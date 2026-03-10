快訊

雙層巴士上國道 業者盼放寬限高

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園市區公車司機滿編員額九五○名，目前實際人數八一五名，缺口長期難補，運輸量能與品質也難提升。中央預計第一季修正規範開放雙層巴士上國道和快速道路，但車身高度限制四公尺以下，業者認為不夠，希望放寬到四點二公尺，桃園市政府也在協助業者爭取。

北北桃一日生活圈已形成，城際運輸愈來愈重要，但新冠疫情打亂公車客運供需班次，加上物流業興起，人力流失難補。桃園市政府雖推「受訓及就業」獎補助辦法，司機荒依舊難解，而雙層巴士構想雖獲中央點頭，客運業與造車廠也密切聯繫，但相關內容未達業者期待，多持保留觀望態度。

公車業者透露，桃園市政府針對雙層巴士上路已提地方版的購車補助辦法，行駛市區公車路線的新車每輛補助五百萬元，行駛國道客運路線每輛補助四百萬元，但中央補助辦法還沒出爐，雙層巴士動輒兩千萬元，與傳統四十人座的柴油巴士五百萬元相比，著實無法輕易下手。

除了購車補助，業者對中央目前訂定的車身限高也有意見，指四公尺若扣掉輪胎、底盤和夾層夾板高度，乘客活動空間將變得非常壓迫，身高超過一八○公分的民眾甚至可能要低頭彎腰才能上車，座位設計最多也只有五十六席，希望限高能放寬到四點二公尺，不僅提升乘客空間舒適度，座位也能增加到六十席，還有利設計無障礙空間。

桃園市議員錢龍、徐玉樹等人曾在議會提到通勤尖峰城際交通運量不足問題，希望雙層巴士早日上路；交通局表示，目前地方已做好準備，也積極協助客運業者尋找造車廠，同時也爭取中央能放寬車身限高到四點二公尺，若一切順利，雙層巴士最快年底就能上路。

台61線苗栗苑裡房裡南下出口匝道、主線施工 11日至15日有交管

公路局中區養護分局苗栗工務段3月11日上午8點至15日晚上8點，辦理台61線苗栗縣苑裡鎮房裡南下出口匝道及主線進橋版改善工程，期間交通管制，苗栗工務段籲請用路人注意改道。

苗栗大桃坪土資場營運 自救會抗議

苗栗縣大桃坪土資場進入營運階段，自救會昨天舉白布條抗議，認為明德水庫拚觀光同時土資場營運，破壞環境及飲水安全，兩者背道而馳，訴求行政訴訟定案前暫停營運，並專法專區處理營建廢棄物問題，民進黨下屆縣長參選人、縣議員陳品安也到場聲援。

一市兩制 桃小巴6路線 TPASS未納入

因應公車司機荒，桃園市政府近年推九人座「桃小巴」代替中型以上巴士行駛低運量的公車路線，但民眾發現部分路線未納入ＴＰＡＳＳ通勤月票，質疑「一市兩制」；桃園市交通局清查全市六條路線無法使用ＴＰＡＳＳ，短期由業者個別退費，長期將爭取中央補助更新設備。

藍新竹縣長初選 大打法律戰

國民黨新竹縣長初選進入法律戰，繼上周副縣長陳見賢不滿對手立委徐欣瑩臉書提及黑金、一清言論提告誹謗後，徐欣瑩也發現有電話民調涉及她將脫黨參選的相關言論，以假民調為名、實為誹謗，昨天委由發言人徐維遠與律師提告，盼追查幕後主使者。

國1楊梅交流道北出匝道塞爆有解 涂權吉會勘增闢右轉裕成路專用道

國1楊梅交流道北出匝道銜接桃園市楊梅區中山北路二段（台1線）路口，每天上下班尖峰時段交通打結引發民怨，立委涂權吉今(9)日下午辦理楊梅交流道北出匝道路口交通動線會勘，高公局官員同意涂權吉和在地民代、里長爭取將原封閉匝道增闢為右轉裕成路專用道，市府交通局預計2個月內完成初步可行性評估。

