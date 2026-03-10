快訊

與美談判破局 伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

影／苗栗首家公立綜合式長照家園動土 慈濟：2年後將成全台示範

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
銅鑼綜合式家園工程由建築師陳賢秋設計規畫，面積約1765坪。記者胡蓬生／攝影
銅鑼綜合式家園工程由建築師陳賢秋設計規畫，面積約1765坪。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府在銅鑼郷中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園上午動土，預計2028年5月底完工，可提供住宿式長照服務120床、社區日照60人，一旁還有衛生室可提供住宿長輩社區醫療服務。全案工程經費4.8億元，加上道路配合改道、衛生室營運，總經費約6億元，整幢建築設計及運作將營造「家」的氛圍。

家園工程由建築師陳賢秋設計監造，總樓地板面積約1765坪。陳賢秋簡報指出，長照家園的設計，日照部分針對社區高齡長輩的多元需求，提供個別化照顧， 協助長輩保有目前自在的生活形態，同時減輕家屬照顧壓力，達到社區整體照顧的服務目標；住宿式長照針對罹患慢性病，但生活無法自理的失能長者提供專業化、人性化的關懷照顧，並以家庭化的環境及設備，打造讓長輩信賴的機構。

他強調，家園大樓工程特別將銅鑼及周邊的客家文化元素納入，選用紅磚外牆風格，窗口雖有柵欄，但因應緊急狀況，柵欄可輕鬆拆卸，不會影響逃生。建築設計採用開放、流通式內部空間，並使用木質紋路，讓長輩能感受到「家」的溫度，家園共規畫有2人房30間、3人房16間、4人房3間，可供120名長輩住宿，此外還有男、女員工宿舍。

縣長鍾東錦表示，他上任後就有打造綜合式長照家園的想法，2年多前請衛生局設法爭取經費籌建，由於銅鑼、三義及西湖3鄉沒有長照機構，感謝衛福部大力支持並補助3億元；這次推動綜合式長照家園，在硬體設計規畫時，也同步辦理委外經營，除了完工後可直接進駐，加快提供服務，也可避免日後承接業者因需求必須修改的困擾，此模式可節省公帑，未來縣府有適合的工程都將採取此模式增加效率。衛生室部分初步規畫有內科、家醫、復健科及耳鼻喉科，可服務家園長輩及社區居民。

家園工程由縣府水利處協助興建，上午動土儀式中央官員、地方首長民代、社區代表多人參與，包括衛福部政務次長呂建德、國家衛生研究院長司徒惠康、台中慈濟院長簡守信及地方鄉鎮首長、議員、村長、社區幹部多人到場，氣氛熱絡。簡守信致詞時並強調，慈濟會為家園運作全力投注心力和能量，相信2年後完工運營時，將成為全台長照家園的楷模和示範。

苗栗縣政府在銅鑼郷中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園上午動土。記者胡蓬生／攝影。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府在銅鑼郷中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園上午動土。記者胡蓬生／攝影。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府在銅鑼郷中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園上午動土，預計2028年5月完工。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府在銅鑼郷中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園上午動土，預計2028年5月完工。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長鍾東錦表示他上任後就有打造綜合式長照家園的想法，2年多前請衛生局設法爭取經費籌建，感謝衛福部大力支持並補助3億元。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦表示他上任後就有打造綜合式長照家園的想法，2年多前請衛生局設法爭取經費籌建，感謝衛福部大力支持並補助3億元。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府在銅鑼郷中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園上午動土並進行祭祀儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府在銅鑼郷中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園上午動土並進行祭祀儀式。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府在銅鑼郷中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園今天上午動土。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府在銅鑼郷中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園今天上午動土。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 長輩 社區醫療

延伸閱讀

樂齡產業 宏福起家厝 蓋長照園區

新北塭仔圳青年社宅決標 920戶社宅將動工

苗栗縣府團隊3月1日組織再造 今天公布相關主管異動、升遷名單

相關新聞

石門水庫遊湖驚魂 船2度擱淺、救生衣繩碎化 桃議員批沒人管

桃園市議員黃敬平今日表示，民眾陳情指出8日（周日）下午約1時30分，搭石門水庫遊艇賞景，不料船兩度擱淺嚇壞他們，在大家要求下，船長才拿出救生衣，結果衣繩已經碎化不能繫，幸好未發生意外，一行人下船仍心有餘悸，抱怨航主和主管單位都未盡責。

影／苗栗首家公立綜合式長照家園動土 慈濟：2年後將成全台示範

苗栗縣政府在銅鑼郷中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園上午動土，預計2028年5月底完工，可提供住宿式長照服務120床、社區日照60人，一旁還有衛生室可提供住宿長輩或社區醫療服務。全案工程經費4.8億元，加上道路配合改道、衛生室營運，總經費約6億元，整幢建築設計及運作將營造「家」的氛圍。

桃園新增13里10萬人須換證 市府推「戶所駐點＋線上申請」免奔波

桃園市今年3月1日起完成里別調整，淨新增13里，約10萬市民需換發身分證。為減輕民眾負擔，戶政事務所推出「里內駐點收件」與「掃碼線上申請」雙軌機制，民眾不必親跑戶所，即可在家完成換證申請。

國3通霄北向出口匝道16日夜間施工封閉 請用路人提前改道

高速公路局為利辦理國道3號通霄交流道北向出口匝道路面刨鋪作業，自3月16日(周一)晚間9點起至翌日早上6點止，封閉國3通霄交流道北向出口匝道，請用路人提前規畫行程並配合改道措施，警方也將持續監控交通流量變化，彈性調整疏導措施。

150歲老樟樹群喊救命 苗栗縣府、頭屋公鄉公所急搶救

苗栗縣頭屋鄉象山村扒仔崗罕見的150歲5棵老樟樹群，其中一棵因腐朽嚴重，2021年伐除，另2棵疑因棲地排水不良最近枯死，僅剩2棵長勢衰弱，縣府、鄉公所合力設法搶救恢復老樹生機。

竹北汙水建設再升級 31億擴建處理量、接管戶數加碼2.1萬戶

新竹縣政府推動竹北市汙水下水道建設再有進展。新竹縣政府工務處長戴志君今天於主管會報中指出，竹北市汙水下水道系統第三期實施計畫，已獲內政部國土管理署核定，總經費約31億3346萬，工程期程從今年至2031年，完工後將擴大汙水處理量並提升接管戶數，進一步改善城市環境品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。