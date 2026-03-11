聽新聞
範圍難辨…開墾自家山坡 恐觸水保法

聯合報／ 記者范榮達陳俊智／連線報導
山坡地開發利用涉及開挖整地，恐違反水保法，苗栗縣政府去年共開罰一百五十件。圖／苗栗縣政府提供
山坡地開發利用涉及開挖整地，恐違反水保法，苗栗縣政府去年共開罰一百五十件。圖／苗栗縣政府提供

山坡地開發受罰屢見不鮮，桃園市去年裁罰八十二件、苗栗縣開罰一百五十件更多，每件依違反水保法處六萬到卅萬元不等。苗栗有民眾埋怨只是在自家土地簡單整地，未料卻違法挨罰，水保技師建議，整地前先問過當地公所與水利處，避免觸法。

苗栗縣山坡地面積十五萬八九八八公頃，占全縣總面積百分之八十七。依水保法規定，山坡地開發利用涉及開挖整地，以利農耕、開發建築等行為，都須擬具水保計畫申請，經目的事業主管機關確認開發規模及項目，轉至水土保持主管機關審查、核定後施工，但違反水保法案件一直居高不下。

縣府水利處指出，去年接獲民眾通報四十九件、山坡地衛星影像監測變異點一○七三件，經查證違反水保法累計一百五十件。大湖、獅潭一帶山坡地盛產生薑，有農友在自有土地清除雜草與竹子，準備種植生薑，結果衛星偵測到變異，循線查出未申請水保，面積達到近○點八公頃，挨罰卅萬元。還有宮廟為了辦廟會整理空地，以供停車及搭棚架，違規面積○點五三公頃，挨罰廿六萬元，還因疑似竊占國有地遭法辦。

水保技師林文雄發現部分地主認為只是在自己的土地，人工除草整地，挖掘種菜、植樹等，僅是小規模施工，沒有涉及地形改變，為什麼要申請水保？但是天上有飛的衛星監看，地上有民眾檢舉，或是鄉鎮市公所查報，如果動用到挖土機等機具，又特別醒眼，未申請水保動輒得咎。

縣府地政處指出，民眾如果要確認土地是否在山坡地範圍，確實有難度，建議先上網查國土測繪圖資服務雲，確認地號所在範圍。

水利處也認為是否有「開發利用行為」是水保法判斷基準，民眾施工前最好先詢問鄉鎮市公所或水保科，避免因認知不同，而誤觸水土保持法。

桃園市水務局統計，去年裁罰違法開發山坡地共八十二件，罰金總計九七六萬元，違規態樣以未經許可興建建物、擅自開挖整地等為主。市府已導入科技執法，運用衛星空拍影像分析地貌有無改變及人為開發，再搭配無人機加強蒐證，以嚇阻及防止違規行為擴大。

