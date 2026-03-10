竹北汙水建設再升級 31億擴建處理量、接管戶數加碼2.1萬戶

新竹縣政府推動竹北市汙水下水道建設再有進展。新竹縣政府工務處長戴志君今天於主管會報中指出，竹北市汙水下水道系統第三期實施計畫，已獲內政部國土管理署核定，總經費約31億3346萬，工程期程從今年至2031年，完工後將擴大汙水處理量並提升接管戶數，進一步改善城市環境品質。

戴志君指出，該計畫自2024年12月9日提送審查，歷時約1年3個月終獲核定。整體經費中，中央補助約76%、計23億8143萬，地方配合款約24%、計7億5203萬。主要工程包括擴建竹北水資源回收中心第三期設施，將每日汙水處理量由4萬5000噸提升至6萬1000噸，增加1萬6000噸處理量，並新增汙水分支管網約1萬1000公尺，同時推動約2萬1000戶用戶接管，整體接管戶數將由6萬1910戶提升至8萬3062戶。

戴志君說，第三期工程實施範圍為台鐵以西至環北路以東的都市計畫區。未來工程完成後，透過雨汙分流系統，可改善居住環境，提升河川水質與生態景觀，同時降低城市防災風險，並逐步健全竹北市的基礎公共建設。

為普及汙水下水道建設，新竹縣府近5年投入經費約18.5億元，而新開徵的下水道使用費，將用於後續建設、營運及維護，來維持好的服務品質。其中，2024年整體汙水處理率82.63%，為全國第3。