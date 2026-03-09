推動植樹減碳綠化 竹縣府3/14免費贈苗木

新竹縣政府今天表示，為推動植樹減碳綠化，14日將於新豐鄉光星公園辦植樹活動，除了於現場栽種羅漢松、長紅木、樹蘭等，也贈送民眾茶花、桂花、杜鵑等苗木。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，縣府於14日上午9時30分在新豐鄉光星公園辦植樹活動，除現場栽種羅漢松、長紅木、樹蘭等植物，也免費贈送民眾含笑花、矮筋骨草、茶花、桂花、杜鵑等共3000株苗木。

新竹縣長楊文科表示，縣府透過每年培育發放鄉鎮市需求綠美化植栽，利用植樹造林達減碳及美化竹縣景緻效果，也提供村里、機關、學校及民眾綠美化使用，今年度配撥數量約5萬株。

他說，此次活動希望透過提供免費苗木，讓民眾的居住生活環境更貼近自然，也藉此將植樹生態保育、愛護山林觀念深植人心。

楊文科表示，邀請民眾在活動當天踴躍前來參與植樹活動，共同種下希望之樹，也透過實際行動為家園綠化與環境保護盡份心力，讓更多人了解植樹對減碳與維護生態的重要性。