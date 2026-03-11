快訊

受脅植物進駐「三貓田」成功 林保署新竹分署擴大導入啟動田園保種

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
林業及自然保育署新竹分署、林業試驗所盤點14種受脅植物，與16種原生植物，導入農田生態，田園保種扎根。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
林業及自然保育署新竹分署、林業試驗所去年在苗栗縣「三貓田」田梗邊坡，試辦栽植新竹油菊等3種受脅植物，成功適應成長，今年盤點出30種導入農田生態，啟動田園保種的行動目標。

「三貓田」是台灣石虎保育協會與在地農友長期合作經營，以石虎（山貓）、麝香貓與食蟹獴（棕蓑貓）3種野生動物為核心保護對象，不使用除草劑與殺蟲劑友善耕作方式，並保留田埂草生與灌叢，同時也認養田邊國有財產署國有非公用邊際土地，進行棲地巡守與監測，農田與周邊林緣形成多樣化的鑲嵌地景，不僅適合野生動物活動，也為不同植物提供適合的微棲地。

林保署新竹分署去年在林業試驗所協力下，在「三貓田」小區塊試行將新竹油菊、高氏柴胡、島田氏雞兒腸受脅植物少量栽植於農田環境，研究人員發現因為農田定期刈草管理，類同自然環境的低度擾動，有助於維持植物生長空間，所以在田埂邊坡環境展現良好適應生長，符合以自然為本解決方案（NbS）的理念，試辦結果成功。

新竹分署2020年委託林試所調查資料顯示，竹苗地區多數受脅植物多生長於墓地或草生地等低度干擾環境，須透過適度擾動，方能維持棲地條件及物種的繁衍，加上去年試辦的成功經驗，新竹分署與林試所今年擴大多樣性導入。

團隊盤點出槲櫟、流蘇、楝樹等喬木，及庭梅、台灣野茉莉、新竹油菊等14種受脅植物，與16種原生植物，依不同地形條件進行配置在農田生態中田埂、邊坡與林緣地帶，使農田地景逐步形成多層次植群，讓保育不再侷限於單一復育據點，田園保種扎根。

林業及自然保育署新竹分署、林業試驗所盤點14種受脅植物，與16種原生植物，導入農田生態，田園保種扎根。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
林業及自然保育署新竹分署、林業試驗所盤點14種受脅植物，與16種原生植物，導入農田生態，田園保種扎根。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
