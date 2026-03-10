石門水庫遊湖驚魂 船2度擱淺、救生衣繩碎化 桃議員批沒人管

桃園市議員黃敬平今日表示，民眾陳情指出8日（周日）下午約1時30分，搭石門水庫遊艇賞景，不料船兩度擱淺嚇壞他們，在大家要求下，船長才拿出救生衣，結果衣繩已經碎化不能繫，幸好未發生意外，一行人下船仍心有餘悸，抱怨航主和主管單位都未盡責。

黃敬平譴責業者未善盡安全管理責任，強調昨天才發生南投杉林溪度假園區接駁車墜谷，桃市府無論陸上、水上都要加強觀光旅遊車輛、遊艇等運輸安全管理，並針對石門水庫度輪、遊艇等水域遊憩載客小船全面稽查。

市府觀光旅遊局表示，船舶管理權責已回歸交通部航港局，將電洽航港局反映議員和民眾陳情，並請督導業者改善。

桃園市渡船遊艇公會總幹事陳咪春強調，公會向來重視遊艇安全，將全面協助檢查船上所有設備。她說明，航港局每年上半年會安排定期檢查，其他包括連假前像今年春節，也會安排抽檢，遊艇許可載多少遊客，就必須有多少件救生衣，這次遊客向議員投訴的狀況，公會一定會加強檢查。

陳咪春說，石門水庫目前還是枯水期，加上水利署抽沙工程，會有淤積的位置大至在「大草原」，一般而言船長會避開淤積水域，可能水位和淤沙變化造成船短暫擱淺，雖然水庫沒有礁岩，但還是會要求每位船長注意。

黃敬平指出，民眾反映遊湖過程中船隻兩度因未注意水深，發生底部撞擊卡住，導致船隻受困水域。當天船上還有一名孕婦，突如其來的擱淺與撞擊也讓她受到不小驚嚇，現場乘客一度相當緊張。

民眾不滿事發當下，業者並未立即要求他們穿著救生衣，直到他們主動詢問後才拿出救生衣。但是業者提供的救生衣竟然要用尼龍繩穿孔綁繩固定，但多條繩索早已脆化甚至斷裂，無法正常繫好衣繩，只能勉強套在頭上，若發生落水意外，未固定的救生衣幾乎無法發揮保護效果，形同虛設，對遊客安全造成重大威脅；此外，當天現場僅有單一業者招攬遊客，上船時未要求乘客穿著救生衣，也沒任何穿著教學。

黃敬平表示依船舶法，主管機關為交通部，規定船舶須經特別檢查、定期檢查及臨時檢查，檢查內容包含船體結構、穩定度及救生設備等，合格後始得航行，市府認為船舶管理屬中央權責，不歸地方，反而更凸顯制度不足。中央法規授權地方政府可以制定載客小船管理自治條例，地方未制定自治條例前，業者須投保營運人責任保險，每名乘客最低保額200萬元。部分縣市已透過自治條例提高保障，例如台南市制定「臺南市載客小船管理自治條例」，將乘客責任保險提高至300萬元並依乘客人數計算保障額度，顯示地方自治制度對乘客安全保障的重要性。

黃敬平強調，桃園尚未制定載客小船管理自治條例，相關安全管理仍停留在中央最低標準，對遊客保障明顯不足。石門水庫是重要觀光景點，市府更應主動補強制度，建立地方管理機制，包括定期安全稽查、設備檢驗、業者管理及保險保障等規範，以補充中央檢查量能不足。