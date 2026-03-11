聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗擬建平台 簡化水土保持申報流程

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣去年簡易水土保持申報書案件高達五八八件，縣府進一步簡化，研議架設網路平台，最快今年七月上路便民，另也持續嚴查重罰違反水保法案件，守護苗栗好山、好水。

苗栗縣政府水利處去年受理申請水土保持計畫六十件，簡易水保申報五八八件，雖有免擬具水保計畫規定，但還是要提供相關書件審核，及申報開工，跟簡水流程差不多，縣府為了管制上更明確，因此沒有受理免擬具水保案件。

水利處指出，水保計畫與簡水申報書差別在開發規模大小，相關程序雷同，簡水申報書可以自己畫，並無需由技師簽證，但因整地這件事有許多細節要交代，如果非屬依原地形整地者，建議還是要找尋專業人員協助。

縣府每周二、四在第一辦公四樓水利處水土保持科，會安排水土保持服務團駐點技師供免費諮詢，鄉鎮公所也設置駐點協助民眾。

簡水申報書需求高，水利處指出，縣府目前已是「簡單再簡單」，水保義務人只要根據表格，逐項勾選項目，例如從事農、林、漁、牧地之開發利用所需之整坡作業未滿一公頃者；開發建築用地建築面積及其他開挖整地面積未滿五百平方公尺等。

水利處目前研議，希望建置平台簡化申請，申請人只要填基本資本資料，過去還必須公文來往檢核事項，包括基地座落特定水土保持區等，可以一次到位，申請人再根據官方引導，上傳水保設施平面配置圖等，完成申請程序。

水利處強調便民的同時，縣府針對大規模開挖整地，卻未依規定申請水保計畫，山坡地光禿禿難看，也有釀災危及公共安全之虞，除了從重處罰外，將來土地開發露營區等用途，都將跨機關從嚴審查，不容好山、好水遭破壞。

苗栗縣

延伸閱讀

苗栗大桃坪土資場營運 自救會抗議

從國土計畫到市民土地權益！搞懂「變更」與「更正」編定，為自己守住一塊安心土地

攜手地方共同處理土方去化問題 國土署：持續擴充中部土方收容量能

大桃坪土資場案爭議…自救會求暫停營運 苗栗縣府：依法行政

相關新聞

範圍難辨…開墾自家山坡 恐觸水保法

山坡地開發受罰屢見不鮮，桃園市去年裁罰八十二件、苗栗縣開罰一百五十件更多，每件依違反水保法處六萬到卅萬元不等。苗栗有民眾埋怨只是在自家土地簡單整地，未料卻違法挨罰，水保技師建議，整地前先問過當地公所與水利處，避免觸法。

苗栗擬建平台 簡化水土保持申報流程

苗栗縣去年簡易水土保持申報書案件高達五八八件，縣府進一步簡化，研議架設網路平台，最快今年七月上路便民，另也持續嚴查重罰違反水保法案件，守護苗栗好山、好水。

ROT旅館遭爆房價與品質大落差 鍾東錦：強力輔導改善從重處罰

苗栗縣政府在明德水庫ROT旅館最近遭爆料，過年期間一晚逾1萬元住宿費，與青苔游泳池等品質大落差，縣長鍾東錦今天語重心長，要求團隊強力輔導改善，違失從重裁罰，不要因此砸了觀光招牌。

石門水庫遊湖驚魂 船2度擱淺、救生衣繩碎化 桃議員批沒人管

桃園市議員黃敬平今日表示，民眾陳情指出8日（周日）下午約1時30分，搭石門水庫遊艇賞景，不料船兩度擱淺嚇壞他們，在大家要求下，船長才拿出救生衣，結果衣繩已經碎化不能繫，幸好未發生意外，一行人下船仍心有餘悸，抱怨航主和主管單位都未盡責。

桃園新增13里10萬人須換證 市府推「戶所駐點＋線上申請」免奔波

桃園市今年3月1日起完成里別調整，淨新增13里，約10萬市民需換發身分證。為減輕民眾負擔，戶政事務所推出「里內駐點收件」與「掃碼線上申請」雙軌機制，民眾不必親跑戶所，即可在家完成換證申請。

國3通霄北向出口匝道16日夜間施工封閉 請用路人提前改道

高速公路局為利辦理國道3號通霄交流道北向出口匝道路面刨鋪作業，自3月16日(周一)晚間9點起至翌日早上6點止，封閉國3通霄交流道北向出口匝道，請用路人提前規畫行程並配合改道措施，警方也將持續監控交通流量變化，彈性調整疏導措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。