國3通霄北向出口匝道16日夜間施工封閉 請用路人提前改道

高速公路局為利辦理國道3號通霄交流道北向出口匝道路面刨鋪作業，自3月16日(周一)晚間9點起至翌日早上6點止，封閉國3通霄交流道北向出口匝道，請用路人提前規畫行程並配合改道措施，警方也將持續監控交通流量變化，彈性調整疏導措施。

高公局中區養護工程分局指出，施工期間欲行駛通霄交流道北向出口匝道的車輛，請提前於苑裡交流道(156公里)出匝道，沿縣道140線行駛，銜接台1線至縣道128線後，往通霄交流道續行北上。

苗栗縣警局交通隊表示，已預先派遣警力勘查周邊替代道路，加強交通指揮與疏導工作，同時建立即時通報機制，如遇大量車潮或壅塞情形，將立即通報警察廣播電台及相關新聞媒體，提醒用路人提前改道。

警方將持續監控交通流量變化，彈性調整疏導措施，務求在施工期間維持道路運行效率，保障民眾行車安全。另提醒鄉親於夜間施工期間請用路人減速慢行並配合現場交維人員引導，出發前可利用高公局1968網站、1968 APP或收聽警察廣播電台，掌握最新即時路況，避開施工路段。