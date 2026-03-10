桃園新增13里10萬人須換證 市府推「戶所駐點＋線上申請」免奔波

桃園市今年3月1日起完成里別調整，淨新增13里，約10萬市民需換發身分證。為減輕民眾負擔，戶政事務所推出「里內駐點收件」與「掃碼線上申請」雙軌機制，民眾不必親跑戶所，即可在家完成換證申請。

本次調整範圍涵蓋桃園、中壢、八德、龜山、大園、大溪及觀音共7區。民政局長劉思遠表示，透過里別調整，可讓基層服務更細緻到位，確保市民享有更便利、即時的公共服務。需換發身分證的市民，可至桃園市任一戶政事務所免費辦理，同步換發戶口名簿；如需改註其他資料，也可免費申請門牌證明，不限次數與份數。

為加速換證作業，戶政事務所將提前寄發通知，並採「里內駐點」與「數位申請」雙軌並行。民眾可依通知時間至里內指定地點辦理，由戶政人員現場收件，新證製作完成後再於指定時間、地點發放。

也可掃描通知單上QR Code，透過「線上換證e指通專案」24小時線上申請，再依指定時間、地點領取新證，免排隊、免出門。若無法配合指定時間，仍可自行前往任一戶政事務所辦理。

戶政科提醒，換證作業將依通知時程分批進行，未換發前原有身分證仍屬有效。不過，今年11月將舉辦地方公職人員選舉，若未完成換證，可能因地址異動而走錯投開票所，呼籲市民儘早依通知完成換證，確保投票權益。