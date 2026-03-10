低溫雨少梨穗枯萎嚴重 苗縣爭取天然災害救助

苗栗縣高接梨受1月持續低溫及降雨稀少，導致梨穗枯萎嚴重、結果率不佳，縣府今天邀農業部農糧署、苗栗農改場專家勘災，將報請農業部爭取天然災害現金救助，補貼梨農損失。

苗栗縣政府農業處指出，高接梨是苗栗縣重要經濟作物之一，全縣種植面積達1190公頃，主要產區在卓蘭鎮、大湖鄉及三灣鄉，年產值約新台幣16.7億元。

農業處表示，每年12月至隔年的2月（雨水前）是高接梨嫁接適期，由於今年1月高接梨穗開花期間氣溫低且雨量稀少，花器受損、授粉率下降，導致梨穗枯萎嚴重、結果率不佳。

苗栗縣長鍾東錦、農業處長陳樹義今天會同農糧署北區分署、苗栗區農業改良場前往大湖鄉一處梨園會勘，梨農說，年初迄今，天氣忽冷忽熱，加上降雨稀少，梨穗著果率差，雖經2到3次重新嫁接（翻刀）補救，但投入的資材、成本已比往年增加1/3。

陳樹義表示，陸續接獲卓蘭、大湖、三灣等地反映高接梨穗有授粉不良、落花情形，雖有重新嫁接（翻刀），結果率仍不佳，初估全縣災損金額約為新台幣1664萬元，將彙整資料報請農業部依農業天然災害救助辦法辦理全縣高接梨穗現金救助，每公頃6萬2000元，希望幫助梨農減少損失。