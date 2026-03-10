影／苗栗首家公立綜合式長照家園動土 慈濟：2年後將成全台示範

苗栗縣政府在銅鑼郷中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園上午動土，預計2028年5月底完工，可提供住宿式長照服務120床、社區日照60人，一旁還有衛生室可提供住宿長輩或社區醫療服務。全案工程經費4.8億元，加上道路配合改道、衛生室營運，總經費約6億元，整幢建築設計及運作將營造「家」的氛圍。

家園工程由建築師陳賢秋設計監造，總樓地板面積約1765坪。陳賢秋簡報指出，長照家園的設計，日照部分針對社區高齡長輩的多元需求，提供個別化照顧， 協助長輩保有目前自在的生活形態，同時減輕家屬照顧壓力，達到社區整體照顧的服務目標；住宿式長照針對罹患慢性病，但生活無法自理的失能長者提供專業化、人性化的關懷照顧，並以家庭化的環境及設備，打造讓長輩信賴的機構。

他強調，家園大樓工程特別將銅鑼及周邊的客家文化元素納入，選用紅磚外牆風格，窗口雖有柵欄，但因應緊急狀況，柵欄可輕鬆拆卸，不會影響逃生。建築設計採用開放、流通式內部空間，並使用木質紋路，讓長輩能感受到「家」的溫度，家園共規畫有2人房30間、3人房16間、4人房3間，可供120名長輩住宿，此外還有男、女員工宿舍。

縣長鍾東錦表示，他上任後就有打造綜合式長照家園的想法，2年多前請衛生局設法爭取經費籌建，由於銅鑼、三義及西湖3鄉沒有長照機構，感謝衛福部大力支持並補助3億元；這次推動綜合式長照家園，在硬體設計規畫時，也同步辦理委外經營，除了完工後可直接進駐，加快提供服務，也可避免日後承接業者因需求必須修改的困擾，此模式可節省公帑，未來縣府有適合的工程都將採取此模式增加效率。衛生室部分初步規畫有內科、家醫、復健科及耳鼻喉科，可服務家園長輩及社區居民。

家園工程由縣府水利處協助興建，上午動土儀式中央官員、地方首長民代、社區代表多人參與，包括衛福部政務次長呂建德、國家衛生研究院長司徒惠康、台中慈濟院長簡守信及地方鄉鎮首長、議員、村長、社區幹部多人到場，氣氛熱絡。簡守信致詞時並強調，慈濟會為家園運作全力投注心力和能量，相信2年後完工運營時，將成為全台長照家園的楷模和示範。

苗栗縣政府在銅鑼郷中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園上午動土。記者胡蓬生／攝影。

苗栗縣政府在銅鑼郷中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園上午動土，預計2028年5月完工。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長鍾東錦表示他上任後就有打造綜合式長照家園的想法，2年多前請衛生局設法爭取經費籌建，感謝衛福部大力支持並補助3億元。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府在銅鑼郷中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園上午動土並進行祭祀儀式。記者胡蓬生／攝影