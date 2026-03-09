聽新聞
台61線苗栗苑裡房裡南下出口匝道、主線施工 11日至15日有交管
公路局中區養護分局苗栗工務段3月11日上午8點至15日晚上8點，辦理台61線苗栗縣苑裡鎮房裡南下出口匝道及主線進橋版改善工程，期間交通管制，苗栗工務段籲請用路人注意改道。
苗栗工務段預計11日上午8點封閉130.4公里處苑裡房裡南下出口匝道，至 12日下午8時解除封閉，作業期間為維護用路人安全，將禁止車輛由該匝道進出，用路人行經施工區域時，遵循交通引導行駛並減速慢行，封閉期間，欲從房裡南下出口匝道下台61線車輛，請提前由127公里苑港漁港匝道下，續行平面車道至134.5公里大甲匝道匯入南下。
房裡南下出口匝道完成施作，接續封閉南向主線130.4公里至130.7公里主線道路，預計15日下午8點解除封閉， 封閉期間，欲從主線持續南下車輛，請由130.4公里房裡出口匝道匯出，經由替代道路台61線下方平面一般道路持續南下行駛，至大甲入口匝道重新駛回台61線主線道持續南下。
施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分臺路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告（https://www.thb.gov.tw/），及智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/）。
