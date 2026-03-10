聽新聞
從遊戲中學防災！桃市消觀音分隊到國小擺陣 學童闖關直呼好刺激

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導
由於下個月初就是清明掃墓節，觀音分隊消防哥哥也向師生宣導「四不一要」觀念，包括祭祖掃墓除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟，並提醒垃圾記得帶走，共同維護墓地環境與消防安全。圖／桃市消觀音分隊提供
「如果遇到火災怎麼辦？」、「地震來了要躲哪裡？」桃園市消防局第三救災救護大隊觀音分隊昨天到育仁國小辦「小小消防宣導員」體驗活動，將校園變成一座「防災闖關樂園」，讓學童化身「小小消防宣導員」，在遊戲與體驗中學習守護自己與家人的重要知識。

分隊長林宏鋅說，希望透過寓教於樂的方式，讓孩子在體驗中記住防災觀念，將安全知識帶回家庭，讓防災成為日常生活的一部分。活動現場滿是熱鬧氣氛，學童們分組排隊闖關，在消防哥哥帶領下，一邊聽解說、一邊實際操作。

分隊特別設計四道關卡，包括「風火專家－風火無情」、「地震專家－震天動地」、「救護專家－妙手回春」及「應變專家－即刻求生」，讓孩子們從火災、地震到緊急救護，一步步學習正確應變方式。

不少學生第一次體驗防災演練，聽到消防員講解火災逃生與求救方式時，個個睜大眼睛、認真模仿；有人學習如何正確避難，也有人在救護關卡嘗試簡單的急救觀念，現場笑聲與驚呼聲此起彼落，讓防災教育不再只是課本上的知識。

由於下個月初就是清明節掃墓，消防哥哥趁機向全校師生宣導「四不一要」觀念，包括祭祖掃墓除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟，並提醒垃圾記得帶走，共同維護墓地環境與消防安全。

此外，今晚氣溫驟降冷氣團將再度來襲，消防哥哥也提醒學童回家後要注意家中熱水器的安裝位置，如果設置在陽台，應避免晾掛衣物並保持通風，以免發生一氧化碳中毒意外。

第三大隊長吳家豪提醒，電氣因素是火災最常見的原因之一，使用延長線時切勿綑綁電線，也不要讓插座超載使用，才能降低火災風險。他強調，學童若遇到火災，最重要的是立即通知大人並迅速避難逃生，而不是逞強滅火，才能保護自己安全。

經觀音分隊消防哥哥指導下，參加小小宣導員體驗活動的育仁國小學童們收穫豐富。圖／桃市消觀音分隊提供
消防哥哥向學童們宣導，家中最好裝設警器，同時要防範熱水器安裝的地點，如果設置在陽台，應避免晾掛衣物並保持通風，以免發生一氧化碳中毒意外。圖／桃市消觀音分隊提供
桃市消防局第三救災救護大隊觀音分隊昨到育仁國小擺陣，讓學童在闖關遊戲中學到急救、生存等闖關體驗活動。學童們在指導下進行地震專家-震天動地演練。圖／桃市消觀音分隊提供
地震 火災 一氧化碳中毒

相關新聞

一市兩制...「桃小巴」6路線 TPASS未納入

因應公車司機荒，桃園市政府近年推九人座「桃小巴」代替中型以上巴士行駛低運量的公車路線，但民眾發現部分路線未納入ＴＰＡＳＳ通勤月票，質疑「一市兩制」；桃園市交通局清查全市六條路線無法使用ＴＰＡＳＳ，短期由業者個別退費，長期將爭取中央補助更新設備。

苗栗大桃坪土資場營運 自救會抗議

苗栗縣大桃坪土資場進入營運階段，自救會昨天舉白布條抗議，認為明德水庫拚觀光同時土資場營運，破壞環境及飲水安全，兩者背道而馳，訴求行政訴訟定案前暫停營運，並專法專區處理營建廢棄物問題，民進黨下屆縣長參選人、縣議員陳品安也到場聲援。

雙層巴士上國道 業者盼放寬限高

桃園市區公車司機滿編員額九五○名，目前實際人數八一五名，缺口長期難補，運輸量能與品質也難提升。中央預計第一季修正規範開放雙層巴士上國道和快速道路，但車身高度限制四公尺以下，業者認為不夠，希望放寬到四點二公尺，桃園市政府也在協助業者爭取。

台61線苗栗苑裡房裡南下出口匝道、主線施工 11日至15日有交管

公路局中區養護分局苗栗工務段3月11日上午8點至15日晚上8點，辦理台61線苗栗縣苑裡鎮房裡南下出口匝道及主線進橋版改善工程，期間交通管制，苗栗工務段籲請用路人注意改道。

國1楊梅交流道北出匝道塞爆有解 涂權吉會勘增闢右轉裕成路專用道

國1楊梅交流道北出匝道銜接桃園市楊梅區中山北路二段（台1線）路口，每天上下班尖峰時段交通打結引發民怨，立委涂權吉今(9)日下午辦理楊梅交流道北出匝道路口交通動線會勘，高公局官員同意涂權吉和在地民代、里長爭取將原封閉匝道增闢為右轉裕成路專用道，市府交通局預計2個月內完成初步可行性評估。

大桃坪土資場案爭議…自救會求暫停營運 苗栗縣府：依法行政

苗栗縣大桃坪土資場進入營運階段，自救會今天抗議，認為明德水庫拚觀光同時土資場營運，破壞環境及飲水安全，兩者背道而馳，訴求行政訴訟定案前暫停營運，並專法專區處理營建廢棄物問題。縣府強調將依法行政，業者表示申請過程都合法。

