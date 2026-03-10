快訊

市民倒垃圾順便送8萬紅包「丟了就跑」 竹市清潔隊全數轉贈公益

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
全數轉贈新竹市社會救助金專戶做公益讓愛延續。圖／新竹市府提供
全數轉贈新竹市社會救助金專戶做公益讓愛延續。圖／新竹市府提供

為維護廉政風氣，新竹市環保局於農曆春節前嚴正申明清潔隊「只收垃圾，不收紅包」，提醒民眾以精準的垃圾分類取代致贈紅包，但仍有熱心市民為感謝清潔隊員辛勞，趁倒垃圾瞬間，把紅包「丟了就跑」，針對市民的愛心紅包，隊員均守法如實申報，共8萬6669元將全數轉贈公益，幫助轄內弱勢家庭

市長高虹安表示，據環保局統計，自2017年至今年止，在清潔隊配合與政風室積極查核落實申報下，竹市累計收受市民「丟了就跑」而無法退還的財物，已累計轉贈超過39萬8000元。今年收受的紅包全數共計8萬6669元，亦已轉贈至「新竹市社會救助金專戶」，讓市民的愛心不僅溫暖第一線清潔隊員，更能實質幫助到轄內經濟弱勢家庭，讓社會愛心在嚴格把關下，更加透明與延續。

環保局長江盛任說明，每逢農曆春節，清潔隊員執行勤務時，經常遇到熱心民眾為感謝辛勞，趁著倒垃圾的瞬間，將紅包塞入隊員口袋，或直接「拋丟」進駕駛座，之後隨即離開。面對民眾使出「凌波微步」、「丟了就跑」的紅包，隊員均守法如實申報。

根據政風室統計，市民「丟了就跑」的紅包內容物可謂五花八門，除現金外，還有5種類型，包括開運小物，來自各大宮廟的1元開運錢母、紀念鈔券，具收藏性質的100元紀念鈔（非流通貨幣）、春節驚喜，刮開且已中獎的刮刮樂彩券、百貨公司禮券、應景糖果。

環保局指出，清潔隊員具公務員身分，若收受紅包，恐涉及貪汙治罪條例等法律爭議。為此，環保局政風室於農曆年前，即積極展開大力宣導，深入各區隊叮嚀隊員務必恪守法規，落實「廉潔自持」的職場文化。針對清運現場，民眾「丟了就跑」導致無法當場退還的財物，政風室也建立完善的標準申報處理機制，凡收受的財物均會由政風室統一點收、逐筆登錄，確保清廉形象不染塵。

民眾致贈新竹市環保局清潔隊紅包內容五花八門，有各大宮廟1元開運錢母、紀念鈔劵與應景糖果。圖／新竹市府提供
民眾致贈新竹市環保局清潔隊紅包內容五花八門，有各大宮廟1元開運錢母、紀念鈔劵與應景糖果。圖／新竹市府提供

農曆春節期間民眾致贈新竹市環保局清潔隊紅包均交至政風室並依規登錄。圖／新竹市府提供
農曆春節期間民眾致贈新竹市環保局清潔隊紅包均交至政風室並依規登錄。圖／新竹市府提供

農曆春節期間民眾致贈新竹市環保局清潔隊紅包均交至政風室並依規登錄。圖／新竹市府提供
農曆春節期間民眾致贈新竹市環保局清潔隊紅包均交至政風室並依規登錄。圖／新竹市府提供

