快訊

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

聽新聞
0:00 / 0:00

150歲老樟樹群喊救命 苗栗縣府、頭屋公鄉公所急搶救

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣頭屋鄉象山村扒仔崗5棵老樟樹群僅剩2棵，縣府會勘開挖，發現棲地排水不良，與公所合力搶救。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭屋鄉象山村扒仔崗5棵老樟樹群僅剩2棵，縣府會勘開挖，發現棲地排水不良，與公所合力搶救。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭屋鄉象山村扒仔崗罕見的150歲5棵老樟樹群，其中一棵因腐朽嚴重，2021年伐除，另2棵疑因棲地排水不良最近枯死，僅剩2棵長勢衰弱，縣府、鄉公所合力設法搶救恢復老樹生機。

頭屋鄉象山村扒仔崗老樟樹群在象山村活動中心伯公廟旁，縣府列管受保護樹木，樹齡約150歲，胸高直徑超過1公尺，樹高16公尺，象山村長游雲珍表示，伯公廟因大樟樹稱為大伯公，或五樟樹伯公，早年也有民眾拜樹為義父，成了地方重要的信仰，樹下聊天、辦活動，許多居民共同回憶，但近年來老樹逐漸凋零，僅存兩棵希望有關單位搶救。

地方津津樂道，5棵老樟樹群樹蔭庇護了伯公，伯公也保佑老樹，日治時期日本人為了提煉樟腦，曾想把老樟樹砍掉，但因有伯公廟在旁，不敢輕舉妄動，才讓老樹保留下來， 樟樹群側旁有2株龍眼，因樟樹過於遮蔭，而陽光不足致生長不佳，曾經向伯公請示可否伐除，但幾次擲筊都得不到應允而作罷。

縣府農業處指出，象山村扒仔崗老樟樹群其中一棵於2020年間發現枝幹乾枯，縣府、林業試驗所會勘，發現枝幹斷裂，導致病原菌侵入造成腐朽嚴重，2021年11月枯死並進行伐除，避免枝幹斷裂倒塌釀災。

地方前年8月再度發現樟樹樹幹乾枯、葉片稀疏，會勘發現棲地排水不良，造成老樹根系腐爛，並有榆硬孔菌危害，進行排水打洞檢測及稍枯病、榆硬孔菌防，不過，去年底2棵老樟樹仍然枯死。

農業處表示，今年春天來臨，僅剩2棵老樟樹樹勢衰弱，長出新葉稀疏，會勘研判老樹棲地長年排水不良，造成樹木根系受損嚴重，再加上感染榆硬孔菌及稍枯病，樹勢每況愈下，排水問題公所處理解決，農業處負責病蟲害防治，及枯死樹木移除。

苗栗縣頭屋鄉象山村扒仔崗5棵老樟樹群僅剩2棵，縣府會勘開挖，發現棲地排水不良，與公所合力搶救。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉象山村扒仔崗5棵老樟樹群僅剩2棵，縣府會勘開挖，發現棲地排水不良，與公所合力搶救。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉象山村扒仔崗5棵老樟樹群僅剩2棵，縣府會勘開挖，發現棲地排水不良，與公所合力搶救。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉象山村扒仔崗5棵老樟樹群僅剩2棵，縣府會勘開挖，發現棲地排水不良，與公所合力搶救。記者范榮達／攝影

延伸閱讀

影／杉林溪接駁車墜谷 今漏夜吊掛將拖下山勘驗

大桃坪土資場案爭議…自救會求暫停營運 苗栗縣府：依法行政

搶救生命連線 苗栗縣首辦高級救護技術員訓練今天開訓

專家：顧好路樹健康才能治本

相關新聞

石門水庫遊湖驚魂 船2度擱淺、救生衣繩碎化 桃議員批沒人管

桃園市議員黃敬平今日表示，民眾陳情指出8日（周日）下午約1時30分，搭石門水庫遊艇賞景，不料船兩度擱淺嚇壞他們，在大家要求下，船長才拿出救生衣，結果衣繩已經碎化不能繫，幸好未發生意外，一行人下船仍心有餘悸，抱怨航主和主管單位都未盡責。

國3通霄北向出口匝道16日夜間施工封閉 請用路人提前改道

高速公路局為利辦理國道3號通霄交流道北向出口匝道路面刨鋪作業，自3月16日(周一)晚間9點起至翌日早上6點止，封閉國3通霄交流道北向出口匝道，請用路人提前規畫行程並配合改道措施，警方也將持續監控交通流量變化，彈性調整疏導措施。

150歲老樟樹群喊救命 苗栗縣府、頭屋公鄉公所急搶救

苗栗縣頭屋鄉象山村扒仔崗罕見的150歲5棵老樟樹群，其中一棵因腐朽嚴重，2021年伐除，另2棵疑因棲地排水不良最近枯死，僅剩2棵長勢衰弱，縣府、鄉公所合力設法搶救恢復老樹生機。

竹北汙水建設再升級 31億擴建處理量、接管戶數加碼2.1萬戶

新竹縣政府推動竹北市汙水下水道建設再有進展。新竹縣政府工務處長戴志君今天於主管會報中指出，竹北市汙水下水道系統第三期實施計畫，已獲內政部國土管理署核定，總經費約31億3346萬，工程期程從今年至2031年，完工後將擴大汙水處理量並提升接管戶數，進一步改善城市環境品質。

市民倒垃圾順便送8萬紅包「丟了就跑」 竹市清潔隊全數轉贈公益

為維護廉政風氣，新竹市環保局於農曆春節前嚴正申明清潔隊「只收垃圾，不收紅包」，提醒民眾以精準的垃圾分類取代致贈紅包，但仍有熱心市民為感謝清潔隊員辛勞，趁倒垃圾瞬間，把紅包「丟了就跑」，針對市民的愛心紅包，隊員均守法如實申報，共8萬6669元將全數轉贈公益，幫助轄內弱勢家庭。

苗栗大桃坪土資場營運 自救會抗議

苗栗縣大桃坪土資場進入營運階段，自救會昨天舉白布條抗議，認為明德水庫拚觀光同時土資場營運，破壞環境及飲水安全，兩者背道而馳，訴求行政訴訟定案前暫停營運，並專法專區處理營建廢棄物問題，民進黨下屆縣長參選人、縣議員陳品安也到場聲援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。