快訊

竹北汙水建設再升級 31億擴建處理量、接管戶數加碼2.1萬戶

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣政府工務處長戴志君今天於主管會報中指出，竹北市汙水下水道系統第三期實施計畫，已獲內政部國土管理署核定。圖／新竹縣府提供
新竹縣政府推動竹北市汙水下水道建設再有進展。新竹縣政府工務處長戴志君今天於主管會報中指出，竹北市汙水下水道系統第三期實施計畫，已獲內政部國土管理署核定，總經費約31億3346萬，工程期程從今年至2031年，完工後將擴大汙水處理量並提升接管戶數，進一步改善城市環境品質。

戴志君指出，該計畫自2024年12月9日提送審查，歷時約1年3個月終獲核定。整體經費中，中央補助約76%、計23億8143萬，地方配合款約24%、計7億5203萬。主要工程包括擴建竹北水資源回收中心第三期設施，將每日汙水處理量由4萬5000噸提升至6萬1000噸，增加1萬6000噸處理量，並新增汙水分支管網約1萬1000公尺，同時推動約2萬1000戶用戶接管，整體接管戶數將由6萬1910戶提升至8萬3062戶。

戴志君說，第三期工程實施範圍為台鐵以西至環北路以東的都市計畫區。未來工程完成後，透過雨汙分流系統，可改善居住環境，提升河川水質與生態景觀，同時降低城市防災風險，並逐步健全竹北市的基礎公共建設。

為普及汙水下水道建設，新竹縣府近5年投入經費約18.5億元，而新開徵的下水道使用費，將用於後續建設、營運及維護，來維持好的服務品質。其中，2024年整體汙水處理率82.63%，為全國第3。

內政部

相關新聞

石門水庫遊湖驚魂 船2度擱淺、救生衣繩碎化 桃議員批沒人管

桃園市議員黃敬平今日表示，民眾陳情指出8日（周日）下午約1時30分，搭石門水庫遊艇賞景，不料船兩度擱淺嚇壞他們，在大家要求下，船長才拿出救生衣，結果衣繩已經碎化不能繫，幸好未發生意外，一行人下船仍心有餘悸，抱怨航主和主管單位都未盡責。

桃園新增13里10萬人須換證 市府推「戶所駐點＋線上申請」免奔波

桃園市今年3月1日起完成里別調整，淨新增13里，約10萬市民需換發身分證。為減輕民眾負擔，戶政事務所推出「里內駐點收件」與「掃碼線上申請」雙軌機制，民眾不必親跑戶所，即可在家完成換證申請。

國3通霄北向出口匝道16日夜間施工封閉 請用路人提前改道

高速公路局為利辦理國道3號通霄交流道北向出口匝道路面刨鋪作業，自3月16日(周一)晚間9點起至翌日早上6點止，封閉國3通霄交流道北向出口匝道，請用路人提前規畫行程並配合改道措施，警方也將持續監控交通流量變化，彈性調整疏導措施。

150歲老樟樹群喊救命 苗栗縣府、頭屋公鄉公所急搶救

苗栗縣頭屋鄉象山村扒仔崗罕見的150歲5棵老樟樹群，其中一棵因腐朽嚴重，2021年伐除，另2棵疑因棲地排水不良最近枯死，僅剩2棵長勢衰弱，縣府、鄉公所合力設法搶救恢復老樹生機。

竹北汙水建設再升級 31億擴建處理量、接管戶數加碼2.1萬戶

新竹縣政府推動竹北市汙水下水道建設再有進展。新竹縣政府工務處長戴志君今天於主管會報中指出，竹北市汙水下水道系統第三期實施計畫，已獲內政部國土管理署核定，總經費約31億3346萬，工程期程從今年至2031年，完工後將擴大汙水處理量並提升接管戶數，進一步改善城市環境品質。

市民倒垃圾順便送8萬紅包「丟了就跑」 竹市清潔隊全數轉贈公益

為維護廉政風氣，新竹市環保局於農曆春節前嚴正申明清潔隊「只收垃圾，不收紅包」，提醒民眾以精準的垃圾分類取代致贈紅包，但仍有熱心市民為感謝清潔隊員辛勞，趁倒垃圾瞬間，把紅包「丟了就跑」，針對市民的愛心紅包，隊員均守法如實申報，共8萬6669元將全數轉贈公益，幫助轄內弱勢家庭。

