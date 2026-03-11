苗栗擬建平台 簡化水土保持申報流程

苗栗縣去年簡易水土保持申報書案件高達五八八件，縣府進一步簡化，研議架設網路平台，最快今年七月上路便民，另也持續嚴查重罰違反水保法案件，守護苗栗好山、好水。

苗栗縣政府水利處去年受理申請水土保持計畫六十件，簡易水保申報五八八件，雖有免擬具水保計畫規定，但還是要提供相關書件審核，及申報開工，跟簡水流程差不多，縣府為了管制上更明確，因此沒有受理免擬具水保案件。

水利處指出，水保計畫與簡水申報書差別在開發規模大小，相關程序雷同，簡水申報書可以自己畫，並無需由技師簽證，但因整地這件事有許多細節要交代，如果非屬依原地形整地者，建議還是要找尋專業人員協助。

縣府每周二、四在第一辦公四樓水利處水土保持科，會安排水土保持服務團駐點技師供免費諮詢，鄉鎮公所也設置駐點協助民眾。

簡水申報書需求高，水利處指出，縣府目前已是「簡單再簡單」，水保義務人只要根據表格，逐項勾選項目，例如從事農、林、漁、牧地之開發利用所需之整坡作業未滿一公頃者；開發建築用地建築面積及其他開挖整地面積未滿五百平方公尺等。

水利處目前研議，希望建置平台簡化申請，申請人只要填基本資本資料，過去還必須公文來往檢核事項，包括基地座落特定水土保持區等，可以一次到位，申請人再根據官方引導，上傳水保設施平面配置圖等，完成申請程序。

水利處強調便民的同時，縣府針對大規模開挖整地，卻未依規定申請水保計畫，山坡地光禿禿難看，也有釀災危及公共安全之虞，除了從重處罰外，將來土地開發露營區等用途，都將跨機關從嚴審查，不容好山、好水遭破壞。