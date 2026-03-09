快訊

經典賽Live／6局上金倒永適時安打再添1分 南韓6：1澳洲

彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

經典賽／C組超級混戰…韓失3分不會即刻淘汰 澳9局落後追不追也是學問

聽新聞
0:00 / 0:00

台61線苗栗苑裡房裡南下出口匝道、主線施工 11日至15日有交管

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
公路局中區養護分局苗栗工務段辦理台61線苗栗縣苑裡鎮房裡南下出口匝道，及主線進橋版改善工程，3月11日至15日交通管制，用路人注意改道。圖／公路局中區養護分局提供
公路局中區養護分局苗栗工務段辦理台61線苗栗縣苑裡鎮房裡南下出口匝道，及主線進橋版改善工程，3月11日至15日交通管制，用路人注意改道。圖／公路局中區養護分局提供

公路局中區養護分局苗栗工務段3月11日上午8點至15日晚上8點，辦理台61線苗栗縣苑裡鎮房裡南下出口匝道及主線進橋版改善工程，期間交通管制，苗栗工務段籲請用路人注意改道。

苗栗工務段預計11日上午8點封閉130.4公里處苑裡房裡南下出口匝道，至 12日下午8時解除封閉，作業期間為維護用路人安全，將禁止車輛由該匝道進出，用路人行經施工區域時，遵循交通引導行駛並減速慢行，封閉期間，欲從房裡南下出口匝道下台61線車輛，請提前由127公里苑港漁港匝道下，續行平面車道至134.5公里大甲匝道匯入南下。

房裡南下出口匝道完成施作，接續封閉南向主線130.4公里至130.7公里主線道路，預計15日下午8點解除封閉， 封閉期間，欲從主線持續南下車輛，請由130.4公里房裡出口匝道匯出，經由替代道路台61線下方平面一般道路持續南下行駛，至大甲入口匝道重新駛回台61線主線道持續南下。

施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分臺路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告（https://www.thb.gov.tw/），及智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/）。

公路局中區養護分局苗栗工務段辦理台61線苗栗縣苑裡鎮房裡南下出口匝道，及主線進橋版改善工程，3月11日至15日交通管制，用路人注意改道。圖／公路局中區養護分局提供
公路局中區養護分局苗栗工務段辦理台61線苗栗縣苑裡鎮房裡南下出口匝道，及主線進橋版改善工程，3月11日至15日交通管制，用路人注意改道。圖／公路局中區養護分局提供

交通管制 施工

延伸閱讀

國1楊梅交流道北出匝道塞爆有解 涂權吉會勘增闢右轉裕成路專用道

合歡山高海拔路面恐結冰 翠峰至大禹嶺夜間封閉

高捷黃線Y5站施工 地方憂衝擊醫療、就學動線

高雄捷運黃線Y5站工程衝擊交通 地方憂影響救護車動線

相關新聞

台61線苗栗苑裡房裡南下出口匝道、主線施工 11日至15日有交管

公路局中區養護分局苗栗工務段3月11日上午8點至15日晚上8點，辦理台61線苗栗縣苑裡鎮房裡南下出口匝道及主線進橋版改善工程，期間交通管制，苗栗工務段籲請用路人注意改道。

國1楊梅交流道北出匝道塞爆有解 涂權吉會勘增闢右轉裕成路專用道

國1楊梅交流道北出匝道銜接桃園市楊梅區中山北路二段（台1線）路口，每天上下班尖峰時段交通打結引發民怨，立委涂權吉今(9)日下午辦理楊梅交流道北出匝道路口交通動線會勘，高公局官員同意涂權吉和在地民代、里長爭取將原封閉匝道增闢為右轉裕成路專用道，市府交通局預計2個月內完成初步可行性評估。

大桃坪土資場案爭議…自救會求暫停營運 苗栗縣府：依法行政

苗栗縣大桃坪土資場進入營運階段，自救會今天抗議，認為明德水庫拚觀光同時土資場營運，破壞環境及飲水安全，兩者背道而馳，訴求行政訴訟定案前暫停營運，並專法專區處理營建廢棄物問題。縣府強調將依法行政，業者表示申請過程都合法。

搶救生命連線 苗栗縣首辦高級救護技術員訓練今天開訓

苗栗縣首辦高級救護技術員訓練今天開訓，縣長鍾東錦曝護理師出身的太太陳美琦緊急救人命經驗，高級救護員第一時間做最好處理，交給醫院接手，生命連線成為人間菩薩。

新竹「風城野營祭」登場 高虹安：打造城市親近自然生活

新竹市「2026風城野營祭」以「星空幻想曲」為主題，透過城市公園與自然景觀串聯，規畫多場戶外體驗活動。市長高虹安出席表示，市府持續推動「宜居永續」城市治理理念，希望透過多元戶外活動，讓市民在城市中也能親近自然、享受生活，打造兼具生活品質與環境永續的城市風貌。

桃園聯合海葬邁入第19年 今年起加場、年服務量倍增至80位

桃市府自2008年起與台北市、新北市合作辦理聯合海葬，至今邁入第19年，累計已協助454位先行者回歸大海。民政局今表示，今年起將海葬場次從每年1場增為2場，全年可服務80位先行者，提供民眾更多元且有尊嚴的告別選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。