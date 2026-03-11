快訊

唯一獲獎政府單位　竹市消防局獲第八屆ASSET永續典範獎　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
經濟部政務次長何晉滄（左）頒發第八屆ASSET永續典範獎，由消防局秘書彭忠禮（右）代表受獎。圖／新竹市府提供
經濟部政務次長何晉滄（左）頒發第八屆ASSET永續典範獎，由消防局秘書彭忠禮（右）代表受獎。圖／新竹市府提供

新竹市消防局近日參加社團法人台灣社會企業永續發展協會主辦的「2026第八屆ASSET永續典範獎」，以「攜手熱血志工 共創社會共好 守護科技永續」為主題，順利奪下「社會創新獎（社會共好組）」，這也是此次唯一獲獎的政府單位，由經濟部政務次長何晉滄頒發獎座，消防局秘書彭忠禮代表市府團隊出席受獎。

消防局長李世恭指出，面對複雜多變的複合型災害風險，必須結合民間與企業資源。消防局在推動社會共好的具體作為上，推動「企業義消」制度，為竹科企業量身打造客製化訓練，讓第一線員工具備初期滅火與應變能力，有效守護科技產業安全。在科技救災方面，消防局積極導入具備紅外線熱顯像與射水功能的救災機器人，以及購置應用於火災調查的桌上型X光勘災設備，大幅提升搶救效率與調查準確性，降低救災人員的風險。

李世恭說明，救災不僅落實科技廠房，更深入社會各個角落。為照顧弱勢族群，消防局持續推動住宅用火災警報器安裝申請、燃氣熱水器遷移或更換補助，更是全國首創全額補助老舊大樓消防警報及廣播設備維修經費。此外，在優質救護方面，結合鳳凰志工的投入，竹市2024年到院前心肺功能停止(OHCA)案件的救活率達45.65%、康復出院率11.23%，雙名列全國第一，實質減輕醫療體系負擔。

市府說，這次獲2026第八屆ASSET永續典範獎「社會創新獎」，是對竹市防救災工作品質與社會共融政策的高度肯定。這份榮耀屬於全體消防員、義消、志工及所有參與防災的企業與民眾。

新竹市消防局參加「2026第八屆ASSET永續典範獎」，奪下「社會創新獎（社會共好組）」，這也是此次唯一獲獎的政府單位
新竹市消防局參加「2026第八屆ASSET永續典範獎」，奪下「社會創新獎（社會共好組）」，這也是此次唯一獲獎的政府單位

