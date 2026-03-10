150歲老樟樹群喊救命 苗栗縣府、頭屋公鄉公所急搶救

苗栗縣頭屋鄉象山村扒仔崗罕見的150歲5棵老樟樹群，其中一棵因腐朽嚴重，2021年伐除，另2棵疑因棲地排水不良最近枯死，僅剩2棵長勢衰弱，縣府、鄉公所合力設法搶救恢復老樹生機。

頭屋鄉象山村扒仔崗老樟樹群在象山村活動中心伯公廟旁，縣府列管受保護樹木，樹齡約150歲，胸高直徑超過1公尺，樹高16公尺，象山村長游雲珍表示，伯公廟因大樟樹稱為大伯公，或五樟樹伯公，早年也有民眾拜樹為義父，成了地方重要的信仰，樹下聊天、辦活動，許多居民共同回憶，但近年來老樹逐漸凋零，僅存兩棵希望有關單位搶救。

地方津津樂道，5棵老樟樹群樹蔭庇護了伯公，伯公也保佑老樹，日治時期日本人為了提煉樟腦，曾想把老樟樹砍掉，但因有伯公廟在旁，不敢輕舉妄動，才讓老樹保留下來， 樟樹群側旁有2株龍眼，因樟樹過於遮蔭，而陽光不足致生長不佳，曾經向伯公請示可否伐除，但幾次擲筊都得不到應允而作罷。

縣府農業處指出，象山村扒仔崗老樟樹群其中一棵於2020年間發現枝幹乾枯，縣府、林業試驗所會勘，發現枝幹斷裂，導致病原菌侵入造成腐朽嚴重，2021年11月枯死並進行伐除，避免枝幹斷裂倒塌釀災。

地方前年8月再度發現樟樹樹幹乾枯、葉片稀疏，會勘發現棲地排水不良，造成老樹根系腐爛，並有榆硬孔菌危害，進行排水打洞檢測及稍枯病、榆硬孔菌防，不過，去年底2棵老樟樹仍然枯死。

農業處表示，今年春天來臨，僅剩2棵老樟樹樹勢衰弱，長出新葉稀疏，會勘研判老樹棲地長年排水不良，造成樹木根系受損嚴重，再加上感染榆硬孔菌及稍枯病，樹勢每況愈下，排水問題公所處理解決，農業處負責病蟲害防治，及枯死樹木移除。

苗栗縣頭屋鄉象山村扒仔崗5棵老樟樹群僅剩2棵，縣府會勘開挖，發現棲地排水不良，與公所合力搶救。記者范榮達／攝影