桃市舉辦多元水資源應用國際研討會　產官學政聚焦放流水農灌永續願景

桃園市政府於3月10日至11日，假臺大醫院國際會議中心301會議室舉辦「2026年氣候變遷下多元水資源應用策略與農業永續韌性國際研討會」，以桃園市放流水用於農灌的經驗，進行國際交流，並邀集日韓學者及產官學政代表，專題探討如何強化台灣水資源韌性及突破。

本次研討會由桃園市長張善政致詞揭開序幕，強調在氣候變遷，降雨時空分布不均，缺水已成長期挑戰，台灣用水長期以農業用水居冠，占整體比例約7成，民生用水約2成，工業用水在1成左右，面臨缺水危機，如果全台縣市政府都能像桃園市，將水資源中心的民生放流水用於農業灌溉，每一滴水都循環利用，保留水庫資源用於民生與工業，就能提高水資源調度韌性，目前桃園經驗已逐步推動至宜蘭與澎湖，現有5座水資源中心已積極活用放流水。

首日跨部會圓桌論壇，由經濟部水利署王藝峰副署長、農業部農田水利署林國華副署長、數位發展部資料創新司莊明芬司長、環境部水質保護司王嶽斌司長、食藥署姜至剛署長、內政部國土署郭學文簡任正工等代表共同與談，針對放流水農業應用之水質管理、資料治理、灌溉制度、風險溝通與跨部會協調機制深入交流，並將桃園經驗作為未來全國推動多元水資源政策之重要範例。

研討會亦邀請多位國際知名學者分享經驗，包括韓國首爾大學教授暨國際灌溉排水協會榮譽副主席崔鎭鎔教授、日本京都大學榮譽教授暨國際灌溉排水協會榮譽副主席 渡邉紹裕榮譽教授、日本筑波大學副教授赫爾穆特・亞巴爾以及日本山形大學渡部徹教授等，分別就再生水政策發展、溫室與農業新技術應用、水質管理與流域治理經驗進行專題演講。國內亦由經濟部水利署、國立臺灣大學公共衛生學院、食品安全與健康研究所等代表探討放流水應用議題。

氣候變遷帶來挑戰，但也帶來轉型契機，桃園市在內政部國土管理署與經濟部水利署支持下，期許成為全國率先推動水資中心民生放流水用於農灌的第一顆種子，透過完整水質、土壤、作物與食安監測機制，建立循序漸進、審慎推動的水資源多元應用模式，未來將持續深化跨部會合作與國際交流，讓每一滴水都能永續循環，為台灣水資源永續發展開創新局。

