合藝術冒險旅程。

市長高虹安說，今年兒童遊藝節與名偵探柯南攜手合作，並以「偵探樂園」象徵兒童的探索精神，讓孩子在探索與解謎中培養觀察力、邏輯思維與創造力。兒藝節包含大型藝術演出、科技互動劇場、大型氣墊遊具等，讓新竹的兒童節假期充滿冒險及任務行動的樂趣。

文化局長王翔郁指出，今年兒童藝術演出更是歷年規模之最，規畫三舞台、一劇場，總計超過64場精彩演出，集結超過20組國內外專業表演團隊，從當代表演藝術、親子劇場、音樂互動到高難度馬戲特技，呈現多元藝術樣貌。更有多達10種藝術體驗課程活動，囊括科技體驗、視覺藝術及科學手作等，讓不同年齡層孩童皆能在兒藝節找到屬於自己的遊藝樂趣。

此外，每年新竹市兒童遊藝節最受歡迎的大型氣墊遊具，今年以「迷航冒險島」海洋冒險為主題讓兒童盡情探索、玩樂，學齡前遊具區則全面升級，規畫體適能及探索區，讓孩童盡情放電、遊戲。民眾亦可攜家帶眷參加全區闖關遊戲，完成任務挑戰可獲得限量扭蛋，有機會拿到限量的IP聯名紀念品。

文化局說明，今年，風livehouse更規畫人機共舞的科技劇場「黃翊與庫卡」親子特別版，與全世界巡演超過20個國家的專業舞團「黃翊工作室」合作，為今年新竹市兒童遊藝節打造親子特別版，並設置親子共創展，首度來到新竹市兒童遊藝節，邀請孩童一起來與機器人探索知識、生命與愛的故事，千萬不要錯過。

文化局提到，新竹市兒童遊藝節主題市集活動，則匯集文創手作、特色餐飲、親子互動體驗攤位，讓大小朋友在觀賞演出與闖關任務之餘，也能品味美食、參與手作創作。這次活動更與在地旅宿業者合作，推出限時的住宿專案優惠與抽獎活動，凡於活動期間（4月5日前）入住合作旅宿，即可獲得抽獎券，多項好禮如住宿券、餐券及活動聯名限量宣導品。