雙層巴士上國道 業者盼放寬限高

桃園市區公車司機滿編員額九五○名，目前實際人數八一五名，缺口長期難補，運輸量能與品質也難提升。中央預計第一季修正規範開放雙層巴士上國道和快速道路，但車身高度限制四公尺以下，業者認為不夠，希望放寬到四點二公尺，桃園市政府也在協助業者爭取。

北北桃一日生活圈已形成，城際運輸愈來愈重要，但新冠疫情打亂公車客運供需班次，加上物流業興起，人力流失難補。桃園市政府雖推「受訓及就業」獎補助辦法，司機荒依舊難解，而雙層巴士構想雖獲中央點頭，客運業與造車廠也密切聯繫，但相關內容未達業者期待，多持保留觀望態度。

公車業者透露，桃園市政府針對雙層巴士上路已提地方版的購車補助辦法，行駛市區公車路線的新車每輛補助五百萬元，行駛國道客運路線每輛補助四百萬元，但中央補助辦法還沒出爐，雙層巴士動輒兩千萬元，與傳統四十人座的柴油巴士五百萬元相比，著實無法輕易下手。

除了購車補助，業者對中央目前訂定的車身限高也有意見，指四公尺若扣掉輪胎、底盤和夾層夾板高度，乘客活動空間將變得非常壓迫，身高超過一八○公分的民眾甚至可能要低頭彎腰才能上車，座位設計最多也只有五十六席，希望限高能放寬到四點二公尺，不僅提升乘客空間舒適度，座位也能增加到六十席，還有利設計無障礙空間。

桃園市議員錢龍、徐玉樹等人曾在議會提到通勤尖峰城際交通運量不足問題，希望雙層巴士早日上路；交通局表示，目前地方已做好準備，也積極協助客運業者尋找造車廠，同時也爭取中央能放寬車身限高到四點二公尺，若一切順利，雙層巴士最快年底就能上路。