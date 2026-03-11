快訊

經典賽掀熱潮 張善政：桃園2028年前再添6座棒壘球場

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市長張善政今在市政會議上表示，桃園身為棒球之都，市府預計在2028年底前，陸續在大溪、平鎮、蘆竹、龜山及觀音等地完工6座新的棒壘球場。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今在市政會議上表示，桃園身為棒球之都，市府預計在2028年底前，陸續在大溪、平鎮、蘆竹、龜山及觀音等地完工6座新的棒壘球場。記者朱冠諭／攝影

世界棒球經典賽再掀全民熱潮，桃園市長張善政今在市政會議上表示，桃園身為棒球之都，擁有全台最完整的三級棒球培訓體系，市府預計在2028年底前，陸續在大溪、平鎮、蘆竹、龜山及觀音等地完工6座新的棒壘球場，同時持續興建國民運動中心與各類運動場館，讓運動成為市民的日常生活。

張善政表示，經典賽雖然中華隊最後未能晉級，難免令人遺憾，但球員、教練及後勤人員的全力投入，帶給大家許多感動，每一位能站上國際舞台的選手，都是從基層球場一步步練出來的，桃園對於培養下一代優秀選手責無旁貸。

張善政提到，市府去年已啟動「大漢溪多功能草皮公園」及「觀音區增設棒壘球場」計畫，預計今年4月完成工程發包；今年也將在「蘆竹內厝河濱公園」及「蘆竹建國二十村」規畫新增2座球場，並計畫在「龜山棒球場」內增設1座練習場，預計2027年底前完工；明年則將在「平鎮山峰自治重劃區」規畫設置1座新的棒壘球場，持續完善基礎設施，讓基層球隊擁有更好的訓練場地。

張善政表示，體育政策不只在培養選手，更重要的是讓運動融入市民日常，目前體育局已有14座場館服務市民，另有6座正在興建中，包括龜山樂活館及5座微型運動中心；規畫中的還有5座場館，包括中壢、桃園、大園體育園區，中壢長青運動中心與龍潭國民運動中心。已完工的龍岡全民運動館在完成驗收後，也將正式加入營運行列。

張善政表示，近3年桃園運動場館入館人次持續成長，從2023年的409萬人次、2024年增至488萬人次，去年更突破500萬，達到512萬人次，顯示全民運動推廣正逐漸產生成效；球賽總有結束的時候，但下一個世代的球員正在成長，市府會持續投入資源完善運動環境，從基層培養選手，也讓更多市民把運動融入生活。

相關新聞

與名偵探柯南合作 2026竹市兒童遊藝節倒數3大主題場域一次看　

2026新竹市兒童遊藝節即將在4月3日至6日於新竹公園展開，今年活動以「偵探樂園」為主題，啟動充滿謎題與冒險的偵探旅程。新竹市府今舉辦宣傳記者會，現場由市長高虹安以偵探造型驚喜登場，親揭2026兒童遊藝節任務正式啟動，今年活動三大主題場域「放大鏡廣場」、「解謎實驗室」與「情境偵探社」，透過任務設計與首度亮相的拍照互動裝置，讓親子在闖關與體驗中展開一場結合藝術冒險旅程。

經典賽掀熱潮 張善政：桃園2028年前再添6座棒壘球場

世界棒球經典賽再掀全民熱潮，桃園市長張善政今在市政會議上表示，桃園身為棒球之都，擁有全台最完整的三級棒球培訓體系，市府預計在2028年底前，陸續在大溪、平鎮、蘆竹、龜山及觀音等地完工6座新的棒壘球場，同時持續興建國民運動中心與各類運動場館，讓運動成為市民的日常生活。

受脅植物進駐「三貓田」成功 林保署新竹分署擴大導入啟動田園保種

林業及自然保育署新竹分署、林業試驗所去年在苗栗縣「三貓田」田梗邊坡，試辦栽植新竹油菊等3種受脅植物，成功適應成長，今年盤點出30種導入農田生態，啟動田園保種的行動目標。

唯一獲獎政府單位 竹市消防局獲第八屆ASSET永續典範獎

新竹市消防局近日參加社團法人台灣社會企業永續發展協會主辦的「2026第八屆ASSET永續典範獎」，以「攜手熱血志工 共創社會共好 守護科技永續」為主題，順利奪下「社會創新獎（社會共好組）」，這也是此次唯一獲獎的政府單位，由經濟部政務次長何晉滄頒發獎座，消防局秘書彭忠禮代表市府團隊出席受獎。

範圍難辨…開墾自家山坡 恐觸水保法

山坡地開發受罰屢見不鮮，桃園市去年裁罰八十二件、苗栗縣開罰一百五十件更多，每件依違反水保法處六萬到卅萬元不等。苗栗有民眾埋怨只是在自家土地簡單整地，未料卻違法挨罰，水保技師建議，整地前先問過當地公所與水利處，避免觸法。

苗栗擬建平台 簡化水土保持申報流程

苗栗縣去年簡易水土保持申報書案件高達五八八件，縣府進一步簡化，研議架設網路平台，最快今年七月上路便民，另也持續嚴查重罰違反水保法案件，守護苗栗好山、好水。

