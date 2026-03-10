一市兩制 桃小巴6路線 TPASS未納入

因應公車司機荒，桃園市政府近年推九人座「桃小巴」代替中型以上巴士行駛低運量的公車路線，但民眾發現部分路線未納入ＴＰＡＳＳ通勤月票，質疑「一市兩制」；桃園市交通局清查全市六條路線無法使用ＴＰＡＳＳ，短期由業者個別退費，長期將爭取中央補助更新設備。

全國公車客運鬧人力荒，問題難解，桃園為緩解熱門路線駕駛需求，二○二四年起推出「桃小巴」取代中型以上巴士，行駛觀音、復興等偏遠地區及載客量較少的公車路線，部分市府提供的免費公車也陸續轉型成「桃小巴」，累計共四十六條，預計年底逾八十條，但轉型配套沒做好，已傳出民怨。

春節連假期間，有民眾搭乘桃小巴「五一○六」（大溪往霞雲里）路線出遊，想刷ＴＰＡＳＳ省車資，結果電子票證被扣款。他起先以為自己的ＴＰＡＳＳ到期，但轉車到別條路線測試竟能用，不禁疑惑桃小巴與ＴＰＡＳＳ的服務辦法，「一樣是桃園境內，也都是市區公車，怎麼差那麼多？」

交通局坦言，桃小巴目前有五○九○Ａ、五一○六、五一○六Ａ、五一○六Ｂ、五○八一Ｂ和五○一七Ａ共六條路線無法使用ＴＰＡＳＳ，原因出在業者車機系統未更新，建議民眾先改用桃園市民卡，同樣能享免費搭乘優惠。

桃園市議會民進黨團總召、議員許家睿說，桃小巴不僅能緩解熱門公車路線司機人力需求，也維持偏遠地區與冷門路線繼續營運，是很好的政策，但目前系統尚未完全整合，期待整合後能提供更好的服務。

交通局指出，桃小巴不能刷ＴＰＡＳＳ確實會造成民眾不便，但汰換車機與更新系統動輒百萬元，對載客量本來就不高的冷門路線業者也是沉重負擔，權衡維持偏鄉交通運輸與民眾權益，短期若有民眾刷ＴＰＡＳＳ被扣款，可提供卡號與銀行帳號給業者，後續會由業者退費，至於長遠之計，市府會協助業者爭取中央補助更新設備。