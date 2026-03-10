快訊

ROT旅館遭爆房價與品質大落差 鍾東錦：強力輔導改善從重處罰

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣政府在明德水庫ROT旅館最近遭爆料房價與品質大落差，縣長鍾東錦今天要求團隊強力輔導改善，違失從重裁罰。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府在明德水庫ROT旅館最近遭爆料房價與品質大落差，縣長鍾東錦今天要求團隊強力輔導改善，違失從重裁罰。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府在明德水庫ROT旅館最近遭爆料，過年期間一晚逾1萬元住宿費，與青苔游泳池等品質大落差，縣長鍾東錦今天語重心長，要求團隊強力輔導改善，違失從重裁罰，不要因此砸了觀光招牌。

ROT業者則喊冤，強調與客人認知差距，例如館內根本沒有游泳池設施，而是景觀池，他2005年就到苗栗投入旅館業，接手ROT案，花費數千萬元改造，他與苗栗觀光生命共同體，遭到誤解很心痛。

縣府今天下午縣務會議討論最近有爆料踩雷，家族花費5萬多元，大年初三、初四住宿明德水庫ROT旅館，其中一間是VIP房，一個晚上1萬多元，要求兩間房間臨近，卻分別在2樓和3樓，且冷氣不涼、洗澡水壓不夠，一些網友也回應，游泳池長青苔、一樓遊戲室擺放爛玩具，地下室電動車區狹小昏暗。

縣府勞動及青年發展處、文化觀光局等相關單位昨天聯合稽查，發現房間沒有依旅館業管理規則掛置客房價格，根據發展觀光條例處罰2萬元，爆料有關缺失限期改善。

鍾東錦語重心長，表示政府投入大量資源，打造明德水庫觀光亮點，絕對不容許ROT業者運用縣府的資源，卻搞砸觀光招牌，團隊要強力輔導改善，違失從重裁罰，如果業者做不來，就依契約退場。

業者表示認知的落差，遭到誤解爆料，強調房價都依報價，甚至還比較便宜，昨天稽查時，房間未懸掛價格，剛好是前天拿下來更改格式，房價牌就放在櫃台，至於旅館本來就沒有游泳池，而是景觀池，地下室電動車區因工作人員沒有接獲反映去開燈，以致被形容昏暗，春節期間來客較多，一樓遊戲室的玩具是先前留下來，還來不及整理，業者會自我檢討改進，不會讓苗栗觀光招牌失色。

